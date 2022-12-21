"Мисс Казахстан" - конкурс смазливых содержанок?

12:50 23.12.2022

Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление



Одна из участниц "Мисс Казахстан-2016" заявила, что попала в финал благодаря влиятельному знакомому. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием к организаторам конкурса и причастным к этой истории людям.



Видеообращение девушки появилось в telegram-канале egovpress. В опубликованном ролике участница конкурса "Мисс Казахстан-2016" Айткуль Нурманова заявила, что ведущий солист Astana Opera Сундет Байгожин продвинул ее в финал, минуя прохождение промежуточных туров и соревнования с другими участницами.



