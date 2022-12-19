Коррупция и педофилия. Крим-портрет Юга Казахстана, - Алма Бектенова

14:15 22.12.2022 Коррупция и педофилия. Хроника преступности на Юге Казахстана

Коррупция, педофилия, насилие над детьми и женщинами – такими правонарушениями заполнены криминальные сводки Шымкента, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей.



Шымкент



Рассадники коррупции



В этом году число коррупционных преступлений по сравнению с прошлым годом возросло на 11% до 1,6 тыс. Шымкент оказался в тройке антилидеров: 129 случаев, рост 25,2%.



Кроме того, по данным аналитиков Ranking.kz, больше всего коррупционеров оказалось в южных регионах – в Туркестанской, Кызылординской областях и в Шымкенте. В Туркестанской области на взятках попались 13 сотрудников акимата. Следом идут Кызылординская область (11 человек) и Шымкент (9 человек). Для сравнения отметим, что в целом по Казахстану такие нарушения совершил 91 служащий акиматов и их структурных подразделений.



В прошлом году в стране зарегистрировали 1,4 тыс. уголовных коррупционных преступлений. Впереди вновь Туркестанская (107 случаев, плюс 5,9%) и Жамбылская (также 107 случаев, минус 23%) области.



Шымкент традиционно продемонстрировал все грани взяточничества и злоупотреблений. В марте Антикоррупционная служба начала расследование против сотрудников управления пассажирского транспорта и автодорог мегаполиса. Напомним, что следствие связано с комплексом правонарушений, в которых обвиняется Гульмира Сатыбалды (бывшая жена Кайрата Сатыбалды). Органы заподозрили ее в присвоении 747 млн. тенге, эти средства должны были пойти на оплату строительно-монтажных работ в Шымкенте. Также гражданку подозревают в похищении человека и рейдерских захватах.



В мае заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев крайне жестко оценил нарушения дисциплины и законности среди личного состава департамента полиции города. Замминистра и спецгруппа МВД прибыли в Шымкент из-за громких задержаний сотрудников городской полиции.



Ряд руководителей были привлечены к дисциплинарной ответственности, в их числе и начальник ДП Кайрат Дальбеков. В целом в правоохранительной структуре Шымкента явно назрела взрывоопасная ситуация. Например, в апреле пресс-секретарь полиции Молдир Бекеева пыталась покончить с собой. Девушка заявила, что на суицид ее подтолкнуло давление со стороны руководства. По ее словам, после отказа выполнять противоправные приказы на нее завели уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".



Добавим, что в том же апреле был задержан бывший начальник местной полицейской службы Шымкента Мухтар Бухарбаев. Его приговорили к семи годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, но в ноябре уменьшили тюремный срок вдвое.



На избиения и угрозы со стороны полицейских часто жалуются жители, кроме того, в мае сотрудник департамента экономических расследований попал в реанимацию после того, как его избил сотрудник управления собственной безопасности Агентства по финмониторингу в Шымкенте.



В сентябре суд вынес приговор нескольким сотрудникам департаментов государственного аудита, их обвиняли в получении, дачи взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в государственных закупках. В октябре получили приговор главные бухгалтеры управления культуры города, которые совместно с концертной организацией присвоили сотни миллионов тенге за фальшивый концерт.



Жестокая "любовь" в южном городе



К произволу со стороны власть имущих добавляются душераздирающие истории о сексуальном рабстве, педофилии и насилии.



Еще в декабре прошлого года судом Шымкента были вынесены приговоры руководителям и участникам транснациональной организованной преступной группы, которые с 2016 по 2020 год отправляли казахстанских секс-рабынь в Бахрейн. Долгое время, сообщили в органах, преступники вербовали девушек от 16 до 25 лет из социально уязвимых слоев населения южных регионов Казахстана.



А в феврале в кризисном центре оказалась уроженка Узбекистана, проведшая семь лет в сексуальном рабстве в Шымкенте. По ее словам, в притоне от голода погибло много пленниц, а некоторых продали за границу. Также в феврале многодетную мать осудили в мегаполисе на семь лет за продажу полуторагодовалого сына.



Также город сотрясают скандалы, связанные с жестоким обращением с детьми. В декабре стало известно, что вонзившая ручку в руку пятиклассника учительница продолжит работать в школе Шымкента. Как сообщили в управлении образования, педагог задела ребенка острием ручки нечаянно, а потому останется классным руководителем. Мать ребенка обратилась в полицию, позже она заявила о давлении с целью добиться примирения сторон.



В ноябре в соцсетях появился ролик, снятый в одной из больниц Шымкента. На видео молодая женщина бьет своего малыша и нецензурно выражается. "Лучше бы я тебя не рожала", – говорит женщина. По словам городского уполномоченного по правам ребенка Жаннеты Жазыкбаевой, женщина вышла замуж за своего двоюродного брата. Из-за кровосмешения двое детей супругов скончались, у одного диагностировали ДЦП.



В ноябре уполномоченная по правам ребенка Шымкента также сообщила прессе об изнасиловании несовершеннолетней жительницы города пятью мужчинами. Подозреваемые – уроженцы южных регионов.



В том же месяце на видео попало похищение девушки. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили героев ролика. Ими оказались жители Туркестанской области. В ходе расследования полицейские выяснили, что молодой мужчина похитил свою знакомую с целью женитьбы", – сообщили в полиции. От заявления потерпевшая отказалась.



А в сентябре полицию Шымкента обвинили в бездействии в связи с расследование гибели школьницы от удара током. Напомним, что девочка работала в пиццерии, где и погибла еще в июле. Мать девочки считает, что за это время дело не сдвинулось с мертвой точки.



Уголовное производство возбуждено по статье 156, часть 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".



В сентябре в МВД также рассказали о деятельности ОПГ на юге Казахстана, торговавшей несовершеннолетними для секс-услуг. Вербовка проводилась в Шымкенте, Туркестане и Таразе. "Угрозами и шантажом, "штрафами" за малейшие провинности принуждали к употреблению синтетических наркотиков и оказанию сексуальных услуг за вознаграждение, а также различный товар – сотовые телефоны, одежду, продукты", – пояснили в органах.



"Предварительная сумма дохода преступников, по информации на сегодняшний день, составляет около 150 миллионов тенге. Среди жертв сексуального трафика 14 потерпевших девушек в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе шесть несовершеннолетних", – гласит официальная информация. Задержано 11 человек, возбуждено 18 уголовных дел. Нужно добавить, что по мнению аналитиков, обнародованные случаи сексуальной эксплуатации, похищений невест и жестокого обращения с детьми явно не отражают реальной картины в южных регионах. Это лишь верхушка айсберга, а его основание остается скрытым из-за страха и ханжеской морали.



В частности, почти вдвое увеличилось количество обращений в правовой центр женских инициатив "Сана Сезім". В прошлом году на горячую линию общественного объединения в Туркестанской области и городе Шымкенте по вопросам семейно-брачных отношений обратились 741 человек, тогда как годом ранее таких заявлений было всего 363.



Верится с трудом



Есть случаи и весьма специфических правонарушений. В августе стало известно, что шымкентские бизнесмены потратили финансовую помощь от государства в размере 1 млн. 225 тысяч тенге каждому на проведение свадеб, обрядов сватовства (құдалық) и погашение кредитов. По данным руководителя управления занятости и социальной защиты населения Шымкента Балмаржан Нарбековой, таким образом распорядились государственными грантами 23 шымкентца. Их привлекли к ответственности, а средства вернули.



В июле же в акимат явилась жительница, требовавшая вернуть ей деньги, которые она отправила якобы руководителю управления жилья за продвижение в очереди. Горожанка выслала 200 тысяч тенге незаконного вознаграждения мошенникам, однако же не постеснялась стребовать исполнение услуги в госоргане.



Туркестанская область



Рай коррупционерам, угроза детям



Туркестанская область, как говорилось выше, стабильно занимает высокие позиции в рейтинги коррупции. Нужно отметить важный момент: регион также лидирует в республике по количеству новорожденных, чем очень гордится. Однако для множества несовершеннолетних в области не созданы условия для нормальной учебы и достойной жизни, свирепствует педофилия. Добавим, что регионом долгое время руководил "четырежды аким" Умирзак Шукеев, чей богатейший опыт управленческой деятельности должен был способствовать решению экономических и социальных задач. Однако он покинул пост из-за коррупционного скандала.



В августе Умирзак Шукеев вынужден был подать в отставку с поста акима Туркестанской области после приговора подчиненному – бывшему акиму Кентау Даурену Махажанову. В июле Махажанова осудили на 10 лет за получение взятки в размере 98,5 тысяч долларов от директора ТОО, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в Кентау.



Это лишь самое громкое происшествие такого рода. В частности, в мае прошлого года некоторые блогеры распространили информацию об аресте заместителя Шукеева Меиржана Мырзалиева. По непроверенным данным чиновник был задержан за требование отката от фирмы, продающей тракторы. Антикор сведения не подтвердил, известно лишь, что Мырзалиев в июне 2021 года лишился должности замакима.



А в марте 2022 года за взятки был осужден и.о. руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции области Сабыржан Дадаметов. "Он признан виновным в получении взяток от 30 до 150 тысяч тенге от работников "Правительства для граждан" Туркестанской области Атанбекова, Налибаева, Пралиева и Камал за беспрепятственное назначение пенсий физическим лицам", – говорится в сообщении Антикора. Чиновника приговорили к штрафу в 23 млн. тенге с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.



Коррупция распространяется и в сельских округах. В частности, в мае этого года в этом нарушении заподозрили заместителя акима Тюлькубасского района. Как утверждает Антикор, чиновник получил взятку в сумме четыре миллиона тенге от директора строительной компании "за оказание содействия в признании победителем тендера и заключении договора государственных закупок".



К слову, в прошлом декабре активисты засняли проведение корпоратива сотрудников управления образования области. Камера запечатлела паническое бегство чиновников. Позже в акимате заявили, что санитарные требования не были нарушены и "зафиксированные" сотрудники подадут на активистов в суд. Возникает вопрос: если нарушений не происходило, зачем же было убегать?



Кто защитит от педофилов?



Вернемся к детям, которых в южных регионах должны были бы опекать в усиленном режиме, поскольку рождаемость бьет все рекорды. Но из указанных областей с ужасной регулярностью доносятся известия о насилии над несовершеннолетними.



Летом этого года суд вынес приговор мужчине, насиловавшему восьмилетнюю падчерицу в селе Шубарсу Ордабасинского района. Со слов матери жертвы, отчим надругался над девочкой, после чего отправил в школу с сильным кровотечением. Из-за осложнений ребенку удалили матку.



Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у преступника склонность к педофилии, и согласно 91–93 статьям УК, суд приговорил его к химической кастрации, а также к 25 годам тюрьмы. Как рассказали сотрудники местного кризисного центра, в последние годы случаи подобной зверской жестокости участились.



Кроме того, в июне жителя одного из сел Туркестанской области приговорили к 20 годам строгого режима за изнасилование пятилетнего мальчика. Преступник обманом увел ребенка с улицы и надругался.



Также в июне СМИ распространили сообщение о том, что девятиклассница одной из школ Туркестана родила ребенка. Ранее в прессе появились детали другой трагедии: бесследно исчезла жительница области – 17-летняя беременная девушка. По словам родственников, некий молодой человек украл ее и силой привез в свой дом в Таразе, где регулярно избивал. Родные вернули девушку домой, но несостоявшийся муж продолжал преследования.



В сентябре в сети обнародовали шокирующее видео из частного детского сада в Туркестанской области. На кадрах воспитательница сначала избивает одного ребенка, после вмешивается в конфликт двух других детей и заставляет толкнуть в отместку девочку. По этому факту создана комиссия.



Бьют в регионе не только детей. В феврале этого года учительница сельской школы-гимназии имени Т. Айбергенова сообщила, что ее избила заместитель директора, из-за чего женщина потеряла ребенка.



А в сентябре СМИ поведали безумную историю о современном "поясе верности". По словам заведующего сектором службы социально-психологического обеспечения Сарыагашского района Марата Тарактиева, некий муж в селе Жибек жолы постоянно избивал жену и смастерил для нее нижнее белье из железной проволоки.



С начала года 88 жителей района заявили, что подвергались домашнему насилию и обратились за помощью в кризисный центр, рассказал Тарактиев. А в сельском округе Жибек жолы 15 женщин пострадали от домашних тиранов и были госпитализированы.



Учиться нельзя, но можно повеситься



В конце прошлого года проверяющие из Минобра распространили данные о том, что в регионе, где проживает четверть детского населения Казахстана, общее количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних, по сравнению с предыдущим годом, выросло на 57%



"Только за девять месяцев этого года в Туркестанской области произошло 212 случаев уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних, 31 факт суицида, 28 фактов насильственных действий сексуального характера, 24 факта действий с лицами до 16 лет, 15 фактов развращения малолетних и 16 фактов изнасилования несовершеннолетних", – такие данные были обнародованы со ссылкой на комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.



Во время мониторинга в школах, в которых учились дети, совершившие суицид, выявилось множество нарушений. Это аварийное состояние помещений, уличные туалеты, нехватка оборудования, учебных материалов и педагогов. Поговорить по душам детям особенно не с кем: на одного психолога в Туркестане приходится 850 школьников, Арыси – 465, Кентау – 575, Отырарском районе – 350 и Толебийском районе – 350.



"Посещение 40 объектов Туркестанской области лишний раз подтвердило, что администрациями учебных заведений, а также областным, районным и городским отделами образования не в полной мере обеспечиваются права несовершеннолетних на образование и развитие. Не принимаются своевременные меры к подросткам, которые уклоняются от учебы", – сообщили по результатам проверки.



Область сотрясают многочисленные скандалы, связанные с нарушениями прав учащихся – в частности, имеется острая нехватка школ, а новые рассыпаются на глазах. Например, в сентябре 2022 года подняли типичную для региона проблему: новая школа в селе Ондирис, на строительство которой потратили 619 млн. тенге, покрылась трещинами. Учебное заведение на 250 мест сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Хотя школу с помпой презентовали к празднику, дети не смогли в ней учиться.



Также в сентябре в Кентау был убит ученик 10 класса – трагедия произошла во время ссоры подростков.



Кызылординская область



Верхи штормит



Кызылординская область – один из беднейших регионов Казахстана, и не в последнюю очередь из-за коррупционных коллизий в руководстве.



В декабре 2020 года экс-аким области Куанышбек Искаков был признан виновным в мошенничестве и приговорен к семи годам лишения свободы. А в июле этого года ему сократили срок и смягчили наказание, после чего выпустили на свободу.



Напомним, что экс-аким и два его экс-зама Мурат Имандосов и Марат Дельмуханов обвинялись в хищении денежных средств фонда "Сыр мейірімі". В фонд перечисляли однодневную зарплату госслужащие области, он предназначался для проведения ремонтно-восстановительных работ в городе Арыси, пострадавшем от взрывов. Чиновники и их сообщники-бизнесмены похитили из фонда "Сыр мейірімі" 80 млн. тенге.



Также в регионе обвинялись в коррупции заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма и руководитель управления культуры области Мира Абуова. Из-за дела последней ее куратор, замакима Серик Ахмет подал акиму Гульшаре Абдыкаликовой заявление об отставке. В феврале этого года Ахмет уволился по собственному желанию.



Также в мае 2022 года был вынесен приговор в отношении руководителя управления физической культуры и спорта Жаксылыка Оспанова и еще пяти фигурантов уголовного дела. Все они обвинялись в незаконном сборе средств и даче взятки в 6,5 млн. тенге одному из сотрудников городской прокуратуры за утверждение положительной оценки при проверке спортивных школ. Как сообщается, среди осужденных Алексей Ильин – старший брат известного казахстанского спортсмена Ильи Ильина. Чиновники в итоге подверглись миллионным штрафам.



Кроме того, в мае появилась информация о том, что свыше 200 кызылординских госслужащих наказаны за нарушение законодательства о закупках. В частности, ответственности привлечены аким Аральского района и его заместитель.



В марте Гульшара Абдыкаликова освободила от должности руководителя областного управления государственных закупок. Ранее Антикор записал компрометирующий разговор, в нем чиновник планировал получить с организаций – победителей конкурсов 2% от заказа.



Также в марте появилось сообщение об аресте заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства области за хищение бюджетных средств в сумме 14,5 млн. тенге. В том же марте выяснилось, что Шиелийский районный отдел образования планировал закуп одного литра натурального молока за 14 млн. тенге. После рекомендации Антикора стоимость молока снизилась до 223 тенге. Этот случай предельного завышения закупочных цен в области далеко не единственный. В одной из средних школ, к примеру, пытались купить куртки за 1,6 млн. тенге штука.



А в октябре сотрудников управления сельского хозяйства региона осудили за хищение 25 млн. тенге. Чиновники составляли фиктивные документы о закупке оборудования для крестьянских хозяйств в рамках государственных субсидий, затем заверяли акты ЭЦП и вносили в программу Qoldau.kz. Предприниматели участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в 10% от суммы договора.



Воды нет, насильники есть



Из-за коррупции и бесхозяйственности над южными регионами нависла угроза остаться без воды. В августе 2022 года в Министерстве экологии заявили о том, что запасы воды почти исчерпаны в трех областях Казахстана – Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской. Причиной объявили многочисленные нарушения при эксплуатации природных ресурсов.



Регистрируются в области и преступления на сексуальной почве, при этом найти полную статистику в открытом доступе достаточно сложно. В апреле полицейские сообщили об аресте подозреваемого в изнасиловании ученицы второго класса. В мае общественный фонд "НеМолчиKZ" заявил об изнасиловании 14-летней девочки и о том, что следствие становится на сторону преступника.



Жамбылская область



Сдались без сопротивления



Хотя Жамбылской областью руководил "пятикратный аким" Бердыбек Сапарбаев, создается ощущение, что многие проблемы региона были пущены на самотек. В апреле этого года Сапарбаев покинул пост, а нарушения лишь множатся.



Начнем с того, что в феврале Генпрокуратура по итогам расследования январских событий заявила о сдаче департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей без сопротивления. Аналогично поступили и в департаментах КНБ в трех областях, считая Кызылординскую. В результате, по данным Генпрокуратуры, в руки погромщиков попал огромный арсенал – более полутора тысяч единиц, в том числе гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты.



Уже 10 января стало известно о смерти начальника ДП Жамбылской области генерала Жаната Сулейменова, СМИ назвали причиной его гибели самоубийство. Несколько должностных лиц из силовых структур южного региона были освобождены от занимаемых должностей в дисциплинарном порядке, в том числе задержан заместитель начальника ДП Жамбылской области.



В области регистрируется значительное количество социальных конфликтов, связанных со злоупотреблениями и бесхозяйственностью. Например, в июне жители трех аулов Шуского района пожаловались на отсутствие поливной воды в течение трех лет. При этом имеются два канала, но они закрыты, так как, по мнению сельчан, строительство проходило с нарушениями.



А в сентябре в Жамбылской области "внезапно" обнаружился аул, жители которого платят за воду в долларах. Много лет назад в ауле Жаугаш батыр Меркенского района разграбили трансформатор. Несколько лет люди жили без электричества, но потом стали брать энергию из соседнего Кыргызстана. Однако стоит она в пять раз дороже отечественной и платить приходится в долларах. Учитывая, что курс постоянно растет, оплата становится непосильной.



Кроме того, сети устарели, свет постоянно отключается, но провести ремонт нельзя, так как оборудование принадлежит соседней стране. Вразумительной реакции со стороны руководства области на эту "неожиданно" всплывшую проблему пока не последовало.



В октябре же выяснилось, что построенная за 1,5 млрд. тенге водораспределительная станция в Рыскуловском районе не работает. Объект возвели два года назад, но, по словам сельчан, чистой питьевой водой они пользовались лишь несколько месяцев, после чего оборудование вышло из строя и станцию закрыли. Как сообщается, проверка показала, что подрядная компания вместо двухсотметровой глубины пробурила скважину лишь наполовину.



Не дремлет и коррупция. В мае бывший директор "Центра аренды объектов коммунальной собственности" Тараза, пользуясь служебным положением, передал своим родственникам пять принадлежащих государству объектов общей стоимостью 300 млн. тенге. Как сообщила пресса, чиновник осужден на девять лет лишения свободы.



В августе председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области Жанатбек Джапаров был осужден за мошенничество. Ранее он получил от предпринимателя три млн. тенге за оказание содействия в даче положительного аудиторского отчета по вопросу законности выдачи субсидий. Чиновнику присудили выплатить штраф в 45 млн. тенге.



В августе в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании хищений на 171 млн. тенге в Жамбылской области, выделенных по проекту "Жас маман". Целью проекта "Жас маман", сообщают источники, является модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов. В акимате региона обвинения категорически отрицают.



Выявляются и вопиющие несчастные случаи на крупном предприятии. В сентябре погиб еще один – уже пятый за четыре месяца – рабочий "Казфосфата". В этот раз работник скончался при обрушении крыши, по данному факту начато расследование. В июне уходящего года другой рабочий погиб из-за упавшего на голову кирпича. На том же предприятии месяц спустя под жернова дробильной установки попали сварщик и слесарь. Через неделю на "Казфосфате" произошел еще один несчастный случай – рабочий погиб после падения с высоты 19 метров. По мнению экспертов, руководству области давно пора заинтересоваться происходящим на предприятии и уровнем соблюдения норм охраны труда.



Не все в порядке и со школами. В ноябре стало известно, что дети села Каракат Турар Рыскуловского района учатся в Доме культуры. Подрядчики до сих пор не завершили ремонт школы на 130 мест, хотя по плану объект должны были сдать еще в августе.



Не обошлось и без педофилии. В мае в Шуском районе мужчина надругался над двумя третьеклассниками, запугав их расправой над родителями. Жители Шуского района утверждают, что задержанный был помощником имама в одной из местных мечетей. Однако главный имам области опроверг эту информацию.



Если суммировать хронику "южных преступлений", то выявляется нерадостная картина. В трех областях дети и женщины подвергаются повышенному риску насилия, уровень коррупции превышает среднереспубликанский, а простые жители зачастую не могут добиться соблюдения своих законных прав. Кроме того, из-за нарушений и несвоевременной реакции госорганов региону грозит засуха и экологическая катастрофа.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

19.12.2022 Источник - turanpress.kz

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