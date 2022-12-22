Антигерой и Человек года - 2022 в Кыргызстане. Кто удостоен звания? Опрос

10:52 24.12.2022 23 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА



Новый год не за горами. В декабре принято подводить итоги, а также вспоминать людей, которые прославили в положительном или негативном свете нашу страну. 24.kg вместе с читателями традиционно выбирает героев и антигероев года - людей, которые своими инициативами, достижениями, высказываниями или действиями оставили след в истории уходящего года.



Начало года ознаменовалось событиями в соседнем Казахстане. Кыргызстанцы переживали не только за граждан соседнего государства, но и за наших соотечественников, которые стали жертвами милицейского беспредела в РК. После произошедших беспорядков в РК были задержаны пятеро граждан КР. В их числе музыкант Викрам Рузахунов, который признался, что подвергался пыткам в отделении милиции в Алматы. Только благодаря общественному резонансу и стараниям коллег и неравнодушных граждан КР удалось освободить джазмена. Он все еще пытается добиться справедливости, ездит на следственные мероприятия в соседнюю страну. После тех событий Викрам Рузахунов стал послом доброй воли Национального центра по противодействию пыткам.



Трагичными в этом году стали и события на границе. Сотни человек остались без крыши над головой, больше 60 погибли во время вторжения военных Таджикистана в Кыргызстан. Значительные потери тогда понесла Пограничная служба ГКНБ КР. Среди погибших были совсем молодые пограничники, которые ценой своей жизни отстояли рубежи нашей республики. Настоящие герои! Их имена сегодня многие уже не вспомнят. А власть пытается отмахнуться от родственников погибших, как от назойливых мух. Вдова одного из пограничников, погибшего в сентябрьском конфликте, недавно обратилась к президенту и главе ГКНБ с просьбой о помощи.



На весь мир Кыргызстан стал известен и массовыми нарушениями прав человека. Помимо законопроектов, которые выдвигаются администрацией президента (о СМИ и некоммерческих организациях), продолжаются и незаконные аресты. Громкий случай произошел с журналистом Болотом Темировым, которого по решению суда выдворили из страны, аннулировав его паспорт гражданина Кыргызстана. Суд и милиция лишили человека гражданства, хотя это прерогатива только президента страны, и в тот же день, даже не дав попрощаться с родными и взять необходимые вещи, посадили в самолет и в сопровождении сотрудников правоохранительных органов вывезли в Россию. Многие международные организации осудили действия властей КР. А коллеги Болота Темирова организовали акции протеста и создали петицию в поддержку журналиста, а также против гонений на СМИ Кыргызстана. Это документ поддержали представители медиа Казахстана, Узбекистана, Грузии, Литвы, Молдовы, международных правозащитных организаций.



О нарушении прав человека говорили и в деле молодого активиста и блогера Ырыса Жекшеналиева. 19-летний пользователь соцсетей стал жертвой политических репрессий и гонений за свою публикацию в соцсетях. Его задержали в августе, несколько месяцев парень провел в СИЗО лишь за то, что он, будучи администратором страницы "Полит Узник", опубликовал пост о месторождении Жетим-Тоо.



За свои публикации в соцсетях в попытке организовать массовые беспорядки и захватить власть обвинили больше 20 активистов и политиков. Они выступали против передачи Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад. Массовые аресты произошли в октябре. Мера пресечения всем избрана в виде содержания под стражей. 17 человек объявили голодовку, состояние здоровья двоих заключенных - Перизат Сурановой и Орозайым Нарматовой вызывает опасения.



Прославляемся мы не только негативом, есть и приятные события. В 2022 году Кыргызстан был в топе мировых новостей из-за достижений наших спортсменов. Наш борец Жоламан Шаршенбеков возглавил мировой рейтинг UWW (United World Wrestling - Объединенный мир борьбы). В сентябре он стал победителем чемпионата мира по борьбе.



Еще одна звезда отечественного спорта - Валентина Шевченко. Недавно ее признали лучшим бойцом 2022 года по версии World MMA Awards. В этом году она в седьмой раз стала чемпионкой по смешанным единоборствам UFC. Спортсменка также активно продвигает туризм, постоянно публикует видео и фото в национальных кыргызских костюмах на фоне красивейшей природы нашей страны.



Две золотые медали нашей стране принесла в этом году Мээрим Жуманазарова. Она выиграла молодежный чемпионат Азии по спортивной борьбе 2022 года и завоевала золото на Играх исламской солидарности в Турции.



Мировую известность также продолжают приносить нашей стране альпинисты. В 2022-м группа совершила экспедицию и восхождение на пик Манаслу в Гималаях. Среди покорителей вершин была одна женщина - Асель Байбагышева. Она первой взошла на пик, а следом остальные члены экспедиции. Они также внесли на вершину эпос "Манас".



Однозначно главным ньюсмейкером в Кыргызстане остается президент Садыр Жапаров. Его комментарии и интервью не только государственному информационному агентству "Кабар", но и малоизвестным СМИ, становятся предметом обсуждения в обществе. Но чаще в центре внимания оказывается гардероб главы государства, его увлечение футболом и страсть к полетам на частном самолете. То он всех удивит своими лабутенами - туфлями с красной подошвой, то посреди недели устроит футбольный матч, где он главный игрок, а то и внезапно улетит на чемпионат мира по футболу, назвав это "рабочей поездкой". Его кандидатура сразу в двух номинациях. Возможно, для кого-то стиль правления Садыра Жапарова - эталон.



Что не скажешь о его друге - главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев чаще подвергается критике в обществе, в частности за свою несдержанность и нецензурную лексику.



"Не множить боль" и приготовиться к полету в стратосферу призывал и не раз в этом году заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов. Чиновника критиковали за его высказывания по делу об изнасиловании милиционерами несовершеннолетней. Он также высказывал свое мнение по поводу выдворения журналиста-расследователя Болота Темирова.



Сегодня немного подзабыт, но в начале года посоревноваться в красноречии с Эдилем Байсаловым мог разве что министр здравоохранения Алыкамдыр Бейшеналиев. "Лопух" и сторонник применения аконита в лечении COVID-19 глава Минздрава сегодня руководит детским центром "Алтын балалык" на Иссык-Куле. Он недолго отсидел за решеткой, был подозреваемым по делу о коррупции, но позже его отпустили. известно, что Алымкадыру Бейшеналиеву покровительствует сам президент Садыр Жапаров.



В страну вернулся ближайший соратник Максима Бакиева Алексей Ширшов. Его имя в свое время стало нарицательным, словосочетание "ширшовские схемы" известно многим, как синоним коррупции в сфере энергетики. Удивительным образом возвращение в страну бакиевского кадра совпало с передачей четырех госкомпаний в ведение Минцифры, которым управляет бывший водитель Ширшова - Талантбек Иманов. Последний, кстати, не скрывает близких отношений с вернувшимся. Алексея Ширшова подозревают в коррупции. Его задержали 9 мая, но позже отпустили под домашний арест. По версии следствия, он причастен к незаконному выводу из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха "Аврора Плюс". Сейчас он на свободе.



Из депутатского корпуса особо выделялись в этом году Шайлообек Атазов и Надира Нарматова. Директор спортклуба "Эрем" и соратник Райымбека Матраимова хотел запретить девушкам выезжать за границу без сопровождения родителей или супруга. Эту инициативу Атазов озвучил в парламенте, чем вызвал шквал критики. Против него был организован даже митинг, куда сам парламентарий пришел с группой поддержки в виде женщин в элечеках.



Надира Нарматова прославилась инициативами против журналистов и представителей гражданского сектора. Депутатка инициировала сбор подписей за закрытие "Азаттыка", в чем долго не признавалась. До того она предложила заблокировать TikTok, который, по ее мнению, плохо влияет на молодежь. И озаботилась детьми матерей-одиночек: депутат считает, что "они вырастают злыми". Из-под ее же пера вышел законопроект о внесении изменений сразу в несколько законов, касающихся неправительственных организаций (наподобие российского Закона "Об иноагентах"). Юристы уже назвали поправки антиконституционными и требуют отозвать инициативу.



Еще один кандидат на звание антигероя года - мэр Бишкека. Мало кто с ходу сможет назвать имя градоначальника. Эмилбек Абдыкадыров особо не отличился ничем хорошим, а вот скандалов вокруг него много. Самый его значительный провал - мусор. Ну и проблема смога, которая не решается уже не первый год. И Эмилбек Абдыкадыров к решению этой проблемы тоже никак не подошел, а когда ее обсуждали в парламенте, и вовсе не пришел на заседание, потому что играл в футбол с главой государства.



Список претендентов на звание антигероев был бы неполным без министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Не первый год его критикуют за полное бездействие в борьбе с преступностью, профилактике насилия в отношении детей, девушек и женщин. Зато в вопросах политических гонений он профи. А недавно он стал сватом президента Садыра Жапарова.



Есть все шансы стать антигероем года и у экс-депутата парламента Гульшат Асылбаевой. В этом году она ничем не отличилась, но зато инициированный ею законопроект продолжает приносить "плоды". По Закону Асылбаевой "О защите от ложной и недостоверной информации" в октябре 2022 года заблокирован сайт "Азаттык", до этого предпринималась попытка заблокировать 24.kg, по этому же закону ограничен доступ к сайту Respublica. Грозили блокировкой сайту "ПолитКлиника", а также другим независимым СМИ. Гульшат Асылбаева уже не в политике, но дело ее против журналистов живет.



24.kg решило поинтересоваться* у читателей, кого вы считаете Человеком года, а кого бы назвали антигероем?



*При голосовании можно выбрать до трех вариантов.



Кто достоин звания Человек года - 2022?

Садыр Жапаров

Викрам Рузахунов

Пограничники

Валентина Шевченко

Мээрим Жуманазарова

Болот Темиров

Ырыс Жекшеналиев

Асель Байбагышева

Жоламан Шаршенбеков

Задержанные по кемпир-абадскому делу



Кого вы считаете антигероем 2022 года?

Садыр Жапаров

Камчыбек Ташиев

Эдиль Байсалов

Алымкадыр Бейшеналиев

Шайлообек Атазов

Алексей Ширшов

Надира Нарматова

Эмилбек Абдыкадыров

Улан Ниязбеков

Гульшат Асылбаева



проголосовать можно тут -

https://24.kg/obschestvo/254055_antigeroy_ichelovek_goda_2022_kto_udostoen_zvaniya_opros/ Источник - 24.kg

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