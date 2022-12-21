В Израиле обнаружена погребальная пещера Саломеи

12:42 23.12.2022

Она упоминается в Евангелии от Святого Иакова как повивальная бабка Марии.



Погребальная пещера возрастом 2000 лет, найденная в лесу в Иерусалиме, считается могилой акушерки, которая помогла при рождении Иисуса. Во время раскопок была обнаружена надпись "Саломея, которая была повивальной бабкой Марии". Управление древностей Израиля (IAA) объявило, что резных надписей на древнегреческом и арабском языках достаточно, чтобы доказать, что эта гробница являлась неким местом поклонения, пишет Daily Mail.







Команда археологов также обнаружила поблизости руины магазинов, датируемых VIII и IX веками, в которых продавались масляные лампы, используемые в молитвах. Также были найдены осколки светильников, доказывающих, что пещера была местом поклонения. "Мы полагаем, что сюда приходили паломники, брали напрокат масляную лампу, читали молитвы и продолжали свой путь", - прокомментировал археолог IAA Цви Фирер.



Имя "Саломея" (или на иврите: Шалом или Шломит) было распространенным еврейским именем в период Второго Храма, а также было известно в семьях Хасмонеев и Иродиан.

Цви Фирер

археолог IAA



Согласно христианскому преданию, Саломея была повивальной бабкой из Вифлеема, которая участвовала в процессе появления Иисуса на свет. В Библии эта женщина описана как вторая акушерка Марии.



Найденная пещера состоит из нескольких камер с многочисленными вырубленными в скале кохимами (погребальными нишами) и разбитыми оссуариями (каменными ящиками), свидетельствующими о еврейском обычае погребения. Хотя гробница была обнаружена ранее, тщательно продуманный передний двор пещеры можно увидеть только сейчас, впервые за более чем 2000 лет. Двор площадью более 350 квадратных метров окружен стенами из тесаного камня, а пол украшен мозаикой. Также внутри присутствует часовня.



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Олеся Маевская