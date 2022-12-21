Варшава идет ва-банк, - Владимир Вуячич

18:18 22.12.2022

Варшава идет ва-банк: ради собственных амбиций Польша готова потерять все

21.12.2022 -



Как утверждают историки, начиная с конца XVIII века как минимум пять раз повторялась ситуация с разделом Польши во всех ее исторических воплощениях. И каждый раз основной причиной ее раздела всегда выступала неадекватная политика Польши, которая, вследствие своей неистребимой спеси, постоянно конфликтовала со своими сильными соседями.



По мнению политологов, сейчас ситуация ничуть не изменилась. Наоборот - польские власти считают, что США и Британия всецело на их стороне, а значит, наступило время для реализации ее амбиций в качестве регионального лидера и основного игрока среди стран ЕС. При этом в Варшаве присутствует ясное понимание того, что основными противниками на пути к цели являются Франция и Германия, а вовсе не Россия.



Об этом завуалированно высказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей колонке для французской Le Monde, где он повторил свой же тезис для немецкой Die Welt - о том, что "Евросоюз является формально демократией, но фактически олигархией, где власть принадлежит самым сильным". То есть Берлину и Парижу.



С момента попадания в конце прошлого века в "круг избранных" Польша, по сути, являлась аутсайдером в Евросоюзе, в то время как Франция и Германия - однозначно экономическими и промышленными лидерами объединения.



Ежегодно Польша получала от ЕС безвозмездную помощь в сумме 17 миллиардов евро. Статус вечного просителя, конечно же, чрезвычайно тяготит поляков, и они любыми путями пытаются избавиться от него.



Кроме того, основополагающий для ЕС документ - Европейская конвенция по правам человека - оказался несовместим с конституцией Польши. В глубоко религиозной католической стране запрещены аборты и даже имеются пространства, "свободные от ЛГБТ". В итоге Брюссель обязал поляков выплачивать ежедневно по миллиону евро, пока они не изменят свое законодательство. Естественно, что данное обстоятельство еще больше простимулировало варшавских политиков для изменения положения дел в свою пользу.



Среди политологов есть мнение, что глобальная задача, которую поставили перед собой поляки, - не просто войти в тройку лидеров ЕС, а стать "номером один". В качестве основного проекта для воплощения в реальность польских устремлений был выбран проект, который получил название "Трехморье". Своими корнями он уходит к главной идее Юзефа Пилсудского, желавшего видеть Польшу "от можа до можа".



В его представлении страна должна была стать крупным политическим игроком, с интересами которого считались бы не только в Европе, но и за ее пределами. Польша должна была стать важным и весомым фактором баланса сил в регионе. Поэтому пространство от Балтики до Черного моря Пилсудский представлял себе в виде конфедерации государств, размещенных на землях "исторической Речи Посполитой".



При этом начальник Польского государства видел свою цель в создании противовеса и немецкому, и российскому влиянию в европейском политтеатре. И не скрывал, что является противником как России, так и Германии.



Современная польская правящая элита выступает продолжателями идеологии и политики Ю. Пилсудского применительно, конечно же, к современным условиям.



В новом проекте "Трехморье", помимо стран, значившихся в устаревшей версии Пилсудского "Междуморье", присутствуют Хорватия и Словения (таким образом, к Балтийскому и Черному морям добавляется Адриатика) и, естественно, в перспективе Украина и Белоруссия. В таком конфедеративном союзе Польша видит себя лидером всей Восточной Европы.



Как полагают в США и Великобритании, для Польши такой сценарий был бы выигрышным вдвойне, поскольку объединенный регион Восточной Европы с человеческим и экономическим потенциалом более ста миллионов человек мог бы оспорить доминирование Германии и Франции в ЕС.



Исходя именно из этих соображений, строилась последние десятилетия вся внешняя и внутренняя политика Польши. Обеспечив себе членство в "основных клубах" - НАТО и Евросоюзе, Варшава принялась за создание собственных проектов для наращивания своего влияния в Восточноевропейском регионе.



Организация Содружества стран демократического выбора (2005 г.), программа "Восточное партнерство" (2008 г.), "Инициатива трех морей" (2015 г.), "Люблинский треугольник" (2020 г.), "Европейское содружество" (2022 г.) - во всех этих проектах заглавная роль отведена Польше. Для продвижения к цели польский истеблишмент использует любые возможности. Например, в 2021 году на границе с Белоруссией возник миграционный кризис. Варшава поспешила обвинить Минск в развязывании гибридной войны.



Блестяще отыграв роль "восточного форпоста", защищающего Евросоюз от "осаждающих орд варваров", Польша обеспечила себе удобную позицию для торга с Брюсселем и потребовала от ЕС возобновления денежных траншей. Рейтинги правящей националистической партии "Право и справедливость" стремительно выросли.



В настоящее время Варшава использует российскую спецоперацию как предлог для усиления собственной армии.



Как недавно заявил глава польского военного ведомства Мариуш Блащак, "среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска. Польская армия должна быть такой многочисленной и мощной, чтобы заранее отпугнуть агрессора".



Помимо этого, по мнению аналитиков, с начала СВО на Украине Польша заметно прибавила в политическом весе - польское руководство диктует, что включать в очередной пакет антироссийских санкций и сколько оружия отправить Киеву. Варшава раз за разом обрушивается с критикой на европейских партнеров из-за их бездеятельности и недостаточной помощи Украине.



Анджей Дуда публично осудил звонки канцлера ФРГ Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру. То есть становится очевидным, что если остальные члены ЕС еще не осознали появления новых тенденций в раскладе политических сил, то для Польши это уже свершившийся факт. Осталось только убедить в этом европейских лидеров - Германию и Францию.



Таким образом, можно сказать, что мы являемся свидетелями того, как на европейском пространстве формируется новый баланс сил, и данный процесс развивается, как было отмечено ранее, под воздействием целенаправленной внешнеполитической деятельности Польши, которая чувствует поддержку со стороны США и Великобритании.



Следует отметить, что у лидеров англосаксонского мира есть свои интересы в политическом и экономическом переформатировании Европы.



Например, в США не забыли демарша Франции и ФРГ, которые не поддержали военное вторжение США в Ирак, после чего американцы "поделили" Евросоюз на старую и новую Европу. Понятно, что к "молодой поросли" были отнесены государства Восточной Европы, которые безоговорочно поддерживают политику США. Например, Польша и страны Балтии.



Объединенное Королевство также заинтересовано в наличии подконтрольного лидера в Евросоюзе, от обязательств перед которым само уже избавилось, но сохранить влияние на него очень хочет.



Вместе с этим следует отметить, что поступательная реализация Польшей своих честолюбивых амбиций не может оставаться без внимания действующих лидеров ЕС. Сложившийся тандем Франции и ФРГ, как основателей Евросоюза, вряд ли уступит свое место нахрапистой польской шляхте.



К тому же, какова бы ни была сильна преданность Польши англосаксонским кураторам, те в любой момент могут без сожаления распрощаться со своей "воспитанницей", если на политическом Олимпе сложится соответствующая конъюнктура (бегство армии США из Афганистана - подтверждение тому).



Кроме того, не стоит забывать, что разрушение устоявшейся политической архитектуры ЕС (к чему собственно и стремится Польша) способно повлечь изменения в самой структуре европейского пространства, вследствие наличия не одного узла из территориальных проблем, исторически сложившихся в Европе.



К слову, у той же Германии есть определенные претензии к Польше.



О них в свое время говорил председатель польского национального банка Адам Глапинский. По его словам, Германия не только хочет управлять Евросоюзом, но и вернуть свои исторические земли. Варшавский банкир имел в виду восточногерманские территории, которые после Второй мировой отошли к Польше.



"Берлин планирует подчинить себе всю полосу стран между Германией и Россией и установить новый европейский порядок, основанный на сотрудничестве двух империй - немецкой и российской", - заявил тогда пан Глапинский.



Получается так, что Варшаве стоит быть осмотрительнее в своих притязаниях и действиях. Если учесть, что не только у Германии есть вопросы, касающиеся территорий, то можно сказать, что призрак очередного раздела "гиены Европы" уже замаячил на горизонте.



Владимир Вуячич