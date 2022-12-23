Каспийские узлы. Пора звать Македонского? - Н.Кузьмин

19:44 23.12.2022 Каспийские узлы

При взгляде на Каспийское море любой политолог или экономист невольно становится геостратегом и задается вопросом – чем оно является сегодня для прибрежных государств и для региона в целом? Преградой или мостом? Связывает оно прибрежные страны или разделяет? Поразмышляв немного, он почти всегда признает, что Каспий скорее связывает, чем разделяет, но связывает столь запутанными узлами, что порой их хочется разрубить.



Одним из самых верных признаков того, что значение какого-то географического региона выросло, является рост числа международных конференций, на которых обсуждается вопрос содействия развитию этого региона. Именно так многие годы обсуждали Афганистан, потом Сирию, потом Ливию. Сегодня в центре внимания политиков, бизнесменов и разного рода экспертов оказался Каспийский регион.



Причина – внезапное крушение двух мифов. Первый – о том, что экономика нефти и газа ушла в прошлое, ей на смену пришли цифра и электрокары. В результате к концу этого года рыночная капитализация у символа "старой экономики" Exxon Mobil Corp. оказалась выше, чем у символа "новой экономики" Tesla Inc. Второй – о том, что российская экономика так мала (2% от мирового ВВП или даже меньше), что от нее ничего не зависит. А теперь зеленая Европа ломает голову над тем, как дальше жить без российской нефти, газа и удобрений. Спойлер – решили заменить их на казахстанские. Этому, собственно, и посвящены все форумы по Каспию, которые организует ЕС. Россия тоже организует форумы по Каспию, у них повестка совсем другая.



Мне в свое время приходилось быть участником экспертных мероприятий, у которых тема была практически одинаковой, почти не различался состав участников, зато были разные организаторы. Общая атмосфера и выступления на конференции, организованной Фондом Маршалла, формировались под влиянием тезиса, что все страны региона стремятся к независимости (подразумевалось, а часто и открыто говорилось, что от России). А на конференции, организованной, допустим, фондом "Русский мир", участники в своих выступлениях исходили из того, что главная задача всех стран региона – восстановить утраченные связи с Россией и вместе с ней идти в светлое будущее. Да, подразумевалось также, что Россия – гарант региональной безопасности, способная защитить от НАТО с его Фондом Маршалла и других угроз.



О чем говорят сегодня? 12–13 октября в гибридном формате прошел Третий каспийско-европейский форум под девизом "Безопасность, экономика и взаимосвязанность в Каспийском регионе". Форум организован германскими бизнес-кругами, что служит исчерпывающей характеристикой для экономической составляющей мероприятия (много всего возобновляемого, зеленого и устойчивого). Наличие в списке участников совсем не прикаспийских кыргызов и турков, а также отсутствие иранцев и русских показывает на политические интересы организаторов.



Насколько успешен этот форум в достижении поставленных задач, то есть в какой мере он способствует превращению Казахстана в сырьевой придаток немецкой экономики, сказать трудно. Но то, что он обеспечивает конференциальную маскировку и интеллектуальное прикрытие крестового похода германского бизнеса к сырьевым кладовым Центральной Азии – это несомненно.



На общеевропейском уровне те же функции предстоит выполнять форуму "Взаимосвязанность Европейского союза и Центральной Азии: глобальные ворота для устойчивого развития". Первая такая конференция прошла в ноябре в Самарканде на высоком уровне. Открывал ее президент Шавкат Мирзиеев, Евросоюз представлял Жозеп Боррель, а наш МИИР – министр Каирбек Ускенбаев (на "немецком" гибридном форуме МИИР был представлен вице-министром). Тематика была стандартно-актуальной – взаимосвязанность, цифровая экономика, "зеленый рост", обещания огромных инвестиций и прочие маскирующие эффекты из арсенала транснациональных корпораций.



Примерно та же повестка была и на третьем ежегодном Каспийском бизнес-форуме, который прошел 19 сентября в Нью-Йорке. Организатором был Каспийский политический центр (Caspian Policy Center), а участниками – представители госдепа и ЮСАИД, заместители министров иностранных дел Казахстана, Грузии и Турции, посольств Азербайджана и Узбекистана, а также генсек Организации тюркских государств. По словам представителя госдепа Джеффри Пайетта, большая часть дискуссий на форуме была посвящена тому, как мы можем работать вместе для удовлетворения глобального спроса на энергию.



Еще сравнительно недавно западные экономисты скептически относились к идее поставок туркменского газа в Европу. Например, эксперты Оксфордского института энергетических исследований в 2018 году выпустили доклад под красноречивым названием – "Не будем преувеличивать – перспективы Южного газового коридора до 2030 года". В нем отмечалось, что политическая поддержка южного коридора растет, а его коммерческие перспективы ухудшаются. Во-первых, создан крупный экспортный коридор газа из Туркменистана в Китай. Во-вторых, растут поставки российского газа в Европу через Украину и Турцию. Сегодня политическая поддержка достигла максимума – Европа отказалась от российского газа вообще, взорвала трубопровод "Северный поток" и предпочитает скорее замерзнуть, чем помогать Путину (именно так интерпретируется покупка российского газа сегодня).



Интересно, что на днях тот же Оксфордский институт энергетических исследований на встрече руководителей, политиков и консультантов спросил, сделает ли Европейский союз снова Россию своим основным поставщиком газа. 40% сказали "да", еще 40% сказали "нет", 20 воздержались от ответа.



7 ноября на встрече с общественностью Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев указал на важность развития Транскаспийского маршрута и заявил: "Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 миллионов тонн в год".



Для Москвы и Тегерана Каспий – символ борьбы с санкциями. Инициатором Каспийского экономического форума выступил Гурбангулы Бердымухамедов, и первый форум прошел в 2019 году в городе Туркменбаши. Ко второй встрече 29 июня этого года в Москве (в Сколково) повестка встречи в целом осталась прежней, но проблемы, которые решают страны-участницы, сильно изменились.



На полях форума встретились первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер (в Иране глава правительства – президент) и российский премьер Михаил Мишустин. Статья в TehranTimes под красноречивым названием "Расширение ирано-российских отношений - лучший ответ на незаконные санкции" перечислила все меры, которые две страны приняли в рамках этого ответа. Во-первых, исключение доллара из своей двусторонней торговли и переход к использованию национальных валют. Полного исключения доллара пока, конечно, не добились, но необходимые условия для этого уже созданы. Двусторонняя торговля в прошлом году составила 4 миллиарда долларов, цель – увеличить ее до восьми миллиардов уже в краткосрочной перспективе. Для сравнения – объем товарооборота РФ и РК в прошлом году составил 25,6 млрд. долларов, в этом, судя по всему, будет еще больше. Стратегические направления ирано-российского сотрудничества – развитие транспортного коридора Север – Юг, добыча нефти и газа, а также электроэнергетика. Вероятно, обсуждалось и военно-техническое сотрудничество, но про него по понятным причинам пишут в газетах совсем других стран – США и Израиля.



Там же, в Сколково, российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия рассчитывает до конца 2022 года заключить с Ираном договор по свопу нефти и газа. По его словам, на первом этапе речь может идти о пяти миллионах тонн нефти и десяти млрд. кубометров газа в год. Кроме того, Иран хотел бы экспортировать электроэнергию через Туркменистан – как из России, так и из других стран-членов ШОС.



Наш премьер Алихан Смаилов тоже встретился со своим российским коллегой. Михаил Мишустин на этой встрече сказал: "Большое значение мы придаем транспортному сотрудничеству, в том числе в рамках международного коридора "Север – Юг". Новый маршрут необходим для обеспечения логистических цепочек поставок сырья, комплектующих, готовой продукции, укрепления связанности между нашими странами и соседями по региону и, конечно, для стимулирования дальнейшего роста товарооборота. Необходимо обеспечить надежную защиту нашего торгово-экономического взаимодействия от влияния незаконных экономических санкций со стороны недружественных государств". Официальный, то есть сделанный для прессы ответ Алихана Смаилова был очень обтекаемым: "Правительство Казахстана подтверждает готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру наших двусторонних отношений". Будем ли мы обходить санкции и продолжим ли поставлять в РФ микрочипы, завернутые в холодильники, понять трудно.



В совместном коммюнике, принятом по итогам форума, сказано, что руководители делегаций приветствуют взаимодействие стран-участниц Каспийского экономического форума в области развития международных транспортных коридоров, в том числе МТК Север-Юг. Этот коридор замышлялся ка путь от Мумбая до портов Балтики, то есть от Индии до Северной Европы, но сегодня за границы России он не выходит. Это существенно снижает его привлекательность для Казахстана и Туркменистана, поскольку наш экспорт в основном – нефть и газ, а России они сегодня не нужны, свои девать некуда, а до Индии еще довезти как-то надо.



Итак, Каспийское море как геополитический фактор сегодня состоит из двух несовпадающих, но и не полностью противоположных векторов. Первый, каспийский, представляет собой попытку наладить сотрудничество с участием всех прибрежных государств. Главные заинтересованные стороны – Россия и Иран, которые сегодня отрабатывают различные модели экономического развития в условиях санкций. Позицию Азербайджана, Казахстана и Туркменистана можно обозначить как осторожную. Каждый свой проект с РФ они согласовывают с ЕС и США. А каждый проект с ЕС согласовывают с РФ. В целом в формате "пятерки" каспийское сотрудничество принимает вектор "преодоления санкций". Если брать международные транспортные коридоры, то "Север-Юг" по-прежнему проходит от Мумбая до Питера, но дальше никуда не ведет. МТК "Восток-Запад" рассматривается в контексте растущей торговли между Россией и Китаем. Здесь и северный, и средний маршруты могут быть задействованы.



Второй фактор – транскаспийский. Его формируют интересы Европы к китайскому рынку товаров и центральноазиатскому рынку сырья, а также транзитные интересы Турции и, конечно, китайская "Инициатива пояса и пути". Это так называемый средний коридор "Восток-Запад". Его участники – Китай, страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузия, Турция, Евросоюз. Подсанкционные Россия и Иран стоят в стороне, но могут наложить вето на проект строительства газопровода по дну Каспия.



На сегодняшний день этот маршрут в процессе правового оформления и политической рекламы. Следующим этапом должно стать увеличение его пропускной способности, а это потребует огромных инвестиций. Кто станет инвестором, в какой форме и на каких условиях – эти вопросы еще предстоит решить. В конце ноября в Актау вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) обсуждали на министерском уровне Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция. В ходе встречи участники отметили многократный рост перевозки грузов через ТМТМ, а также обсудили вопросы, касающиеся расширения пропускной способности международного маршрута.



Что это означает на практике, хорошо видно по статистике порта Актау. За 10 месяцев 2022 года через него было перевалено 3,2 млн. тонн грузов, что на 7% выше уровня прошлого года. На две трети это нефть и зерно, то есть казахстанская продукция. Объем перевалки контейнерных грузов вырос на 17%, до более 26,4 тыс. ДФЭ, из них по транскаспийскому коридору – свыше 23,8 тыс. ДФЭ (а это уже, видимо, китайский транзит). При этом объемы перевозок по ТМТМ увеличились на 66%. Таким образом, грузопоток в целом вырос ненамного, но был переориентирован на ТМТМ.



Помимо портовых мощностей, Казахстану необходимо создать свой танкерный флот (сегодня нашу нефть перевозят на азербайджанских судах). Альтернатива – это, конечно, хорошо, но старый, проверенный временем маршрут тоже отвергать не стали. Появились сообщения, что мы будем поставлять немцам нашу нефть по нефтепроводу "Дружба". А это значит, что многовекторность никто не отменял.



Кузьмин Николай

23.12.2022 Источник - turanpress.kz

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