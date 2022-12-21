Украина потеряла убитыми 100 тысяч? - СП

07:58 23.12.2022 Потери страшные: Тела украинских солдат бросают на поле боя, моргам запрещают давать информацию

Украина рискует лишиться едва ли не половины населения, остававшегося с советских времен

Дмитрий Родионов

Потери страшные: Тела украинских солдат бросают на поле боя, моргам запрещают давать информацию



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Лариса Шеслер Сергей Кулик



Украинское руководство пытается скрыть реальные потери украинских военнослужащих, заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.



По его словам, Киев направил в войска и гражданские структуры дополнительные распоряжения, связанные сокрытием этой информации. В частности, запрещается перевозить трупы в светлое время суток и маркировать груз. Также следует, по возможности, использовать гражданский автотранспорт с закрытым типом прицепа.



Кроме того, по данным разведки, украинским медработникам нельзя распространять данные о численности и состоянии военнослужащих, а в лечебных заведениях и моргах запрещена любая фото- и видеосъемка без официального запроса и разрешения силовиков.



Неужели такие большие потери? Ранее тот же Марочко говорил, что только под Аретемовском ВСУ теряют в день до батальона - то есть около полтысячи человек!



Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом месяце заявила, что с начала российской спецоперации украинская сторона потеряла свыше 100 тысяч бойцов и более 20 тысяч гражданских лиц. Если верить этой цифре, получается, наверное, не столь ужасающая картина - это не те горы трупов, о которых мы каждый день слышим.



- Данные Урсулы фон дер Ляйен и представителей западных силовых структур, разведки - совершенно адекватные, - считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.



- Сто тысяч убитых солдат - это вполне объективная цифра. Подтверждаемая и разведданными, и данными по отдельным участкам. Понятно, что потери огромные, и Украина будет это всячески скрывать.



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Ежедневно на фронтах погибают сотни украинских военных. Учитывая, что линия фронта идет на протяжении около тысячи километров, плотно в разных местах различная, и каких-то прямо гор трупов не существует, но я думаю, что указание не перевозить тела в светлое время суток и не маркировать машины имеет место для того, чтобы не устраивать панику и среди военных, и среди мирных жителей в тех населенных пунктах, где идет этот транспорт.



Есть сведения, что в украинских больницах, моргах есть указание не разглашать информацию о количестве убитых и раненных из числа военнослужащих. Я думаю, что дело тут просто в том, что на Украине репрессивная машина запущена на полную мощь, и если люди получают срок за какие-то фотографии в городах, то те, кто посмеет выдать информацию о количестве убитых и раненых грозит самое тяжелое наказание, вплоть до обвинений в измене, в коллаборационистской деятельности. Поэтому полноценная утечка о масштабах потерь маловероятна.



"СП": - А как можно незаметно хоронить такое количество тел? Или их отдают "черным трансплантологам"?



- Полагаю, что хоронить ежедневно несколько сотен тел на территории в тысячи квадратных километров - не проблема. Тем не менее, есть информация о том, что трансплантологи тут ведут свой бизнес, и Украина стала одним из поставщиков для трансплантологии. Всю эту информацию нужно изучать и проверять, но все это вполне возможно.



"СП": - Как долго власти будут скрывать масштабы потерь от общества?



- Реальные потери будут скрываться до тех пор, пока киевский режим не потерпит тотальное поражение. На сегодняшний день в его распоряжении находятся все средства массовой информации, все средства коммуникации, сильно мониторятся соцсети, и преследуются все, кто может выдать хоть какую-то реальную информацию.



Это будет продолжаться до тех пор, пока в Киеве будет править Зеленский, а Минобороны будет отчитываться о победах над Россией, пока украинское общество будет верить, что следующий год Украина встретит в Крыму. Поэтому рассчитывать на то, что украинское общество очнется и скажет: как же так, у нас такие потери, давайте это прекращать - на это рассчитывать не приходится.



- Обычно в прифронтовой зоне раненых военнослужащих лечили госпитали в Харькове и Днепропетровске, - отмечает журналист, секретарь комитета Крымского регионального отделения ОКП Сергей Кулик.



- Сейчас тамошние больницы битком забиты. По моей информации, в Киеве гражданскому очень трудно лечь на операцию. Даже в детскую больницу Охматдет (Охрана материнства и детства) трудно попасть ребенку, чтобы прооперировать, например, косоглазие, чем всегда славилось глазное отделение Охматдета. Туда везут раненых из-под Артемовска. Потому что Харьковские и Днепропетровские врачи уже не справляются - слишком много раненных оттуда.



А то, что скрывают количество погибших - этому я не удивляюсь. Потерь на Артемовском направлении действительно очень много. Очень много. А иначе не может быть, если под огонь российской артиллерии батальон за батальоном отправляют только что оторванных от сохи и станка неподготовленных бывших украинских рабочих и крестьян? Не случайно вменяемые украинцы прозвали главкома Залужного "Бахмутским мясником".

Хотя лично для меня странно: а зачем перевозить, а тем более маркировать трупы? Не проще ли в таком случае их свалить в ближайшую канаву? Впрочем, если это какой-то заслуженный нацист, участник Майдана, то тогда да… Тогда могут отвезти тело погибшего "побратима" на историческую родину…



А рядовых солдат обычно бросают на поле боя. Ведь за погибших нужно выплачивать компенсации их семьям! А откуда брать деньги, если Украина - банкрот? А так всем хорошо - и командир будет получать жалованье за погибшего, и государству не надо тратиться…



"СП": - Говорят, уже "черные трансплантологи там обосновались…



- "Черная трансплантология" на Донбассе процветала еще задолго до государственного переворота. А что вы хотите? Ющенко после "оранжевой революции" позакрывал шахты, люди остались без средств к существованию… Но семьи же кормить надо… Во и ринулись на восток бывшей УССР всякие прохиндеи.



В 2009 году Генпрокуратура Украины арестовала и экстрадировала в Израиль по запросу израильских правоохранительных органов, некоего Михаэля Зиса, хирурга, во версии ГПУ, незаконно проводившего трансплантации донорских органов. Его, кстати, разыскивала также и Молдавия. Израиль, к слову, разыскивал его за торговлю людьми.



Но то был спокойный 2009 год… А сейчас, в "мутной воде" военных действий явно найдется немало желающих выловить свою "золотую рыбку". Особенно среди "черных трансплантологов". Тем более, что трупов на фронте - немерено.



"СП": - Каковы реальные потери? Урсула фон дер Ляйен недавно говорила о 100 тысячах с начала СВО…



- Мне кажется, фрау Урсула, дабы не шокировать европейцев, существенно занизила цифры потерь. Как ни больно мне это говорить, поскольку на той стороне все же сражаются свои против своих, я месяц назад оценивал потери ВСУ максимум до 180 тысяч. Пожалуй, сегодня эта цифра приблизилась к двумстам тысячам. Плюс 1700 поляков, для которых уже заготовлено кладбище именно на это количество. И готовят еще новое - на полторы тысячи. Так что общие натовско-украинские потери, думаю, составляют примерно 202 тысячи человек.



"СП": - Насколько долго реально скрывать такие потери? Когда это станет невозможно делать?



- Не знаю. На этот вопрос мне трудно ответить. С одной стороны, мы живем в информационном обществе, и можем узнать последние новости из, например, Австралии. А с другой стороны, те же граждане Украины до сих пор обитают в своем пропагандистском коконе, будучи уверенными что они вот-вот захватят Крым. И в то же время не имеют возможности связаться - из-за украинской военной цензуры - со своими мужьями, косточки которых давно уже сгнили под Херсоном или Артемовском, поскольку их тела бросили отступающие "побратимы".



Но я знаю только одно - когда Украина узнает цену сражений, она ужаснется. Страшно ужаснется.



"СП": - А ведь плюс к этому число убитых мирных жителей, число уехавших. Насколько, по-вашему, за этот год сократилось население Украины, и как это повлияет на способности страны к возрождению в будущем?



- Согласно переписи 1989 года население Украинской ССР составляло 51 452 000 человек. С тех пор перепись населения на территории Украины не проводилась - вероятно, дабы не шокировать народ ужасающими результатами либеральных реформ девяностых. Но я помню, как во время парламентских выборов 2002-го правящий блок "За единую Украину" в своих предвыборных блоках хвастался: "Нас - 48 миллионов!". То есть, получается, за десять лет власти двух Леонидов - Кравчука и Кучмы - население страны по официальным данным, сократилось на три миллиона. И то, пожалуй, эта цифра была слишком завышенной - ведь не секрет, что провластные структуры любят завышать показатели.



В 2007 году Госстат Украины сообщил, что за рубежом работает семь миллионов граждан Украины. А через пару лет мне попалась на глаза заметка в парламентской газете "Голос Украины", в которой сообщалось, что в течение 2007-го в одной только Черниговской области умерло 17 тысяч жителей, что равно числу жителей Варвинского района этого региона, а в следующем, 2008-м - 14 тысяч (количество населения Талалаевского района Черниговской области). И это, обращаю внимание, были не военные годы…



В 2014-м Украину покинул Крым - это 2 миллиона человек. Почти столько же живет в ЛНР, в ДНР гораздо больше - 4 миллиона. Плюс полтора миллиона в Запорожской и миллион в Херсонской областях. То есть, грубо говоря, это минус 10 миллионов из населения Украины.

А учитывая катастрофическую смертность, погибших на фронте, количество беженцев, большинство из которых ринулись от войны в Россию, а также переселенцев и трудовых мигрантов, думаю, на Украине осталось всего миллионов девятнадцать. И то это самые оптимистичные цифры. Источник - свободная пресса

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