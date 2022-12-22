В чем встретить год Черного Водяного Кролика? Советы Бишкекского стилиста

00:41 24.12.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



В чем встретить год Черного Водяного Кролика? Советы стилиста



До Нового года осталось чуть больше недели. На носу корпоративы, вечеринки, посиделки и застолья. Но что надеть? Как выглядеть со вкусом и красиво? Можно ли в Бишкеке найти эксклюзивную вещь на новогодний праздник по доступной цене?



