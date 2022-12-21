Мамыткановщина. Кыргызы умудряются непотировать даже аппарат ЕЭК

12:26 23.12.2022

Министр ЕЭК Мамытканов устроил сына в ЕЭК? В кабмине прокомментировали заявление депутата



Предыстория: Устроил своего сына в один из департаментов ЕЭК, где также работают дети депутатов и чиновников, - депутат о министре Мамытканове

Tazabek - В Кабинете министров сегодня, 23 декабря, проходит пресс-конференция по итогам председательства Кыргызстана в органах управления ЕАЭС.



Ранее, 21 декабря на заседании Жогорку Кенеша депутат Жусупбек Коргонбай уулу сообщил, что министр ЕЭК от Кыргызстана Максат Мамытканов якобы устроил своего сына на работу в один из департаментов комиссии.



Первый зампред кабмина Адылбек Касымалиев сообщил, что всего в ЕЭК 25 департаментов, в которых трудятся 65 заместителей и квота Кыргызстана составляет 5 директоров департаментов и 13 заместителей. Из общего количества назначение 13 заместителей и директоров рассматриваются ЕЭК по предложению кабмина. При этом квота КР в штате ЕЭК составляет 1,9% - по аналогии с долей от поступлений ввозных таможенных пошлин.



"На сегодняшний день в ЕЭК работает порядка 25 кыргызстанцев, которые принимаются на работу в соответствии с условиями самой ЕЭК, на конкурсной основе. То есть любой желающий от Кыргызстана сдает документы и на конкурсной основе принимаются работники. Это международная организация и мы не имеем права вмешиваться в их работу. Поэтому кто работает, кто устроился работать, они проходят через конкурс и мы предлагаем должностных лиц в количестве 5 директоров и плюс заместители", - сообщил зампред.