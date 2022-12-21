Стать Аятоллой. Бердымухамедов-старший примеряет на себя роль духовного лидера, - ХТ

11:49 23.12.2022

"Хроника Туркменистана" продолжает следить за изменениями в туркменской политической системе и их последствиями. Сердар Бердымухамедов по-прежнему исполняет церемониальные функции, в то время как его отец и глава МИД ведут переговоры и готовят для подписания международные договоры, а мать принимает зарубежных гостей. Но роль Сердара мы уже описали в предыдущей статье. Куда больший интерес представляет деятельность и позиционирование в системе управления государством Гурбангулы Бердымухамедова, который не только не ослабил политическое влияние, но и начинает вмешиваться в социальную сферу и личную жизнь граждан.



Ранее казалось, что туркменская тандемократия отчасти напоминает Казахстан, где президентом стал Касым-Жомарт Токаев, но Нурсултан Назарбаев оставил за собой довольно широкие полномочия. Мы считали, что в случае Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который формально займет пост председателя верхней палаты парламента, схожим образом создаст условия для плавного транзита власти к сыну, для которого он станет духовным наставником и обеспечит его безопасность в переходный период.



Однако сейчас все более очевидным становится то, что отказ от власти не входит в планы экс-президента. Более того, он намерен стать духовным наставником не только для Сердара, но для всех жителей страны; а аналог политической системы стоит искать не в Казахстане, а в Иране, где сосуществуют президент и аятолла – духовный лидер, обладающий практически неограниченной властью и утверждающий моральные нормы, которых должны придерживаться граждане.



Озабоченность моральным обликом жителей Туркменистана власти стали проявлять после перестановки Бердымухамедовых. Началось все, как и следовало ожидать в консервативном патриархальном обществе, с поведения и внешнего вида женщин. В газетах писали о правилах поведения невестки в семье, девушкам перестали продлевать водительские права, а какое-то время даже запрещали женщинам садиться на переднее сиденье автомобиля. Школы и вузы посещают делегации, состоящие из сотрудников полиции и работников администрации с лекциями о морали. Они недовольны тем, что молодые люди курят кальян, ведут половую жизнь, а студентки и даже школьницы беременеют. Подаренные одной из ашхабадских школ послом Южной Кореи диски с фильмами и офисную технику забрали полицейские, чтобы изучить на соответствие моральному менталитету. Упоминания моральных норм, духовных ценностей и национальных традиций все чаще фигурируют в официальной новостной повестке.



Инициатива исходит явно от Бердымухамедова-старшего, который косвенно высказывал свои претензии на туркменскую духовность во время объявления преемника. Передавая пост, он заявил, что достиг возраста Пророка и далее намерен использовать как свой политический, так и жизненный опыт уже в парламенте.



На тот момент эти слова не привлекли к себе большого внимания, так как терялись на общем фоне других его чудаковатых заявлений и похождений. Но в итоге насильно передавать свой жизненный опыт Герой-Аркадаг, как теперь часто называют экс-президента официальные СМИ, начал сразу же после смены должности, когда государство буквально залезло в постель (пока только) к молодежи.



Официальных полномочий регулировать нормы морали у председателя верхней палаты туркменского парламента нет, но отсутствие таковых не мешает Гурбангулы Бердымухамедову, например, как и в бытность президентом, собирать заседания с участием вице-премьеров, которые согласно конституции ему не подчиняются, инспектировать строительство новой столицы Ахала и объектов в Ашхабаде, проводить переговоры с главами государств и зарубежными компаниями, называя это "парламентской дипломатией". Впрочем, даже сама передача власти была проведена в нарушение Конституции, которую, казалось бы, для этого подготовили двумя годами ранее. Так что нет ничего удивительного в том, что депутат парламента вдруг занялся мессианством – в Туркменистане важна не столько должность, сколько занимающая ее личность.



Нельзя сказать, что "духовное озарение" пришло к Бердымухамедову-старшему внезапно, он давний поклонник национальных традиций, которые в туркменской культуре тесно переплетены с религией, в том числе с элементами зороастризма и огнепоклонничества, народными мудростями и суевериями. Причем, как неоднократно отмечалось ранее, новоиспеченный туркменский "духовный лидер" – поклонник каждого из этих явлений: он предсказывает урожай на будущий год по восточному календарю, цитирует наизусть десятки народных мудростей, всегда использует цифру семь в регистрационных номерах своих самолетов, "семерка" красуется на бортах его гоночных автомобилей, даже на праздники чиновники дарят ему семь коней. Причем эти суеверия не мешают ему считать себя правоверным мусульманином, который совершил Хадж и уже достиг возраста пророка.



Очевидно, что теперь его миссия заключается в том, чтобы передать весь этот "жизненный опыт" всем жителям страны, хотят они того или нет.



Тяга Бердымухамедова – старшего к поиску решений проблем в народной мудрости, традициях и устоях, вероятнее всего, объясняется низкой квалификацией и ограниченными возможностями его окружения, которое либо не способно самостоятельно справляться с возникающими задачами, либо предпочитает не проявлять излишней инициативы, чтобы не показаться "слишком умными". Американские дипломаты, согласно утекшей и опубликованной в Wikileaks внутренней переписке, охарактеризовали Гурбангулы Бердымухамедова как мнительного человека, который не любит людей умнее себя.



В июне 2020 года экс-президент наизусть процитировал агрономам и чиновникам из сферы сельского хозяйства пару десятков различных народных пословиц, мудростью которых, по его мнению, следует руководствоваться в работе. Других, более рациональных решений существующая политическая система производить не способна.



Сложно сказать, как далеко может зайти "возвращение к корням". Ограничится ли внедрение туркменских национальных скреп более строгим контролем за внешним видом школьников и разговорами о национальных устоях в репортажах СМИ, или власти будут все чаще вмешиваться в личную жизнь граждан, во многом зависит от реакции международного сообщества. Ждать открытого проявления недовольства от туркменского общества, запуганного за три десятка лет независимости спецслужбами, к сожалению, не приходится.



Значительная часть традиционных патриархальных ценностей противоречит современным представлениям о правах человека. Ограничение в правах женщин весной вызвало, как принято говорить в дипломатических кругах, "озабоченность" Европейского Союза и других международных организаций. После этого контроль за женщинами несколько ослабили, хотя нельзя сказать, что он исчез полностью.



Говорить о скором учреждении в Туркменистане полиции нравов пока преждевременно, но тенденции в сторону дальнейшего насильственного насаждения национальных ценностей какими их себе представляет "Мастер-наставник" (так описала Гурбангулы Бердымухамедова в одной из своих поэм придворная поэтесса Гозель Шагулыева) все же прослеживаются.



Иронично, что как раз в это время в Иране, который, видимо, выбрал для себя в качестве примера для подражания Бердымухамедов-старший, проходят самые массовые в истории страны демонстрации против вмешательства правительства в личные дела граждан и режима аятоллы. Исход этих протестов также может во многом повлиять на решимость туркменского "коллеги" Али Хаменеи.