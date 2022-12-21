В афганском Забуле эпидемия неизвестной болезни

22:13 22.12.2022

В афганской провинции Забуль наблюдается вспышка неизвестного заболевания. Об этом сообщает агентство The Khaama со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения Абдула Хакима Хакими.



По данным Хакими, болезнь выявлена у более 80 человек. Двое детей умерли.



По его словам, заболевание выявили в округе Шахджой, расположенном на востоке провинции. Основными симптомами заболевания считают высокую температуру и кровотечение из носа и рта. Однако медики пока затрудняются дать точное определение инфекции.



В мае в этой же провинции неизвестную заразную болезнь обнаружили по меньшей мере у 200 человек, сообщала газета Hasht-e Subh Daily. Госпитализировали десятки пациентов. Тогда врачи сравнивали симптомы заболевания с холерой.