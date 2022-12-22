С кого надо начинать СВО... "Транснефть", МИД... нефтепровод "Дружба"

08:03 24.12.2022

Россия собралась сохранить объем транзита нефти по "Дружбе" через Украину

Замглавы МИДа Галузин сообщил о намерении России сохранить в 2023 году объем транзита нефти через Украину по "Дружбе"



В 2023 году планируется сохранить объем прокачки нефти, который по трубопроводу "Дружба" идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин со ссылкой на президента Транснефти Николая Токарева.



Галузин сообщил, что Транснефть, "насколько известно", в ноябре подтвердила получение уведомления от "Укртранснафты", в котором говорилось, что с 1 января тарифы на прокачку нефти вырастут, передает РИА "Новости".



Дипломат отметил, что на днях Токарев в интервью каналу "Россия 24" сообщил, что транзит по южной ветке "Дружбы" останется на том же уровне, что и в 2022 году.



Напомним, в связи с конфликтом на Украине, по территории которой проходит нефтепровод "Дружба", Венгрии хочет, чтобы были разработаны запасные маршруты поставок нефти в страны Восточной Европы. Осенью транзит через Украину приостанавливался из-за веерных отключений электричества.



Антон Антонов