 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.12.2022
18:35  Об общественном доверии в Казахстане, - Г.Илеуова
18:25  Верховный суд России ликвидировал Федерацию мигрантов за проведение турниров по ММА
16:47  Когда ущербные вышли из подполья... В чем вообще смысл украинского государства? - И.Скрипка
13:49  Россия в поиске идеологии: Сталин жив?
12:50  "Мисс Казахстан" - конкурс смазливых содержанок?
12:49  Токаев открыл мемориал жертвам январских событий в Алматы
12:42  В Израиле обнаружена погребальная пещера Саломеи

12:26  Мамыткановщина. Кыргызы умудряются непотировать даже аппарат ЕЭК
11:49  Стать Аятоллой. Бердымухамедов-старший примеряет на себя роль духовного лидера, - ХТ
11:47  Все туркменские госорганизации заставили купить... российские елки
09:13  Расшифрован ханаанский язык. 15 величайших научных достижения 2022 года
08:19  Самого великого китайского штангиста Люй Сяоцзюня (3 олимпийских золота) обвинили в допинге
08:03  Патриарх Кирилл назвал аборт издевательством над идеей прав человека
07:58  Украина потеряла убитыми 100 тысяч? - СП
01:31  Постсоветская Азия стала полем конкуренции Турции и Китая, - А.Комраков
00:19  Европа стала еще более зависимой от России. Об этом говорят даже самые отчаянные русофобы
Четверг, 22.12.2022
22:13  В афганском Забуле эпидемия неизвестной болезни
21:01  Бишкек. По делу "Керемет Банка" продолжаются задержания
20:50  Как Луна сблизит Китай и Россию
20:32  Нетаньяху сформировал новое правительство Израиля
20:28  Узбекистан и Казахстан подписали договор о демаркации общей границы
18:18  Варшава идет ва-банк, - Владимир Вуячич
16:04  Россия будет строить новый город-заповедник в новоприобретенной Херсонской области
15:39  Назначена председатель правления Госафербанка развития Кыргызстана - Евгения Судец
14:22  Тимофей Бордачев: Где искать равноправие в треугольнике Россия – Китай – США
14:15  Коррупция и педофилия. Крим-портрет Юга Казахстана, - Алма Бектенова
14:11  Хлебай шурпу! Кыргызский полит-клоун Бекназаров через 2 дня прекратил голодовку протеста
14:09  Война миров. Байден перепутал Украину с Ираном, а Зеленского с Виленским
13:53  В Узбекистане вводится новая монета номиналом 1000 сумов
13:50  Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции
13:48  Подведены итоги неожиданного визита Зеленского в США: не все гладко
12:14  Американец Тимур Бекмамбетов продал российскую киностудию Bazelevs сотрудникам
12:11  На бизнес-форуме Узбекистана и Казахстана подписаны соглашения на $3 млрд
12:09  "Назарбаев Фонд" отозвал иск к журналистам-расследователям из OCCRP
11:09  Претендующий на Книгу рекордов Гиннеса туркменский город назвали Аркадагом
10:38  Идет величайшее сражение за саму человечность, - Дмитрий Винник
10:17  За особые услуги? РосСенаторшой от ЛНР стала особа, приближенная к Пескову
09:30  Энергетическая нищета Германии. Крах немецкого социального государства, - Вл.Прохватилов
08:55  При обстреле Донецка ранен известный рос-политик Рогозин. Праздновал "днюху" в ресторане "Шеш-Беш"
08:53  Индия скоро обгонит Китай и США по темпам роста экономики, - НГ
08:45  Рождение и крушение сверхдержавы. Отчего погиб СССР? - Борис Романов
08:40  Народный курултай - антиконституционный, - депутат Жогорку Кенеша Мадумаров
00:50  Климатическая клоунада как способ консолидации "золотого миллиарда", - А.Игнатьев
00:17  "Незалежная" станет для США вторым Вьетнамом
00:07  Вышел в свет заказной панегирик Л.Млечина о январских подвигах К.Токаева
Среда, 21.12.2022
22:45  Узбекистан и Казахстан создадут совместную внешнеторговую компанию
22:02  Скончался доктор философии и экс-депутат Парламента Казахстана Амангельды Айталы
21:38  В Казахстане впервые стартовали торги по распределению частот среди операторов связи
21:19  2023-й будет кровавым. Байден выдал Зеленскому дополнительно $1,8 млрд и ракеты Patriot
21:10  2-я Багдадская конференция и будущее Ирака
21:05  Беды беженцев рохинджа бесконечны. Мусульманское меньшинство Мьянмы спасается как может
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Об общественном доверии в Казахстане, - Г.Илеуова
18:35 23.12.2022

Об общественном доверии в Казахстане
Тема доверия, его отсутствия или, наоборот, наличия является очень популярной в общественном дискурсе не только в Казахстане, но и во многих других странах мира. Есть глобальные и страновые исследования этой темы, показывающие уровень доверия в социуме. Из них в последующем делаются выводы об уровне сплоченности в обществе, поддержки власти, состояния отношений в больших и малых социальных группах, отдельных семьях и т.п.

Я исхожу из того, что есть безусловная связь между показателями доверия и недоверия, и их нужно тесно увязывать друг с другом, чтобы понимать: если доверяют, то почему, если не доверяют, в чем причина. И я не рассматриваю доверие как строго положительное явление. Интересен в этой связи такой аспект, который мы часто фиксируем социологически. Рост недоверия институтам приводит к тому, что люди в наших опросах все чаще говорят: в случае ухудшения ситуации, мы надеемся только на себя, на свою семью. Всем другим субъектам (президент, партия, правительство, акиматы) доверие снижается, и они оказываются востребованы в меньшей степени. Но ведь именно это рассматривается на уровне государства как позитивное явление, например, с точки зрения ухода от патернализма, завышенных социальных ожиданий.

Интересно, что согласно приведенным на конференции данным Edelman Trust Barometer 2022, рейтинг доверия возглавляют такие страны, как КНР, ОАЭ, Индонезия, в то время как Казахстан (страна с высоким уровнем недоверия) находится в конце списка, но в окружении таких стран, как США, Южная Корея и Япония. Т.е., получается в этой связи, что надо стремиться к общественному "идеалу" доверия, который достигнут в Китае или Объединенных Арабских Эмиратах? Но, думается, вряд ли он нам подходит.

По моему мнению, доверие, прежде всего, если мы говорим об институциональном доверии, т.е., доверии тем или иным институтам (государственным, общественным), зачастую возникает как реакция в условиях неопределенности, невозможности планировать свою жизнь. И в этом смысле доверие, его повышение, можно трактовать, как инфантильную позицию человека в попытке переложить свою ответственность на другого субъекта/институт. В этой связи примечательным можно считать рейтинги президента в Казахстане, причем фиксируемые различными социологическими службами. В последние годы его колебания в течение нескольких месяцев могут достигать нескольких десятков процентов, но в итоге возвращаются к высоким положительным значениям. Например, сейчас, в декабре 2022 года, наш показатель президентского рейтинга составляет 74%, а год назад он был равен 48%. Как можно интерпретировать данные колебания с точки зрения такого понятия как "доверие"? Что они нам показывают? Можно ли на такой динамике выстраивать что-то "теоретическое"? В то же время совершенно невозможны подобные колебания доверия-недоверия на межличностном уровне: как мы все хорошо знаем, из-за одного, даже непреднамеренного шага, действия или слова, можно лишиться доверия другого человека раз и навсегда.

Поэтому предлагаю использовать в отношении президента и других институтов, прежде всего, государственных, не личностное/психологическое/этическое понятие "доверия", а нейтральное "одобрение" деятельности или "удовлетворенность" работой. Иначе мы постоянно рискуем попадать в субъективные интерпретации понятия доверия, перескакивать с институционального на межличностный уровень при выявлении отношения населения к различным акторам, что совершенно не приводит нас к научному познанию общества, но позволяет спекулировать оценками.

Из выступления на III Международной конференции AlmaU "Общественное доверие и социальный капитал", 15.12.2022 г.

Илеуова Гульмира
23.12.2022

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671809700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял закон о развитии агломераций
- Группы дружбы Казахстана и Беларуси договорились о двустороннем сотрудничестве
- Акционеры могут добиться повышения прозрачности и подотчетности КМГ – эксперт
- Кадровые перестановки
- Зачем открывать бизнес, если можно просто хранить деньги в банке? – предправления Freedom Finance о базовой ставке
- Нефтедобывающие организации обратились к Главе государства
- Завершился первый аукционный лот по распределению частот 5G в Казахстане
- Начато досудебное расследование в отношении руководства АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология"
- "Трагический январь": 17 уголовных дел по фактам пыток направлены в суд
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  