Чудо как элемент государственной политики России, - СП

10:28 24.12.2022

Что стоит за переносом послания президента Путина к Федеральному собранию?

Вера Жердева

24.12.22



Ночью темно. Зимой холодно. В сутках 24 часа. Президент России ежегодно выступает перед Федеральным собранием. Таков привычный порядок вещей. И когда он нарушается, граждане имеют полное моральное право испытывать душевный дискомфорт.



Поэтому когда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин до конца года с посланием Федеральному собранию выступать не будет, многие насторожились, ожидая от руководства страны какого-нибудь подвоха. Не спасло ситуацию даже то, что пресс-секретарь сослался на плотный график президента. Причина, как ни крути, весьма уважительная.



А вот заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике Михаил Делягин полагает, что президент взял паузу потому, что грядут большие перемены, по крайней мере в сфере экономики.



- Послание отложено на фоне очень высокого уровня неопределенности. Возможно какие-то значительные изменения в период новогодних каникул. Честно говоря, очень бы хотелось на это надеяться.



"СП": - То есть, вместо спокойных праздников нас ждут потрясения?



- Нет праздники пройдут спокойно, без потрясений. Но перемены будут. Дальше слушать бред Банка России уже невозможно. Например, рассуждения о том, что чем больше товаров, тем выше инфляция. Даже для либеральных монетаристов это - край. Но для того, чтобы что-то поменялось, нужно менять политику Банка России. Пока это не будет сделано, ничего позитивного не произойдет, потому что именно он определяет экономическую политику в стране.



Опытный советский и российский политик Виктор Алкснис настроен куда менее оптимистично.



- Перенос послания означает, что президенту нечего сказать ни Федеральному собранию, ни в целом нашему народу. Ведь самое главное, что сейчас всех волнует - это специальная военная операция. Она продолжается уже около года, но цели ее пока что не достигнуты. И поскольку Украину всевозможными способами поддерживает коллективный Запад, вкладывая в нее собственные ресурсы, ситуация сложилась очень непростая.



СВО превратилась в вялотекущий позиционный конфликт, когда армии по сути дела перемалывают друг друга. Но поскольку Украина пользуется поддержкой Запада, а у нас таких союзников нет, сами понимаете, каков масштаб проблем. А президент отделывается какими-то короткими заявлениями, которые косвенно это подтверждают. Например, 9 декабря он говорит, что все в порядке, СВО проходит как было задумано, а уже 21 декабря, в День чекиста, в поздравлении он подчеркивает, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях ситуация очень сложная. И ведь это касается не только работы органов безопасности! Но в то же время президент говорит о том, что интенсифицировать ход СВО нельзя ни в коем случае, поскольку это приведет к увеличению потерь среди мирного населения. То есть мы оказались в тупике, из которого выхода пока не видно.



Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики - одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции, напоминает Александр Рогожкин, помощник председателя фракции КПРФ в Заксобрании Санкт-Петербурга.



- Дело ведь не в том, что мы к посланию привыкли. Это отображено в наших законах. И это не может быть прихотью руководителя нашего государства, потому как это его обязанность. Поэтому решение президента и вызывает вопросы. Мне думается, что перенос послания связан с тем, что власти сейчас нечего сказать народу. Экономический кризис усиливается, цены растут, застарелые проблемы как были, так и остались. Прогрессивного образа будущего у государства сейчас нет. Поэтому если сейчас руководитель страны выйдет и повторит старые мантры, то это только усилит раздражение людей.



Поэтому они тянут время, в надежде, что смогут что-нибудь сформулировать и предложить это обществу. У меня есть ощущение, что наша власть ждет чего-то, вроде новогоднего чуда. Политологи много ведь писали о том, что в декабре ожидается примирение с Западом. Может они ждут, что скажут западные партнеры. Но мы-то понимаем, что до конца года уже ничего не изменится.



Молодое поколение российских политиков тоже отнеслось к переносу обращения настороженно. Никита Добров, секретарь Санкт-Петербургского городского комитета Ленинского комсомола отметил, что в последний раз президент выступал с посланием в апреле 2021 года.



- Полтора года - это очень большой разрыв! По всей вероятности, это обусловлено геополитической ситуацией, и это очень тревожно. Но мы надеемся, что в начале следующего года президент выступит с посланием, потому что от этого зависит парламентская работа.



В общем, все ждут послания, надеясь, что в нем будут сформулированы некие новые посылы, следуя которым можно будет вывести страну оттуда, где она оказалась.