Талибы объяснили запрет на обучение женщин в афганских вузах четырьмя причинами

00:15 24.12.2022

Министр высшего образования в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан"*, Неда Мохаммад Надим (Neda Mohammad Nadim) назвал четыре причины, побудившие приостановить занятия для студенток афганских вузов. Его слова приводит TOLOnews.



Надим заявил, что:



- студентки часто не соблюдали требование носить хиджаб;



- приезжали из провинций в вуз и передвигались по общежитию без сопровождения мужчин;



- учились совместно с лицами мужского пола;



- получали специальности, обучение женщин которым противоречит исламскому праву и ущемляет достоинство афганцев. Это, к примеру, направления, связанные с машиностроением и сельским хозяйством.



Комментируя реакцию международного сообщества на запрет на обучение женщин в вузах, Надим заявил, что оно не должно вмешиваться во внутренние дела Афганистана.



Тем временем не согласные с решением новых властей Афганистана девушки и женщины стали проводить акции протеста. В Кабуле 22 декабря на улицы вышли десятки несогласных. Они призвали предоставить женщинам доступ к образованию и работе, заявив, что будут продолжать протестовать до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Активистки из Талокана (центр провинции Тохар) сообщили BBC, что талибы арестовали несколько участниц протеста и журналистов.



Радикальное движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе 2021 года. Новые власти, пока никем не признанные, назвали страну Исламским Эмиратом и стали вводить различные ограничения в отношении женщин и девочек.



Уже в середине сентября министерства по делам женщин было преобразовано в министерство пропаганды исламской добродетели и предотвращения порока. Талибы запретили женщинам выходить на работу и вообще покидать дома без сопровождения мужчин-родственников. Спортсменкам угрожали расправой, если они не прекратят заниматься спортом. Закрыли школы для девочек всех возрастов, позже разрешили учиться младшеклассницам. Женщин обязали носить хиджабы.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).