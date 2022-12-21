Россия будет строить новый город-заповедник в новоприобретенной Херсонской области

16:04 22.12.2022

Город на Арабатской стрелке. Каким он будет?



В очередном интервью Владимир Сальдо рассказал подробности о строительстве нового города на Левобережье. Арабатская стрелка станет центром туризма и отдыха, а другие населенные пункты вырастут в размерах и смогут привлечь туристов. По словам врио губернатора в Левобережье будут вложены большие деньги и создана новая инфраструктура.



Будет построен новый город, туристический кластер и природный заповедник. Его реализация начнется в ближайшее время. Новый город - проект жизни.



"Не смотря на военное положение, сложную ситуацию и большие затраты на поддержку военных действий в тоже самое время президент думает о будущем. А будущее - это инвестиционные процессы, это - строительство", - рассказал Сальдо.



Новые возможности и экономические центры. Город будет приманивать творческих деятелей и предприятия со всей Российской Федерации.



"Херсонщина интереса тем, что наш промышленный потенциал остался не на правом берегу, а на Левобережье", - заявил Сальдо.



По словам врио, Херсонская экономика - не только аграрный сектор. Еще это 450 км побережья, уникальные места и рекреационная зона. Проблема области в прошлом заключалась в том, что люди отдыхали на побережье, но населенные пункты были неразвиты. Они требовали вливания денег.



"Арабатская стрелка - жемчужина. Уже ведется проектирование быстрыми темпами, как в Мариуполе. Там где появляются строители - скоро будет мир".



Также Сальдо добавил, что многие херсонцы смогут поселится в новом городе. Населенный пункт понравится людям. Большое количество херсонцев захочет получить жилье в новом городе и использовать сертификат именно на Арабатской стрелке.