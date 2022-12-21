Токаев открыл мемориал жертвам январских событий в Алматы

12:49 23.12.2022

23 декабря на Новой площади Алматы состоялось торжественное открытие памятника, посвященного трагическим событиям января 2022 года. В церемонии открытия мемориала приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и аким города Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.



О том, что в городе будет установлен мемориал в память о жертвах массовых беспорядков стало известно еще в январе 2022 года. Возвести памятник поручил глава государства.



Также по поручению Касым-Жомарта Токаева был проведен открытый архитектурный конкурс на разработку эскиза будущего мемориала.



