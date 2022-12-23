Верховный суд России ликвидировал Федерацию мигрантов за проведение турниров по ММА

18:25 23.12.2022

23.12.22

Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Федерации мигрантов России (ФМР). Об этом сообщает РБК.



Решение суда по административному иску ведомства было вынесено 18 августа текущего года, 20 декабря апелляционная инстанция ВС признала его законным и оставила без изменений.



Как поясняется в решении, Минюст обратился в суд с требованием о ликвидации ФМР в связи с организацией "деятельности с грубыми неустранимыми нарушениями законодательства Российской Федерации". В частности, ФМР организовала в 2018-2020 годах семь международных турниров по смешанным единоборствам (ММА) .



Помимо организации турниров ФМР вменяют то, что она не устранила нарушения, связанные с оформлением документации и обновлением устава, на которые Минюст указал ей осенью 2021 года.



Федерация мигрантов и ее руководитель Вадим Коженов исковые требования не признали и просили суд отклонить иск, говорится в решении.



"Наш устав, естественно, уже морально устарел, вопросов тут нет, с 2007 года законодательство сильно изменилось. И когда началась проверка, нам указали, что у нас устав старый. Но мы четыре раза пытались его исправить. Два раза до проверки, еще в 2020 году, и два раза уже в процессе проверки, в итоге зарегистрировать так и не удалось", - объяснил Коженов.



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Зачем Федерации мигрантов России бои без правил

Федерация мигрантов России - общественная организация, существующая с 2007 года. Сотрудничает с представителями диаспор стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. Имеет представительство более чем в 40 городах России. Как сообщается на официальном сайте организации, ФМР оказывает содействие мигрантам в изучении русского языка и получении образования, способствует созданию адаптационных центров и обеспечению легальной жизнедеятельности мигрантов, "ведет активную просветительскую работу по противодействию распространению экстремизма и терроризма, пропаганде толерантности и системно проводит спортивные и культурные мероприятия".



В ноябре текущего года ФМР опубликовала видеоролик, в котором подробно рассказано о преимуществах для мигрантов службы в российской армии по контракту и процессе вступления в ее ряды.