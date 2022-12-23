Когда ущербные вышли из подполья... В чем вообще смысл украинского государства? - И.Скрипка

16:47 23.12.2022

ИГОРЬ СКРИПКА | 23.12.2022



Дмитрий Фоменко метко обозначил всех правителей "незалежной" за 30 лет ее существования "политическими проститутками", но думаю, их мотивация их занятий не сводилась к желанию потрафить богатому клиенту (Западу) в "самых извращенных желаниях". Как раз для них эти желания были вполне естественными.



Все-таки сравнение двух пар государств – Германии с Австрией и России с Украиной, которое использовал Дмитрий Фоменко, работает не вполне. В первом случае пребывание в одном государстве длилось всего 7 лет (в составе Третьего рейха) и стоило австрийцам больших жертв во Второй мировой и статуса проигравшей державы после войны. А сейчас у двух этих стран приблизительно одинаковый (высокий) уровень жизни, что же касается великогерманского шовинизма, которой мог бы стать идейной основой для "унионистов", то он до недавнего времени жестко пресекался по обе стороны австро-германской границы. В общем, здесь поводы для стремления к "великим переменам" отсутствуют.



А у России с Украиной, если даже не брать период так называемой Киевской Руси (на самом деле – Древнерусского государства), совместное проживание насчитывало более 300 лет общей истории, общих свершений и трагедий, общей культуры. Страны, в которой никто не разделял русских и украинцев, последних не относили ни к инородцам в дореволюционные времена, ни к нацменьшиствам в советские.



Исключением была Галиция (на Украине это инородное тело). Самостийная идея являлась уделом немногочисленных маргиналов, в массе своей ущербных людей, видевших причину личных неудач в "засилье москалей". А когда "с углублением гласности и перестройки" ущербные вышли из подполья, их идеи нашли широкий отклик у представителей украинских верхов.



Партноменклатура мечтала "пануваты" и распоряжаться Украиной без оглядки на Москву. К номенклатуре примыкали доморощенные ЛОМы, представители местной интеллигенции, над которой довлел провинциальный комплекс неполноценности перед московскими коллегами.



Накануне и после августа 1991 года агитация за независимость на Украине стала игрой в одни ворота. Страну заполонили листовки; на фоне пустых полок в магазинах такая примитивная аргументация казалось убедительной. СССР воспринимали под влиянием "перестроечной" пропаганды как "дорогого покойника", а перспективы РСФСР осенью 1991 г. казались еще более мрачными. Очень многие отрицательно относились к курсу, провозглашенному командой "радикальных реформаторов" Ельцина – Бурбулиса – Гайдара. Кто-то по советской привычке голосовал, как рекомендовали сверху. Так и набежал 91% поддержавших провозглашение независимости…



Однако действительность обманула. И не мог не возникнуть вопрос – а зачем вообще эта независимость, если по обе стороны недавно возникшей, совершенно непривычной границы живут люди, говорящие на одном языке, имеющие общую историю, общие традиции и культуру. Зачем два президента, два парламента, отдельные посольства во всех странах? Зачем "самостийные" олигархи?



Страх того, что любое сближение с Россией может иметь "далеко идущие последствия" (сколько "вакансий" закроется!), заставлял всех сменявших друг друга украинских лидеров проводить курс "геть от Москвы", разве что с разной интенсивностью.



Не получалось с материальным обоснованием независимости – стали педалировать культурные, ментальные, языковые различия. В последнем случае речь шла не только о вытеснении русского языка, но и о стремлении, изуродовать украинский язык, сделать его максимально непохожим на русский.



Вспоминается давнишний комментарий известного киевского политолога Вадима Карасева: "Если у нас будет господствовать русский язык и как государственный язык, и как наиболее распространенный язык в государстве, то скажите мне, в чем смысл украинского государства. Есть Россия, там русский язык… В чем смысл Украины? Это что, вторая Россия?"



А пророссийские настроения были просто фактором предвыборной борьбы, обеспечивавшим победу на выборах (в 2004 Ющенко не выиграл выборы, он пришел к власти в результате госпереворота).



Верно высказался о Партии регионов политолог Владимира Малинкович еще в конце 2000-х годов: "Это русскоязычная группа, опирающаяся на население, которому симпатична идея сближения с Россией. Но сами олигархи, крупный бизнес вовсе не являются пророссийскими. Напротив, это одна из наиболее радикально настроенных националистических сил Украины. Они владеют недрами страны. И они очень не заинтересованы в том, чтобы пустить на Украину русских. Россияне мощнее, украинцы могут не выдержать конкуренции".



"Европа" стала для регионалов новым обоснованием лозунга "геть от Москвы". Смысл "европейского выбора" был в том, чтобы развести Украину и Россию по разным углам, заручиться поддержкой союзников, страшившихся реинтеграции постсоветского пространства. Альянс с Западом соответствовал их чаяниям. Конечно, те же регионалы пытались "двух маток сосать", но когда Западу потребовалось создать проблемы для России, регионалов снесли в результате государственного переворота. Показателен пример запрещенного в России "Правого сектора"*, боевиков которого три года открыто готовили при правительстве регионалов по всей Украине в спортзалах и летних лагерях.



В Москве, увы, очень долго был распространен тезис об отношении к Украине как к несовершеннолетнему, который хочет доказать "старшему брату" (России) свою взрослость, но который "никуда не денется". Мол, перебесятся и осознают необходимость взаимовыгодного сотрудничества. Это была серьезная ошибка с далеко зашедшими последствиями…



Москва практически никак не поддерживала пророссийские движения на Украине, а Запад тратил миллиарды на пропаганду, воспитание и продвижение своих ставленников, содержал сонм СМИ и НПО. И почему-то этого никто не замечал.



Пришла пора делать из этого выводы хотя бы сейчас. И главный вывод в том, что никакая нейтральная или "партнерская" Украина невозможна в принципе. Сохранившись в любом виде и в любой территориальной конфигурации, формально независимая Украина неизбежно останется антироссийским плацдармом с той или иной политической проституткой во главе.