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"Мисс Казахстан" - конкурс смазливых содержанок?
12:50 23.12.2022

Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление

Одна из участниц "Мисс Казахстан-2016" заявила, что попала в финал благодаря влиятельному знакомому. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием к организаторам конкурса и причастным к этой истории людям.

Видеообращение девушки появилось в telegram-канале egovpress. В опубликованном ролике участница конкурса "Мисс Казахстан-2016" Айткуль Нурманова заявила, что ведущий солист Astana Opera Сундет Байгожин продвинул ее в финал, минуя прохождение промежуточных туров и соревнования с другими участницами.



По словам Айткуль Нурмановой, в 2016 году главный баритон Казахстана Сундет Байгожин начал ухаживать за ней. И как-то во время общения с ним она сказала, что хотела бы участвовать в конкурсе красоты.

"Он пошел на опережение, захотел сделать мне приятно, организовав встречу с директором "Мисс Казахстан", где, естественно, были оценены мои внешние данные. После согласования я прошла сразу же в финал конкурса красоты, без прохождения каких-то предварительных этапов. Меня объявляют (победительницей номинации. – Прим. ред. ) "Мисс Костанай", хотя я не принимала никакого участия, не имею отношения к вокальным местным конкурсам", – рассказала участница прошедшего тогда конкурса красоты Айткуль Нурманова.



За комментарием по ситуации мы обратились к бывшему президенту национального конкурса "Мисс Казахстан" Алене Ривлиной-Кырбасовой, которая занималась организацией проектов прошлых лет, вплоть до 2022 года. Последнее время Алена состояла в попечительском совете "Мисс Казахстан" и была консультантом новых организаторов конкурса.

"В 2016 году у нас были дополнительные номинации, такие как "Мисс Инстаграм" и, к примеру, по ним мы проводили кастинги в Алматы и Астане, так как в этих крупных городах многие девочки учатся, приезжают из любого другого своего родного города. Приходя на конкурс, они заявляют свой город, откуда родом. Мы их записываем относительно этого города. Девочке необязательно лететь для этого в другой город для участия в кастинге. Можно участвовать в номинации, не отрываясь от учебы в Алматы и Астане, прийти и заявить свой город. Это оптимально и в экономическом плане. Не каждая участница, не каждый родитель девочки может позволить себе купить перелет туда-обратно, а порой и не один раз за конкурс, а так студентка не отрывается от учебы".
Алена Ривлина-Кырбасова

Алена пояснила, что в 2016 году во время конкурса "Мисс Казахстан" были выбраны три девочки по дополнительным номинациям "Мисс Инстаграм": Алматы, Астана, Атырау, и национальному жюри понравилась девочка от Костаная.

"Мы такое практикуем, это прописано в положении конкурса, мы заинтересованы, чтобы участие могли принять девочки из разных слоев населения. Но это не значит, что она стала "Мисс Костанай".
Алена Ривлина-Кырбасова

На вопрос: что могло сподвигнуть бывшую участницу конкурса на такое видео-заявление, Алена ответила, что это частое явление, и "как только бывшие участницы конкурса красоты начинают терять былую привлекательность и интерес к себе, они начинают хайповать".

"К сожалению, мы с этим сталкиваемся каждый год. Ежегодно нам приходится подымать архив по разным поводам и отвечать на вопросы прессы по какому-то скандальному поводу от бывшей участницы "Мисс Казахстан".
Алена Ривлина-Кырбасова

Кроме того, как отметила бывший гендиректор конкурса, тот год был богат на предложения руки и сердца прямо во время прямого эфира на сцене, и этим для многих зрителей и интересен.

"Ко мне обратился мальчик из Павлодара для разрешения на предложение руки и сердца со сцены. Затем об этом попросил и Сундет Байгожин. Было два таких случая и на общих основаниях. Правда, пара из Павлодара в итоге создала крепкую семью, и мы с ними до сих пор на связи. Ну, а Сундет человек творческий… но было все красиво, и кольцо, и белый смокинг… и много позитивных эмоций на конкурсе."
Алена Ривлина-Кырбасова

Сундет Байгожин сделал предложение руки и сердца Айткуль Нурмановой из Костаная

Павлодарец предложил выйти замуж Мисс Павлодар

Мы попытались связаться с Сундетом Байгожиным, чтобы взять комментарий по этому заявлению. Как стало известно, он находится в Италии на гастролях. Знаменитый казахский оперный певец на момент публикации новости так и не ответил на звонки и сообщения редакции.

Оксана Житникова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671789000


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