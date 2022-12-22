|В чем встретить год Черного Водяного Кролика? Советы Бишкекского стилиста
00:41 24.12.2022
Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
В чем встретить год Черного Водяного Кролика? Советы стилиста
До Нового года осталось чуть больше недели. На носу корпоративы, вечеринки, посиделки и застолья. Но что надеть? Как выглядеть со вкусом и красиво? Можно ли в Бишкеке найти эксклюзивную вещь на новогодний праздник по доступной цене?
На эти и другие вопросы 24.kg ответила стилист Александра Сарских.
- Какой цвет актуален в предстоящем году?
- 2023-й - год Черного Водяного Кролика, поэтому следует отдать предпочтение черному, темно-серому, голубому и розовому цветам.
Тем, кто не суеверен, советую выбирать цвета, которые вам нравятся, в которых вам комфортно и которые идут вашей внешности.
Если вы хотите выглядеть сногсшибательно в новогоднюю ночь, отдайте предпочтение черному, темно-серому с металлическим отливом, фиолетовому, темно-синему, винному цветам. Выбирайте ткани с люрексом и пайетками, ведь Новый год - это день, когда можно и нужно блистать. Не забудьте про высокие театральные перчатки.
Сейчас актуальны перья и сетка, которые также можно внедрить в праздничный наряд.
- Каким фасонам платьев стоит женщинам отдать предпочтение?
- При выборе платья следует понимать, где будет проходить празднование Нового года, для того, чтобы выглядеть уместно.
Если это ресторан, то не обойтись без вечернего наряда в пол и, наоборот, платья-мини, туфлей-лодочек на невысоком каблуке, ведь вам предстоит танцевать всю ночь.
Если это вечеринка в загородном доме с друзьями, то можно надеть платье в бельевом стиле черного, синего, серого цветов, накинуть сверху уютный объемный свитер или кардиган, можно с люрексом или пайетками. На ноги можно обуть актуальные меховые тапочки или балетки. В таком наряде будет удобно накрывать на стол, сидеть на диване перед телевизором, выйти на улицу, чтобы посмотреть фейерверк.
- Что предложите тем, кто не хочет быть в платье?
- Можно выбрать юбку, она может быть шелковой в бельевом стиле, плиссе, с пайетками, люрексом, перьями, из лаковой или металлизированной кожи, асимметричной с декоративными узлами и завязками или объемной из сетки.
Выбор длины будет зависеть от ваших предпочтений и уместности: мини, миди или макси. Все сейчас актуально
Верх мы подбираем в зависимости от исполнения юбки. Если она яркая и акцентная, то верх должен быть сдержанным, и наоборот.
Для вечеринки за городом к акцентной юбке добавляем объемный кардиган или свитер и те же самые меховые тапочки. Если вы выбираете брючный костюм, он может быть яркого цвета или черный с блеском. Если это простой повседневный костюм, добавьте топ из пайеток, люрекса, шелковый, из сетки или асимметричный.
Брючный костюм недостаточно удобен для домашней вечеринки, поэтому для празднования Нового года можно выбрать брюки с пайетками, люрексом или из велюра в сочетании с объемным верхом. Шелковый костюм в пижамном стиле тоже подойдет, но сделайте этот комплект праздничным с помощью ярких аксессуаров: колье, серьги, браслеты, кольца.
Комбинезон может быть в исполнении мини или макси, в сочетании с каблуками смотрится очень эффектно.
Если вы планируете праздновать дома, можно надеть яркий топ с пайетками, свитер с люрексом или перьями и вниз надеть джинсы. А если джинсы со стразами, соответственно, наверх выбрать более простой топ, но добавить яркие аксессуары со стразами.
- Какие аксессуары стоит подобрать, чтобы быть стильной и элегантной в новогодний вечер?
- Главное в Новый год - не переборщить. Если на вас яркое блестящее платье или костюм, выбирайте простые сдержанные украшения, и наоборот: если фасон наряда сдержанный, то яркие крупные аксессуары выступят акцентом: металлизированные сумки, сумки из бусин с перьями, браслеты, колье, серьги и браслеты из камней и страз, колье и браслеты в виде змей.
При выборе аксессуаров не стоит надевать все и сразу, чтобы не составить конкуренцию елке.
Колготы тоже могут выступить в роли акцента, сейчас большой выбор разных цветов, с узорами, надписями, стразами и люрексом, которые могут дополнить образ.
- Как правильно подобрать макияж к наряду?
- Макияж, как и наряд, должен быть уместным. Если наряд яркий и кричащий, сделайте сдержанный макияж в натуральных оттенках, добавив акценты в цвет наряда. И наоборот: если наряд сдержанный, то акцентом могут стать красные губы или смоки айс.
- Как в Бишкеке найти красивый вечерний наряд по доступной цене? Вы знаете, что торговые центры столицы заполнены либо однотипным самопошивом, либо люксовыми брендами.
- Согласна, в Бишкеке сложно найти эксклюзивную вещь по доступной цене, но возможно, а опасность встретить на празднике девушку в таком же платье очень высока. Но даже если вы выбрали платье, которое, возможно, и повторится на мероприятии, вы можете обыграть наряд абсолютно другими аксессуарами - в нем будете вы, а каждая девушка уникальна.
Красивые праздничные наряды по доступным ценам можно найти в любом торговом центре и даже на базаре. В этом вам может помочь стилист, который сэкономит ваши время и деньги и из любого, даже простого наряда сделает неповторимый эффектный образ.
А еще он может составить образ из уже имеющихся вещей, просто дополнив его новыми аксессуарами.
- В чем встречать Новый год мужчинам?
- Если планируете отмечать Новый год в ресторане, то следует отдать предпочтение нарядному костюму со смокингом в черном цвете с атласными лацканами. Аксессуарами могут выступить бабочка, яркий галстук, жилет, шелковый платок, запонки и часы, а также туфли из лакированной кожи.
Для домашней вечеринки мужчина может надеть образ в стиле кэжуал, брюки или джинсы с рубашкой, джемпером или свитшотом.
Если мужчина и женщина планируют идти вместе, можно сделать так, чтобы ваши наряды сочетались по цвету либо цвета перекликались. Например, можно добавить платок фиолетового цвета или выбрать галстук с элементами фиолетового, если у спутницы платье этого цвета.