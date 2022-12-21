Хлебай шурпу! Кыргызский полит-клоун Бекназаров через 2 дня прекратил голодовку протеста

14:11 22.12.2022

22 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Массовые аресты. Азимбек Бекназаров и Айданбек Акматов прекратили голодовку



Экс-посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров и журналист Айданбек Акматов, содержащиеся в бишкекском СИЗО-1 по обвинению в попытке организации массовых беспорядков с целью захвата власти, прекратили голодовку. Информацию 24.kg подтвердили в институте омбудсмена.



Уточняется, что они отказались от участия в акции протеста по состоянию здоровья.



Отметим, 17 фигурантов уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, содержащихся в бишкекском СИЗО-1, объявили голодовку. Состояние экс-депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой и активистки Перизат Сурановой резко ухудшилось.



Ответственность за последствия голодовки заключенные возложили лично на президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, министра внутренних дел Улана Ниязбекова, генерального прокурора Курманкула Зулушева, а также на следователей, прокуроров и судей.