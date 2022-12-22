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Из РГГУ уволили матерого за-украинца Сванидзе
23:21 23.12.2022

Сванидзе уволен с должности директора института массмедиа РГГУ

Журналист Николай Сванидзе был освобожден от должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). При этом он останется заведующим кафедры журналистики на факультете журналистики института.

"Честно говоря, это все было ожидаемо. Потому что (происходит.- "Ъ") общее выравнивание всех площадок… Конечно, на меня не могли не обратить внимания… Странно, что этого раньше не произошло",- рассказал господин Сванидзе изданию "Новая газета Европа".

По словам профессора РГГУ, от занимаемой должности его освободил ректор университета Александр Безбородов. Он был директором Института массмедиа с 2010 года (кафедру журналистики возглавляет с 2007-го).

17 ноября президент России Владимир Путин исключил Николая Сванидзе из Совета по правам человека. 24 февраля господин Сванидзе выступил с резкой критикой действий российских властей в отношении Украины, назвав ввод войск армии России на территорию Украины "немотивированной и неспровоцированной агрессией".

Николай Сванидзе начал журналистскую карьеру в 1990-е годы. В разное время вел телевизионные программы "Суд времени", "Исторический процесс" и "Клуб сенаторов". С 1997-го по 1998 год занимал должность председателя ВГТРК. С 2013-го по 2022 год работал на радиостанции "Серебряный дождь".

Андрей Сапожников

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Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671826860


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