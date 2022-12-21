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Россия в поиске идеологии: Сталин жив?
13:49 23.12.2022

Что мешает дать объективную оценку деятельности Отца народов и узаконить его роль в истории страны

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Александр Сегал
Андрей Милюк
Николай Волков

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад, обратился к российскому президенту России Владимиру Путину с просьбой реабилитировать своего прадеда. Он планирует передать открытое письмо в администрацию президента, сообщает News.ru.

По его словам, после смерти его прадеда в СССР была развернута настоящая информационная война - "расчеловечивание", создание образа "кровавого диктатора".

При этом Бенсаад подчеркивает, что посмертную травлю Сталина организовал его сменщик Никита Хрущев, который также передал Украине Крым и амнистировал бандеровцев.

Отметим, что это далеко не первое подобное предложение. Ранее лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович и вовсе предложил вернуть останки советского вождя в Мавзолей на Красной площади, поскольку, по его мнению, многие россияне признают заслуги Сталина перед государством.

То, что многие россияне не только признают заслуги Сталина, но и откровенно ностальгируют по временам его правления - факт. Это ярко проявилось в 2008-м году на конкурсе "имя России", где кандидатура Сталина набрала большинство голосов, однако победу в итоге отдали Александру Невскому.

Этот факт свидетельствует к тому, что общество давно положительно настроено к Сталину, а вот власти всегда опасались этой тенденции. Однако сегодня времена изменились, и запрос на образ Сталина может вновь появиться. Готовы ли власти изменить к нему отношение? Что Кремль ответит на просьбу о его реабилитации?

И можно ли вообще реабилитировать Сталина, который вообще-то не был осужден никаким судом. Едва ли осуждение его в докладе Хрущева можно приравнивать к таковому. Тогда о какой реабилитации речь? Нужно просто, чтобы Путин публично заявил, что Сталин вовсе не преступник?

- Сталин не был никем осужден, он не преступник, - убежден секретарь московского городского комитета КПРФ Николай Волков.

- Суд Истории его уже оправдал. Его поддержка населением - среди всех правителей России - на высочайшем уровне.

В ходе перестройки противники СССР демонизировали Сталина. Жертв той эпохи они использовали для призыва к отказу от советской власти и разрушения Союза.

Сейчас очевидно, что проект построения в России ориентированного на Запад государства с рыночной экономикой зашел в тупик. Все больше людей понимают, что, навесив на Сталина столько негатива, их обманули. Сейчас, когда России предстоит многолетнее противостояние с Западом, становится понятно, что сталинский путь развития страны с опорой на собственные силы был единственно верным. Нам придется возвращаться на этот путь.

И то, что сейчас появляется все больше памятников Сталину - не случайно.

- Еще один эпизод войны фриков за труп вождя СССР не имеет никакого значения. Другое дело, что ничтожный инфоповод становится заметной федеральной новостью, - считает политолог Андрей Милюк.

- Отсутствие идеологии у властной группировки приводит к тому, что народ начинает искать то, чем можно заполнить эту пустоту. Политика в России в настоящий момент уничтожена, поэтому история становится заменителем политики.

Великие политики прошлого на равных соревнуются за внимание людей с политиками настоящего. "Реабилитация" Сталина сейчас если и случится, то будет иметь ограниченный характер. Например, как "эффективного менеджера". Или в качестве оправдания очередных ужесточений во внутренней политики.

Основная суть политики Сталина - построение государства нового типа - будет умышленно умалчиваться в нынешней России, государстве довольно старого и унылого типа.

- Тема явно "на хайпе", и мало имеет отношение к реальным историческим событиям и юридическим решениям, - отмечает политконсультант, кандидат философских наук Александр Сегал.

- Хрущев, как бы плохо к нему ни относиться, не реабилитировал бандеровцев (именно как военных преступников), а Крым передавал Украине в рамках единого государства, т.е., скорее, в виде административного переподчинения. Действительно, в то время вряд ли кому могла прийти в голову мысль о развале Союза и тем более о военных действиях между его республиками.

То же самое о "реабилитации". Действительно, в юридическом смысле реабилитация может быть только как отмена обвинительного приговора, какового в отношении Сталина не было. Другое дело, что за время "оттепели" и "перестройки" в его адрес было высказано бессчетное количество политических обвинений, сформировавших и продолжающий формировать довольно значительный пласт общественного мнения, особенно у молодежи.

В политическом, или даже, скорее, идеологическом смысле фигура Сталина, безусловно, требует апологии, очищения от обвинений. Но для этого идеологам власти придется признать правильным много из того, что на сегодня для них категорически неприемлемо и составляет основу идеологии СССР. Вряд ли они на это пойдут, хотя значительная часть общества к этому готова.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671792540


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