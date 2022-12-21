Японка Наоми Осака признана самой высокооплачиваемой спортсменкой 2022 года

20:02 23.12.2022

Экс-первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака стала лидером списка самых высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году, сообщает Zakon.kz.



По данным журнала Forbes, доходы четырехкратной чемпионки "Больших шлемов" составили 51,1 млн долларов, из них 1,1 млн долларов – это зарплата, остальные 50 млн долларов – поступления от рекламы.







Топ-10 рейтинга богатых спортсменок мира выглядит следующим образом:



1. Наоми Осака (теннис) – 51,1 млн долларов,



2. Серена Уильямс (теннис) – 41,3 млн,



3. Гу Айлин (фристайл) – 20,1 млн,



4. Эмма Радукану (теннис) – 18,7 млн,



5. Ига Швентек (теннис) – 14,9 млн,



6. Винус Уильямс (теннис) – 12,1 млн,



7. Кори Гауфф (теннис) – 11,1 млн,



8. Симона Байлс (легкая атлетика) – 10 млн,



9. Джессика Пегула (теннис) – 7,6 млн,



10. Минджи Ли (гольф) – 7,3 млн.



Куандык Шынасилов