|Протестующие курды разносят Париж
17:42 24.12.2022
Тысячи курдов вышли на протест в Париже после стрельбы по активистам
В Париже курды вышли на протест с антитурецкими лозунгами после стрельбы по активистам
Анастасия Иванова.
Тысячи курдов собрались на площади Республики в Париже после стрельбы, при которой погибли трое курдских активистов, сообщила корреспондент РИА Новости с места событий.
Протестующие считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По их мнению, за стрельбой стоит Турция. Митингующие требуют справедливого расследования инцидента и скандируют антитурецкие лозунги.
Сначала манифестация проходила мирно, но затем начались стычки. Полиция применила слезоточивый газ.
Манифестация начиналась мирно, но в какой-то момент разъяренная толпа кинулась на проезжающие машины и начала устраивать погромы. Несколько драк вспыхнуло между самими протестующими. Затем они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи.
Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.
Позднее ситуация накалилась: протестующие стали бить остановки автобусов, переворачивать машины, поджигать мебель и мусорные баки. Они также выбивают булыжники с пешеходных дорожек, чтобы забрасывать ими полицию и разбивать остановки.
Автомобиль полиции в десятом округе Парижа, где пожилой мужчина открыл стрельбу на улице - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
14:35
В Париже 12 полицейских пострадали в ходе стычек с курдами
По оценкам корреспондента РИА Новости, в беспорядках участвуют уже несколько тысяч курдов.
В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. Злоумышленника задержали. При стрельбе погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести.
Как сообщил РИА Новости представитель общины, все погибшие - курдские активисты. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
Курдский демократический совет во Франции (CDK-F) назвал стрельбу в Париже гнусным терактом и призвал представителей общины выйти на манифестацию в субботу.
Накануне у места стрельбы в Париже собрались несколько десятков курдов. Они обвиняли в произошедшем Турцию. Стихийный митинг курдской общины перерос в стычки с полицией. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками.
В ответ полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, а затем и шумовые гранаты.