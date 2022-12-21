Почему Путин терпит Набиуллину? Она же - ....дура, - депутат Госдумы Михаил Делягин

20:46 23.12.2022

Депутат Госдумы рассказал, почему Путин терпит Набиуллину

23.12.2022 18:24 (Мск), МоскваВладимир Гладков. Просмотров: 1631



Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Финансы, Экономика



Российские чиновники всеми силами саботируют переход страны на мобилизационную экономику, потому что боятся ответственности.



Об этом в эфире радио "КП" заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Российские чиновники всеми силами саботируют переход страны на мобилизационную экономику, потому что боятся ответственности....



"Те вызовы, которые стоят перед страной, те проблемы – не решены, но никто их не хочет решать, потому что считают, что не назрело для мобилизационной экономики время, и мы и так как-нибудь протянем. Все не так плохо, как и говорит Путин", – задал тему ведущий.



"Вообще мобилизационная экономика – это переход от воровства к развитию. Для этого перехода жить плохо не надо. Это способ жить хорошо. Но для людей, которые ассоциируют себя со спекулянтами – это конец света, и в этой ситуации я их хорошо понимаю.



Мобилизационная экономика – это ответственность чиновников. Поэтому они на нее не идут, не потому что все хорошо", – объяснил Делягин.



"А мы можем таргетировать инфляцию, как любит делать наш Центробанк, а с другой стороны, все-таки, не выпуская ее за какие-то разумные рамки, вкладываться в развитие страны, в инфраструктурные проекты?", – спросил радиоведущий.



"Бюджетные инвестиции на инфляцию не оказывают никакого влияния. У нас рост бюджетных инвестиций из федеральных бюджетов в этом году по некоторым месяцам составил 45%, при этом инфляция в это время снижалась и официально, и реально.



Здесь дело не в уровне инфляции и процентов, здесь дело в состоянии людей, которые нами управляют. Когда первый зампреда Банка России (Юдаева Ксения – ред.) нам рассказывает, что чем выше объем производства товаров, тем выше инфляция – это человек не сумасшедший, не в психушке, не в ВШЭ преподает, он руководит Банком России.



Но она действительно верит, во что говорит. Она же нам не лжет, она нам говорит то, что считает, потому что любой ценой стоит задача – не допустить развития России. В том числе, путем выдвижения откровенно бредовых тезисов.



Для людей интеллектуального уровня Юдаевой, Набиуллиной (глава Центробанка России Эльвира Набиуллина – ред.) – это, безусловно, искренняя вера. Там с интеллектом все очень понятно, прозрачно и всерьез обсуждать, что эти люди способны на сложные интеллектуальные построения, типа того, что я управляю Россией, но себя ассоциирую с другой страной, и хочу, чтобы России было похуже, это не про них", – рассказал депутат.



"Растолкуйте мне, простому русскому человеку, а почему Набиуллина так долго сидит главой Центробанка (10 лет?), и Путин ей доверяет?", – уточнил ведущий.



видео тут -

https://www.politnavigator.net/deputat-gosdumy-rasskazal-pochemu-putin-terpit-nabiullinu.html