Будет ли в 2023-м большая волна? - cценарии экспертов RAND

21:05 23.12.2022 К какой войне с Россией готовится США и НАТО?

cценарии экспертов RAND

Владимир Овчинский



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Беспрецедентные шаги, предпринятые Соединенными Штатами и их союзниками по Организации Североатлантического договора (НАТО) для поддержки Украины и "наказания" России после того, как Москва начала СВО в феврале 2022 года, вызвали у американских и натовских стратегов опасения по поводу возможных ответных мер России против альянса.



Хотя планировщики США и НАТО уже давно сосредоточены на подготовке к непредвиденным обстоятельствам прямого конфликта с Россией, война на Украине создала уникальный набор обстоятельств, которые делают более вероятным, по их терминологии, "более ограниченное нападение России".



В случае, если такая российская атака произойдет, Министерству обороны США будет предложено представить варианты ответа на рассмотрение американских политиков. Эта перспектива предлагает основу для создания этих вариантов и выбора среди них.



В этих целях эксперты корпорации RAND подготовили специальный доклад "Ответ на ограниченное нападение России на НАТО во время войны на Украине". Исследование было завершено в октябре 2022 года, результаты опубликованы на сайте RAND 21 декабря 2022 года.



Эксперты стремились ответить на следующие вопросы:



Каковы принципы, которыми должны руководствоваться такие решения?



Какой ответ с большей вероятностью будет способствовать интересам США, ограничивая при этом риск эскалации?



От каких обстоятельств могут зависеть ответы на эти вопросы?



В этой перспективе эксперты RAND исследовали факторы, которые должны учитывать американские политики, если они столкнутся с ограниченным нападением России - от разового удара по изолированной военной цели до более масштабного обстрела нескольких гражданских и военных объектов - на территории США или союзников, целей в Европе или космосе.



В этой перспективе излагаются характеристики потенциальной российской атаки, имеющие отношение к информированию об ответных действиях, в том числе возможные мотивы Москвы для начала атаки, что Соединенные Штаты и их союзники могут попытаться сделать в ответ, и как различные типы ответов США или НАТО могут помочь продвинуть цели США в конфликте.



Определение категорий возможного российского нападения и возможных мотивов



Конкретные характеристики российской атаки (также называемой Шагом 1) будут играть важную роль в определении наиболее целесообразного ответа США или НАТО (также называемого Шагом 2). Характеристики Шага 1 создают различные стратегические и политические стимулы для Шага 2 и могут сигнализировать о различных намерениях и готовности России угрожать дальнейшей эскалацией. Для целей данного анализа эксперты предположили, что Шаг 1 представляет собой кинетический удар (связанный с реальными боевыми действиями, в том числе, - смертоносного характера, - В.О.) по цели на территории союзника НАТО в Европе, даже если целью является военный объект США или военный объект США или НАТО, действующий в космическом пространстве.



Эксперты исключили из рассмотрения нападение на саму территорию США, потому что такое нападение привело бы к совершенно другому расчету при принятии решений.



Эксперты также предположили, что удар не предполагает применения химического, биологического или ядерного оружия - опять же, потому что применение такого оружия повлечет за собой совершенно иной набор вариантов реагирования.



Потенциальный Шаг 1 в текущем контексте может варьироваться по крайней мере по семи следующим характеристикам:



• нападение на гражданское лицо против военной цели;



• военные потери или ущерб, причиненный нападением;



• жертвы или ущерб среди гражданского населения в результате нападения;



• преднамеренность каких-либо жертв (или отсутствие жертв);



• количество пораженных целей;



• значимость военного потенциала США или НАТО, на который негативно повлияла атака;



• политическая символика цели(ей).



Хотя данный Шаг 1 может иметь любую комбинацию этих характеристик, эксперты в общих чертах обобщили потенциальные комбинации в три категории интенсивности:



• Демонстративное нападение. Эта категория относится к атакам, которые могут быть направлены на то, чтобы послать сообщение или сообщить о своей решимости, но не наносят значительного физического ущерба или не влияют на военный потенциал НАТО. Такая атака привела бы к минимальным потерям среди военных или гражданского населения. Это будет разовая атака, рассчитанная на то, чтобы возложить на другую сторону ответственность либо за эскалацию, либо за отступление. Например, Москва может нанести удар по пустующему аэродрому, железнодорожному узлу или военному объекту на территории НАТО небольшим количеством крылатых ракет;



• Целенаправленная атака. Эта категория относится к атакам, включающим удары по одной цели или небольшому количеству связанных целей. Такая атака может привести к некоторым ограниченным потерям и, вероятно, повлияет - по крайней мере, на время - на определенные военные операции НАТО или оказание помощи Украине. Действительно, такое влияние на операции НАТО, вероятно, будет частью цели России. Однако целевые объекты не будут иметь решающего значения для общего военного потенциала НАТО. Например, Россия может наносить одновременные удары на территории НАТО по нескольким целям, участвующим в усилиях по оказанию помощи Украине;



• Менее сдержанная атака. Эта категория относится к нападениям на военные и гражданские объекты, которые приводят к значительным потерям, потенциально как среди гражданского, так и военного персонала, или крупномасштабному ущербу. Эти цели могут иметь большое значение как для военных операций, так и для гражданской жизни. Такой Шаг 1 будет находиться между ограниченной атакой, предусмотренной в сфокусированной атаке, и безудержной атакой по широкому кругу целей. Например, Россия может нанести удар по нескольким ключевым авиабазам и портовым объектам НАТО по всей Европе таким образом, что это, по крайней мере, временно ослабит потенциал НАТО, потенциал усиления или и то, и другое.



Чем выше по этой шкале стоит российская атака, тем сложнее, вероятно, будет структурировать ответ США или НАТО, который позволит избежать эскалации до глобальной войны. Более разрушительная и продолжительная российская атака, нацеленная на более чувствительные в политическом или военном отношении цели, создаст давление для существенного, кинетического ответа США или НАТО. Учитывая обстоятельства продолжающегося военного конфликта на Украине, также вероятно, что чем более разрушительным будет первый ход, тем больше озабоченность России в конфликте. Таким образом, ответные действия США или НАТО должны будут сбалансировать несколько конкурирующих целей, включая предотвращение дальнейшей эскалации и недопущение поощрения усилий России по принуждению.



В дополнение к военным характеристикам российской атаки мотивы первого хода важно учитывать при разработке ответа США или НАТО. Российская атака может сопровождаться явным заявлением о российских мотивах, а может и не сопровождаться, или заявленные мотивы могут не отражать подлинные цели России. В нынешних обстоятельствах наиболее правдоподобными являются три возможных мотива действий России для первого хода:



• Принуждение к прекращению или ограничению поддержки Украины со стороны США и НАТО или наказание России. Усилия США и НАТО предоставить Украине военную и другую помощь, одновременно наказывая Россию за ее агрессию экономическими и дипломатическими средствами, по-видимому, имели большой эффект. Украина использовала полученную помощь с большим оперативным эффектом, а санкции Запада в отношении России стали одной из самых последовательных кампаний экономических наказаний против крупной экономики за последние десятилетия. Поэтому у России есть сильные мотивы принуждать Соединенные Штаты и их союзников и партнеров к прекращению или ограничению этих усилий, которые, по мнению Москвы, подрывают ее способность выиграть или выдержать военный конфликт на Украине или обеспечить внутреннюю стабильность. Российские атаки на цели, которые использовались для оказания помощи Украине, были бы самым ярким свидетельством того, что это был мотив Кремля;



• Принуждение США и их союзников к оказанию давления на Украину с целью урегулирования продолжающейся войны на выгодных для России условиях. Москва может атаковать цель НАТО, чтобы использовать угрозу эскалации, чтобы убедить США и их союзников в том, что риски продолжения российско-украинской войны слишком велики и, следовательно, они должны заставить Украину согласиться на урегулирование. То есть Россия будет стремиться использовать зависимость Украины от Запада и опасения Запада по поводу эскалации конфликта, чтобы заставить Соединенные Штаты и их союзников оказать давление на Киев, чтобы он свернул свои цели в войне или вообще прекратил боевые действия. Российские атаки, руководствуясь этой мотивацией, скорее всего, будут направлены на наложение крупномасштабных расходов или угрозу таковых против НАТО, например, путем нанесения ударов по важным экономическим объектам или более чувствительным военным возможностям;



• Ответ "око за око" на конкретную акцию США или НАТО, которая сделала возможным нападение Украины. Россия также может быть мотивирована для нападения на объекты НАТО в ответ на то, что она считает участием союзников в нападении Украины на Россию. Например, если Соединенные Штаты предоставят разведданные Украине, чтобы нанести удар по важной российской цели, Москва может счесть, что Вашингтон участвовал в нападении, и в ответ нанести удар по платформе США, которая, по мнению Москвы, предоставила разведданные (например, военный спутник США). Таким образом, мотивация России будет состоять в сдерживании подобных действий США или НАТО в будущем. Российские атаки с такой мотивацией должны быть более идентифицируемыми, потому что они, скорее всего, произошли бы в ответ на конкретную помощь США или их союзников в отношении конкретной украинской атаки, которая им предшествовала.



Определение потенциальных целей США в ответ на ограниченное нападение России



Принимая решение о том, как реагировать на Шаг 1 в нынешних условиях, американские политики, вероятно, будут иметь в виду пять ключевых целей, достижение которых будет определять решения о том, какие действия следует предпринять в рамках Шага 2. Особенно в ответ на более интенсивные действия российских атак, между этими целями США может возникнуть существенное противоречие, и политикам, возможно, придется принимать трудные решения относительно того, какие цели они хотят отдать приоритетным:



• Сдерживать любые дальнейшие российские атаки. Фундаментальная цель Шага 2, вероятно, будет заключаться в том, чтобы гарантировать, что Россия больше не нападет на НАТО - ни в кризисе, спровоцированном Шагом 1, ни после того, как этот кризис минует;



• Избегать дальнейшей эскалации. Связанная с этим цель для Шага 2 состоит в том, чтобы избежать эскалации до более широких боевых действий или полномасштабной войны из текущего кризиса, спровоцированного Шагом 1. Как отмечалось выше, Соединенные Штаты и их союзники будут стремиться реагировать таким образом, чтобы не было Шага 3, сдерживая любое дальнейшее нападение России на НАТО. Однако, если это окажется невозможным, Соединенные Штаты по-прежнему будут сильно заинтересованы в ограничении серьезности любого потенциального Шага 3. Политика США в войне до сих пор руководствовалась четким императивом избежать войны между НАТО и Россией. Ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели. Последствия эскалации до тотального конфликта, вплоть до применения ядерного оружия, могут быть катастрофическими. Таким образом, американские политики, скорее всего, воспользуются Шагом 2, чтобы гарантировать, что любой Шаг 3 не приведет к дальнейшей эскалации полномасштабного конфликта. Для достижения этой цели особенно важно понимание основной мотивации русских к первому ходу;



• Подорвать способность России проводить дальнейшие атаки. В частности, если Шаг 1 отрицательно сказался на возможностях США или НАТО, Шаг 2 мог бы попытаться уменьшить угрозу дальнейших таких атак, нанеся ответный удар российскому подразделению или средствам, которые осуществили Шаг 1;



• Поддерживать доверие к гарантиям безопасности США. Ограниченное нападение России на цель НАТО в нынешних условиях, вероятно, затронет не только Соединенные Штаты, но и союзника США, перед которым Соединенные Штаты взяли на себя четкие обязательства в области безопасности в соответствии со статьей 5 НАТО. Обеспечение того, чтобы такие обязательства продолжали рассматриваться как заслуживающий доверия противников США, является жизненно важным национальным интересом США, поскольку он лежит в основе сети альянсов США по всему миру. Поэтому у Соединенных Штатов есть сильные стимулы для того, чтобы Россия или другие противники США не пришли к выводу, что они могут избежать значительных затрат или наказания со стороны Соединенных Штатов в случае нападения на союзника США;



• Поддерживать сплоченность альянса НАТО. НАТО принимает важные решения на основе консенсуса. Поэтому поддержание сплоченности среди его государств-членов, особенно по ключевым целям, таким как противодействие России, имеет важное значение. Если Североатлантический союз не сможет отреагировать на нападение России на союзника по НАТО таким образом, который будет сочтен достаточным для сдерживания таких нападений в будущем, это может поставить под угрозу готовность союзников по НАТО продолжать коллективно реагировать на потенциальные угрозы с потенциально дестабилизирующими последствиями. В то же время некоторые члены альянса могут возражать против ответа, который они считают слишком агрессивным или вызывающим эскалацию, что усложняет калибровку соответствующего Шага 2.



Определение вариантов для Шага 2



Когда эксперты RAND определяют возможные варианты США или НАТО для Шага 2, они рассматривают как кинетические, так и некинетические шаги, которые могли бы предпринять политики. Эксперты классифицировали кинетическую часть Шага 2 по континууму пропорциональности Шага 1. Если Шаг 2 имеет кинетический компонент, его можно спроектировать так, чтобы он был (а) меньше, чем пропорциональный, (б) пропорциональный или (в) более чем пропорциональный Шагу 1.



Некинетические компоненты Шага 2 могут включать различные принудительные меры или дипломатические обязательства.



Принудительные некинетические шаги могут включать, например, кибератаки (на военные объекты или гражданскую инфраструктуру), экономические санкции или предоставление Украине дополнительных вооружений.



Дипломатические обязательства будут направлены на переговоры по соответствующим вопросам. В принципе, можно было бы рассмотреть и односторонние шаги, направленные на решение проблем России (например, обещания сократить объем помощи Украине).



Конечно, в рамках одного и того же общего Шага 2, по мнению экспертов, можно предпринять как принудительные шаги, так и дипломатию.



Далее эксперты исследовали, как вариации этих двух аспектов Шага 2 - пропорциональности возможного кинетического ответа и характера некинетического ответа - могут привести к компромиссам в достижении различных целей США. Они сделали это, разрабатывая четыре гипотетических сценария Шага 1, которые охватывают различные комбинации трех возможных российских мотивов нападения и трех категорий его интенсивности, описанных выше. Затем эксперты показали, как разные варианты Шага 2, различающиеся по этим параметрам, могут привести к разным результатам.



Сценарий А



Ночной обстрел из нескольких крылатых ракет поразил склад недалеко от аэропорта на востоке Польши, который является ключевым узлом транзита и хранения для доставки оружия в Украину. В результате атаки часть боевой техники уничтожена, но потерь нет, а сам аэродром быстро возвращается к работе. Россия публично заявляет, что действует из соображений самообороны, чтобы противостоять украинской "агрессии", которая была вызвана поставками оружия союзниками по НАТО. Россия заявляет, что не намерена наносить дальнейшие удары по НАТО до тех пор, пока не прекратятся поставки оружия в Украину. Это нападение можно квалифицировать как демонстративное с точки зрения интенсивности.



Ключевые соображения



• Преднамеренно ограниченный Шаг 1 представляет собой уникальную проблему. С одной стороны, Москва перешагнула критический порог и напрямую напала на союзника США по договору - беспрецедентный шаг, требующий решительного ответа для поддержания доверия к США. С другой стороны, ограниченный характер атаки оставляет открытой возможность столь же сдержанного или даже полностью некинетического ответного варианта, который мог бы выполнить другие цели США.



• Если НАТО откажется от принуждения к прекращению поддержки Украины, мотивы, которые Россия имела для совершения нападения, останутся в силе. Поэтому, если американские политики захотят избежать дальнейших атак России, вероятно, потребуется предпринять другие шаги, чтобы изменить российские расчеты.



• Более чем пропорциональный кинетический ответ может сигнализировать о решимости США и НАТО и ограничить стимулы России к дальнейшей эскалации, учитывая преимущество альянса в обычных возможностях.



• Кроме того, более интенсивные кинетические ответные действия США или НАТО могли бы открыть политическое пространство внутри альянса для дипломатического взаимодействия с Россией, если США и НАТО захотят этого.



• Сам по себе пропорциональный кинетический ответ - даже на территории России - вероятно, будет менее эскалирующим, чем крайне принудительные некинетические меры, такие как чрезвычайно разрушительные кибератаки, учитывая гораздо более ограниченные эффекты пропорционального кинетического ответа.



• Соответственно, правительство США может быть более уверено в своей оценке как физических, так и политических последствий ответного удара крылатой ракеты, чем массированная кибератака или крайние экономические санкции, которые могут иметь более непредсказуемые последствия как для России, так и для других государств.



• Однако, если Соединенные Штаты предпочтут реагировать полностью некинетически, то ли из-за того, что они хотят избежать эскалации риска удара по территории России, то эти некинетические ответные меры, вероятно, должны быть значительными по масштабу или эффекту, чтобы поддерживать сплоченность альянса. Союзники - и особенно союзник, чья территория подверглась удару, - которые предпочитают отвечать кинетической силой, скорее всего, потребуют более сильного сигнала решимости.



• Шаг 2, полностью ограниченный некинетическими методами принуждения, может быть истолкован в Москве как демонстрация отсутствия решимости реагировать кинетически, что может усилить российские стимулы к эскалации.



Относительная асимметрия зависимости США и России от космоса создает дополнительные проблемы для любого симметричного ответа США.



Сценарий Б



Американский разведывательный спутник уничтожен российской противоспутниковой системой прямого наведения. Уничтожение спутника имеет ограниченные непосредственные последствия для операций США, потому что другие спутники быстро переназначаются для компенсации. Однако в результате атаки на низкой околоземной орбите образуются тысячи обломков, что может привести к побочному повреждению дополнительных американских и неамериканских спутников. Москва заявляет, что она предприняла этот шаг в качестве прямого возмездия за предоставление Украине оперативных данных для использования в нацеливании на российские силы, и что, если эта помощь продолжится, она предпримет дополнительные шаги для пресечения этой практики. Это нападение можно было бы квалифицировать как целенаправленное нападение по шкале интенсивности, поскольку оно повлияло на военные операции и нанесло Соединенным Штатам значительный материальный ущерб.



Ключевые соображения



• Реагирование путем проведения аналогичной кинетической атаки против российского спутника проблематично из-за возможности образования дополнительного орбитального мусора, который может начать влиять на жизнеспособность низкой околоземной орбиты как для коммерческого, так и для разведывательного использования.



• Относительная асимметрия зависимости США и России от космоса создает дополнительные проблемы для любого симметричного ответа США. Реакция США, которая использует некинетические средства для вывода из строя одного российского спутника, вполне может рассматриваться Москвой как приемлемая цена и может не удержать Россию от будущих атак на объекты космического базирования. Действительно, Россия может полагать, что обмен спутниками с Соединенными Штатами будет работать на ее общее преимущество с точки зрения как военного эффекта, так и рычагов принуждения. Поэтому Вашингтону, возможно, придется сосредоточить свой ответ на других областях, чтобы удержать Россию от продолжения таких атак.



• Соединенные Штаты могли бы кинетически реагировать на российские наземные цели, несмотря на потенциальную озабоченность по поводу эскалации, чтобы подчеркнуть для Москвы цену, которую Соединенные Штаты готовы понести в ответ на дальнейшие атаки на ее космические объекты. Однако, несмотря на то, что российская атака перешагнула чрезвычайно важный порог эскалации, она не привела к жертвам или наземному ущербу, что потенциально усложняет усилия по определению пропорционального ответа, если аналогичный тип атаки на российский спутник исключен. Например, кинетические удары по российским платформам, предпринявшим этот Шаг 1, скорее всего, приведут к жертвам и будут представлять собой атаку на цели на территории России. Следовательно, такие действия могут быть восприняты как эскалация. Ответные атаки против других, менее непосредственно связанных наземных целей, будут сопряжены с аналогичными или более серьезными проблемами в отношении рисков эскалации и сигналов о соразмерности.



• Нападение России, вероятно, вызовет широкое осуждение - возможно, даже со стороны государств, которые ранее избегали осуждать действия России в Украине, - учитывая риски для космической деятельности всех стран, которые представляет собой нападение и любая дальнейшая эскалация в космосе. Соединенные Штаты могут обнаружить, что попытки использовать это осуждение для усиления экономического и дипломатического давления на Кремль с целью прекращения войны в Украине окажутся более эффективными, чем в прошлом. Поэтому можно представить, что некинетическая принудительная реакция, такая как гораздо более широкие санкции, может оказать существенное влияние на Россию.



• Российская атака поразила цель США, а не цель, принадлежащую союзнику США. Характер реакции США будет тщательно изучен на предмет свидетельств решимости и авторитета США, но, в отличие от других оцениваемых здесь сценариев, он не окажет прямого влияния на восприятие приверженности США статье 5 и союзнических обязательств США в более широком смысле. В то время как Соединенные Штаты могли бы сами применить статью 5 в ответ на нападение, это решение, а также другие аспекты Шага 2, вероятно, могли бы быть рассмотрены в Вашингтоне с большей автономией по сравнению с другими сценариями, которые оценили эксперты.



• Поскольку это было нападение на цель США в отместку за то, что, по словам России, было действиями США, озабоченность по поводу сплоченности альянса также, вероятно, будет более ограниченной, за исключением случаев, когда ответ США может вызвать обеспокоенность или разногласия среди союзников.



Сценарий С



Россия наносит скоординированные дневные ракетные удары по трем авиабазам в Польше и Румынии, которые задействованы в поставках оружия на Украину. Большинство этих атак приходится на базы, что приводит к гибели десятка военнослужащих и некоторому ухудшению работы в этих местах, хотя операции в основном восстанавливаются в течение 48 часов. Однако некоторые ракеты не попадают в эти базы, что приводит к жертвам примерно дюжины мирных жителей в близлежащих районах. России в этой ситуации, по мнению экспертов, сделает заявление, защищающее удары как необходимый ответ на причастность НАТО к атакам Украины на территории России. В нем содержится призыв к прекращению поддержки Украины со стороны НАТО и многозначительно указывается, что возможны атаки в будущем, если эта поддержка не прекратится. Этот Шаг 1 можно квалифицировать как целенаправленную атаку по экспертной шкале интенсивности.



Ключевые соображения



• Масштабы атак и вызванные ими потери, скорее всего, потребуют кинетического ответа со стороны США или НАТО. Некинетические действия также могут быть частью ответных мер, но, вероятно, сами по себе они не будут достаточными, чтобы развеять опасения по поводу достоверности статьи 5 или сплоченности альянса.



• Явно непропорциональный кинетический ответ будет представлять аналогичные, хотя и меньшие риски для доверия к США, хотя американские политики все же могут использовать этот вариант, если они считают, что риски неправильного определения Россией более масштабного ответа как возможной прелюдии к глобальной войне - потенциальный спусковой крючок для стремительной российской эскалации - были достаточно высокими.



• Некинетические варианты, которые сопровождают кинетические ответные действия США или НАТО, могут выступать в качестве "буфера риска", модулируя общую предполагаемую интенсивность ответных действий. Например, непропорциональный кинетический удар может сопровождаться более интенсивными принудительными некинетическими действиями, если Соединенные Штаты хотят ограничить риски эскалации, но при этом нести значительные расходы для России по сдерживанию дальнейших атак. В качестве альтернативы, более чем пропорциональный кинетический удар может сопровождаться меньшим количеством принудительных некинетических мер или даже дипломатическим взаимодействием по вопросам, связанным с Украиной. Соединенные Штаты могут быть заинтересованы в том, чтобы провести различие между аспектами конфликта, связанными с войной между НАТО и Россией, и аспектами, связанными с военным конфликтом на Украине. Стремление к диалогу по последнему с одновременным жестким ответом на нападение на альянс может помочь им в достижении этой цели.



• Тем не менее, российские атаки, приводящие к жертвам среди военных и гражданского населения НАТО, скорее всего, ограничат возможности для дипломатических инициатив. Политическое давление со стороны пострадавших стран, в частности, может привести к более сильным ответным мерам и создать давление для достижения консенсуса по таким вариантам сохранения сплоченности альянса.



• Однако ответные действия США или НАТО должны, по мнению экспертов, не создавать у Москвы впечатления, что любые кинетические или некинетические удары США или НАТО могут стать прелюдией к более масштабной военной кампании против России. С этой целью Соединенным Штатам следует избегать нацеливания на узлы управления и контроля, базы бомбардировщиков или радары раннего предупреждения.



Сценарий D



Россия наносит ракетные удары по шести ключевым воздушным и морским портам по всей Европе, используемым вооруженными силами США, включая авиабазу Рамштайн и порт Роттердам. Хотя военные последствия ударов ограничены, и большинство пострадавших районов могут возобновить по крайней мере ограниченные операции в течение нескольких часов, есть около 200 жертв среди военных и гражданских лиц, некоторые из которых, по-видимому, связаны с неудачным наведением российских войск. Москва заявляет, что атаки были предприняты в ответ на продолжающиеся атаки на то, что она называет своей собственной территорией, включая территорию в пределах границ Украины 1991 года, с использованием оружия и информации о целях, предоставленной силами НАТО. Россия заявляет, что оставляет за собой право использовать все инструменты своей военной мощи для защиты своего суверенитета. Этот Шаг 1 эксперты квалифицируют как менее сдержанную атаку по нашей шкале.



Ключевые соображения



• Диапазон вероятных Шагов 2 к этому Шагу 1 будет более ограниченным, учитывая совокупность проблем сплоченности альянса, внутриполитического давления и рисков эскалации.



• В идеале, Шаг 2 заставил бы Москву, обдумывая Шаг 3, поверить в то, что ее вынуждают выбирать между поражением в войне с НАТО (путем дальнейшей эскалации) и поражением в войне с Украиной (отказом от своих усилий по принуждению к изменение поддержки НАТО Украины). Другими словами, эксперты RAND предлагают поднять воспринимаемую цену Шага 3 (то есть реакцию США или НАТО, которую он может вызвать) выше, чем цена проигрыша в Украине. Создание такого выбора для Москвы, по их мнению, вероятно, потребует как надежного кинетического Шага 2, так и готовности США и НАТО принять определенный уровень рисков эскалации.



• Трудно представить себе дипломатическую работу, которая позволила бы снять обеспокоенность России и была бы осуществима и желательна в данных обстоятельствах.



• Проблемы достоверности статьи 5 будут становиться все более важными по сравнению с другими целями США. Что требуется для сохранения этого доверия с точки зрения пропорциональности? Требуются ли демонстрационные действия внутри России? Или это требует аналогичного количества урона? Или оба? Американским политикам необходимо будет оценить не только вероятное восприятие России достоверности второго хода, но также и восприятие Китая и других потенциальных будущих противников.



• Политическая реакция среди теперь уже более широкого круга непосредственно затронутых союзников по НАТО также будет определять варианты реагирования США или НАТО. Даже отдельные государства, ставшие объектами этих атак, могут различаться по типам ответов, которые они требуют от альянса, и согласование их в единой позиции, вероятно, будет серьезной проблемой.



• Присутствие российских сил за пределами России предлагает альтернативный вариант ответа. Нанесение ударов российскими войсками по Украине - даже по районам, которые Москва называет территорией России - может снизить риск эскалации поражения важных военных объектов на территории России, сигнализируя при этом о желании продолжать ограничивать боевые действия пределами Украины. Несмотря на то, что российское правительство, скорее всего, официально осудит удары как нападения на его территорию, заявление США о том, что удары были преднамеренно нацелены на силы за пределами России, будет сигналом к сдержанности. Политические последствия для Москвы также могут быть более ограниченными, поскольку новые российские территории, ранее входившие в состав Украины, уже несколько месяцев подвергаются нападениям со стороны Украины. Однако такой подход может также сигнализировать о нерешительности США или НАТО рисковать прямым нападением на российскую территорию, что может подорвать доверие к статье 5 в умах некоторых противников или союзников США.



• Уровень эскалации, которую Россия предприняла в этих нападениях, значительно усилит напряженность между желанием США избежать дальнейшей эскалации и настоятельной необходимостью продолжать союзническую поддержку Украины. Будут ли политики США и НАТО и впредь принимать на себя риски дальнейшей эскалации, отказываясь рассматривать заявленные Россией мотивы нападения? Или они рассмотрят поиск компромиссов, либо продолжая поддерживать Украину, предприняв менее жесткие кинетические ответные действия, либо, наоборот, комбинируя более сильные кинетические ответные действия с сокращением поддержки Украины со стороны США или НАТО?



Нанесение ударов российскими войсками по Украине может снизить риск эскалации ударов по важным военным объектам на территории России.



• В отличие от кубинского ракетного кризиса, когда вывод американских ракет "Юпитер" из Турции десятилетиями держался в секрете, любые уступки России в отношении политики США в отношении Украины, скорее всего, будут весьма заметны. Таким образом, в дополнение к опасениям, касающимся статьи 5, изменение политики США в отношении Украины в рамках ответных мер, вероятно, вызовет более широкие опасения по поводу доверия со стороны американских политиков.



• Заметная роль ядерного оружия в российской доктрине подчеркивает важность недопущения потенциальных российских ядерных растяжек в пропорциональных ответных действиях США или НАТО, которые неизбежно повлекут за собой удары по важным в военном отношении объектам. Поэтому удары по средствам, задействованным в управлении войсками, должны подвергаться самой тщательной проверке.



• Как и в Сценарии C, ответные действия США или НАТО должны не создавать у Москвы впечатление, что любые кинетические или некинетические удары США или НАТО являются прелюдией к более масштабной военной кампании против России. С этой целью Соединенным Штатам следует рассмотреть возможность избегать нацеливания на узлы управления и контроля или радары раннего предупреждения. Но пройти по этой линии будет еще труднее в Сценарии D, учитывая больший масштаб и больший военный эффект этого Шага 1.



Выводы



Многие из выводов, которые эксперты выявили для ответов США или НАТО, были специфичны для обстоятельств конкретных сценариев российской атаки, которые эксперты оценивали, подчеркивая условный характер такого анализа. Тем не менее, эксперты также определили несколько выводов, имеющих более широкое применение в оборонном планировании США:



• Интенсивность Шага 1 определяет диапазон вариантов, доступных для политиков США. Более интенсивные российские атаки оставляют Соединенным Штатам меньше возможностей для достижения своих целей. Демонстративный Шаг 1 дает гораздо больше свободы маневра при выборе Шага 2, который достигает целей США.



• Если мотивом нападения России было заставить изменить политику США или НАТО в отношении Украины, то решение о том, вносить какие-либо изменения в эту политику или нет, должно быть сбалансировано другими элементами Шага 2. Любой Шаг 1, направленный на принуждение, является преднамеренным повышением ставок, по сути попыткой поставить НАТО перед выбором между войной с Россией и продолжением своей политики в отношении Украины. Идеальным Шагом 2 было бы избежать открытой войны с Россией, продолжая при этом эту политику. Но это может оказаться сложной задачей, учитывая связанные с этим риски эскалации.



• Если американские политики решат не менять политику в отношении Украины, тогда другие аспекты Шага 2 должны будут сообщить о решимости США, чтобы Россия не верила, что ей удастся изменить политику США на более высоком уровне эскалации.



• Если, с другой стороны, американские политики решат изменить политику в отношении Украины в свете нападения России, то, вероятно, будет необходимо уравновесить любые такие уступки, возлагая расходы на Россию, чтобы избежать восприятий в Москве, Пекине или союзниках. капиталы, что будущие насильственные попытки принудить Соединенные Штаты могут быть в целом выгодными.



Потенциал применения ядерного оружия добавляет веса цели США избежать дальнейшей эскалации, цели, которая может казаться все более важной после ограниченного российского удара с применением обычных вооружений.



• Российские удары по объектам на Украине продемонстрировали неоднозначную точность. Если эти проблемы с таргетингом сохранятся, трудно будет сделать вывод о намерениях и мотивах России по нанесению новых ударов.



• Эффективное определение пропорциональности Шага 2 будет сложной задачей. В России или Украине может отсутствовать четкий аналог целей, атакованных в Шаге 1, Закон о вооруженных конфликтах может запрещать подобные атаки, или Россия и НАТО могут не рассматривать одинаковые параметры пропорциональности (например, масштаб ущерба, тип цели или местоположения цели) как не менее важные.



Четкие заявления о намерениях Шага 2 в отношении пропорциональности могут быть полезными, но в конечном итоге собственное восприятие Москвой пропорциональности будет определять ее решения о возможных Шагах 3.



• Эта перспектива фокусируется на обычных атаках и ответных действиях. Тем не менее, возможность применения ядерного оружия в Шаге 3 и далее, вероятно, будет иметь решающее значение при реагировании на любую эскалацию со стороны России в отношении НАТО, учитывая роль ядерного оружия в российской доктрине и уровня озабоченности, который, вероятно, будет ощущаться в Москве. Потенциал применения ядерного оружия придает вес цели США избежать дальнейшей эскалации, цели, которая может казаться все более важной после ограниченного российского удара с применением обычных вооружений.



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Ознакомившись с докладом RAND, как не вспомнить слова великого Александра Васильевича Суворова:



"... Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, образ действовать им и сражаться, свои силы и его слабости". Источник - завтра

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