Бишкек. По делу "Керемет Банка" продолжаются задержания

21:01 22.12.2022

По делу вокруг "Керемет Банка" снова задержания. Теперь это замглавы ССБ ГКНБ и оперуполномоченный

В деле по "Керемет банку" новые подробности - задержаны заместитель начальника службы собственной безопасности ГКНБ и оперуполномоченный. Информацию подтвердили источники.



Пока подробности неизвестны. Tazabek по данному факту обратился в Генеральную прокуратуру.



История вопроса:



Ранее, 17 декабря 2022 года, в Генеральной прокуратуре изданию сообщали о задержании сотрудников "Керемет Банка".



Всего задержано 4 сотрудника, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Среди них замглавы Максат Дадыбаев.



Постановлением следственного судьи Октябрьского районного суда г. Бишкек от 16 декабря 2022 года заместитель председателя "Керемет Банка" Максат Дадыбаев взят под стражу. Об этом Tazabek сообщили в пресс-службе суда.



Бишекский горсуд удовлетворил ходатайство руководителя следственной группы СУ Генеральной прокуратуры.



М.Дадыбаев заключен под стражу сроком на 2 месяца до 14 февраля 2023 года с содержанием в управлении военной комендатуры Бишкекского гарнизона. остальные сотрудники банка также задержаны на 2 месяца.