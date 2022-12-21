Российская сборная по футболу переходит из УЕФА в Азию?

20:58 23.12.2022

дем на Восток: почему РФС важно перейти в Азию до Нового года

Наша сборная по футболу сохраняет надежду принять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года

Артем Бухаев

Екатерина Звенигородская



Решение по переходу РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет принято на следующей неделе, 27 декабря, заявил Александр Дюков. По его словам, АФК готова принять Российский футбольный союз, и ФИФА не будет возражать против перехода. Сделать это необходимо до 31 декабря - с 2023 года начнется следующий отборочный цикл на чемпионат мира, и наш футбол потеряет четыре года. Противники смены прописки видят в ней огромные риски и напоминают: необходимо еще получить согласие УЕФА. Представители клубов заинтересованы в международных играх и, как следствие, в участии в азиатской конфедерации.



Хоть на Луне

27 декабря в Москве прошло заседание очередного исполкома РФС. На повестке - вопрос "Об участии РФС в иных организациях". Решение в итоге отложили до следующей недели, но определились с вектором движения: на Восток.



При этом заявку нужно успеть отправить до 31 декабря - чтобы получить шансы на участие в квалификации чемпионата мира 2026 года. Большинство членов исполкома решение поддержали.



- Я вижу, что идеологически мы расходимся с Европой, - подчеркнул глава РФС. - Там политика на первом месте, а футбол на втором. Поэтому появился вопрос о возможной смене конфедерации. Безусловно это окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие десять лет. Мы начали обсуждать этот вопрос [на исполкоме], но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии. Мы продолжим в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность.



На данный момент в Азии нас принять готовы, добавил Александр Дюков. "Никто сейчас не готов дать гарантии, но они готовы рассмотреть наше письменное обращение, вероятность принятия более чем высокая". При этом у функционера "есть четкое понимание, что ФИФА не будет возражать против такого решения".



- Что касается решения ФИФА, смена конфедерации не относится к ФИФА, - подчеркнул Александр Дюков. - Но согласие, наверное, такое потребуется. Мы знаем, что ФИФА не будет возражать, если мы перейдем в Азию. Окно возможности у нас есть до 31 декабря. До этой даты мы должны определиться, чтобы успеть подать заявку на участие в квалификации чемпионата мира 2026 года. Если мы этого сейчас не сделаем, это означает, что следующий официальный турнир, в котором мы сможем принять участие, - это уже цикл с 2027 года. Эта задержка решения на несколько дней приведет к тому, что наш национальный футбол может потерять четыре года.



Президент "Урала" Григорий Иванов в разговоре "Известиями" определил позицию своего клуба касательно возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.



- Нужно все же играть, чем ждать, когда нас вернут, - сказал Григорий Иванов. - Если это произойдет быстро, я, конечно же, за то, чтобы играть хоть в Азии, хоть где. Чтобы у нас был международный опыт. РФС будет со всеми обсуждать. Конечно, хотелось бы играть в Европе. Но лучше играть, чем не играть: хоть в Азии, хоть на луне!



Растущие экономики

На исполкоме был проведен опрос клубов и спонсоров. Подавляющее большинство готово голосовать "за". Кто-то поддерживает это безоговорочно, кто-то с формулировкой "лучше играть в Азии, чем не играть вообще".



- Многие сейчас начинают понимать, что международный простой может привести к смене гражданства молодых игроков, - продолжил Александр Дюков. - Дружественные нам федерации начинают договариваться с нашими футболистами, это нанесет серьезный удар [...] Что касается спонсоров и партнеров РФС, то они заинтересованы в развитии детско-юношеского футбола. Вы видите, что в российском бизнесе происходит массовая переориентация на другие направления. Они заинтересованы в развитии своего дела в том числе и в Азии.



Категорически против перехода в Азию выступает почетный президент РФС Вячеслав Колосков. О уже много раз высказывал свое мнение. Опытный функционер присутствовал на заседании исполкома и снова представил свои аргументы.



- В переходе в Азию есть большие риски, - заявил бывший вице-президент ФИФА "Известиям". - У нас нет гарантий, что конгресс АФК примет Россию. Все забывают, что в этой интеграции будут задействованы все российские сборные - их около 11. Они все будут соревноваться с азиатскими командами. Насколько это будет интересно нашей молодежи? А юношеским сборным?



Третий вопрос чисто технический, добавил Вячеслав Колосков. Это сложная процедура, нужно получить согласие УЕФА, потом эту заявку принимают в АФК. На это нужно время - как минимум полгода. К этому времени уже пройдет жеребьевка различных турниров, в том числе и азиатских.



- И последнее - никто не гарантирует, что переход в Азию автоматически приведет к участию наших команд в отборочных играх к ЧМ-2026. У нас запрет на участие в соревнованиях под эгидой ФИФА. Эта тема требует согласования и разъяснения.



Александр Дюков с мнением своего предшественника не согласен.



- У нас была дискуссия, в ходе которой он не был столь категоричен, - пояснил нынешний президент РФС. - Удивило ли меня его позиция, что АФК - это нищая конфедерация? Я с этим не соглашусь. Арабские Эмираты, Китай, Индия. Они нищие? Там все экономики растут, нет ни одной страны, которая стогнировала бы.