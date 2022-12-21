Все туркменские госорганизации заставили купить... российские елки

11:47 23.12.2022

Организации Туркменистана обязали купить по две импортированные из России новогодние елки



К новогодним праздникам Туркменистан закупил в России порядка 115 тысяч елок. Их используют для оформления городов. В том числе эти елки власти обязывают покупать каждое госпредприятие или организацию. Приобрести нужно по две елки; одну устанавливают на улице перед офисом, вторую – внутри, например, в актовом зале, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



На каждый велаят выделено по 23 тысячи новогодних деревьев высотой от 1,70 до 2,40 метра.



Как и в Ашхабаде, скидываться на новогоднее оформление зданий и покупку елок вынуждают работников предприятий и организаций. Сумма, которую нужно сдать, зависит от общего количества работников. В столице, как сообщалось ранее, люди в среднем сдавали по 200 манатов. В регионах собирают от 45 до 80 манатов с человека.



21 декабря издание Turkmeportal сообщило, что в Ашхабаде оформлено более 500 новогодних инсталляций в местах отдыха и парках.



Причем покупать нужно именно российскую елку. За тем, чтобы на предприятиях не покупали местную арчу (можжевельник), следят полицейские, которые приходят с проверками в офисы.



Ранее Россельхознадзор сообщил, что в середине ноября из Пермского края России в Туркменистан была отправлена первая партия рождественских деревьев, в которую вошли 3600 елей и сосен.



По данным на 20 декабря, всего из Пермского края отгружено 212,5 тысячи рождественских деревьев в Казахстан, Беларусь, Туркменистан и в ряд областей России.