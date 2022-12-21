Назначена председатель правления Госафербанка развития Кыргызстана - Евгения Судец

15:39 22.12.2022

22 декабря 2022, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Национальный банк принял решение о согласовании кандидатуры на должность председателя правления ОАО "Государственный банк развития КР". Об этом сообщается на сайте регулятора.



Нацбанк одобрил кандидатуру Евгении Судеец. Решение принято 21 декабря.



Напомним, в следующем году кабинет министров собирается открыть ОАО "Государственный банк развития КР". Учреждение прошло регистрацию в июле 2022-го. Банк создается на базе двух действующих коммерческих "‎РСК Банка" и "‎Керемет Банка".



"О банке принят специальный закон. По нему учрежден уставной капитал в 20 миллиардов сомов. Банк новый. Его регистрация только завершается. Для создания полноценного правления нужен состав совета директоров. Цель банка - финансирование крупных проектов. Двадцать миллиардов сомов не предусмотрены в бюджете на 2023-й. Но уже открыт специальный счет, и туда в этом году переведут 500 миллионов сомов в качестве начального уставного капитала", - рассказывал ранее депутатам глава Фонда по управлению госимуществом Мирлан Бакиров.