 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии построят с нуля горно-лыжный курорт "Бирбулак". Если удастся нашкулять инвестора...
22:04 23.12.2022

23 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Близ Бишкека построят горно-туристический курорт международного уровня

В ущелье Оруу-Сай Чуйской области построят горно-туристический курорт международного уровня. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел II заседание Национального совета по развитию туризма в КР и утвердил проект нового горнолыжного курорта "Бирбулак" под Бишкеком.

На заседании рассмотрели отчет о деятельности ОАО "Фонд развития и поддержки туризма в Кыргызской Республике" за девять месяцев, вопросы улучшения привлекательности страны для иностранных туристов, а также направления развития туристических проектов в Иссык-Кульской и Таласской областях.
Национальный совет по развитию туризма также утвердил проекты строительства международного спортивного комплекса "Тамга" в Иссык-Кульской области и нового горно-туристического кластера "Бирбулак" в Чуйской области.

Отмечается, что горно-туристический курорт международного уровня "Бирбулак" будет построен в ущелье Оруу-Сай Чуйской области. Проект предусматривает строительство отелей и шале, установку фуникулера и подъемников и всей необходимой инфраструктуры для горнолыжной базы международного уровня. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.
Эдиль Байсалов отметил приоритетность реализации проекта, который создаст в 20 километрах от столицы новое любимое место круглогодичного отдыха и позволит привлечь в республику сотни тысяч иностранных любителей горнолыжного спорта.

Другим, не менее амбициозным проектом развития туризма в 2023 году должно стать строительство международного центра олимпийской подготовки в Джети-Огузском районе, на южном берегу озера Иссык-Куль.

Фонд развития и поддержки туризма представил также эскизный проект санаторно-курортного кластера в городе Раззакове Баткенской области, который предусматривает строительство санатория, детского лагеря, коттеджей.

Большое внимание уделяется популяризации лечебно-оздоровительного туризма. Для этого определены 25 санаторно-курортных объектов, которые будут модернизированы совместными усилиями государства и профсоюзов.

Планируется строительство семи новых объектов - в каждой области страны.

Источник - 24.kg
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