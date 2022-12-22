Протестующие курды разносят Париж

17:42 24.12.2022

Тысячи курдов вышли на протест в Париже после стрельбы по активистам

В Париже курды вышли на протест с антитурецкими лозунгами после стрельбы по активистам



Анастасия Иванова.



Тысячи курдов собрались на площади Республики в Париже после стрельбы, при которой погибли трое курдских активистов, сообщила корреспондент РИА Новости с места событий.

Протестующие считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По их мнению, за стрельбой стоит Турция. Митингующие требуют справедливого расследования инцидента и скандируют антитурецкие лозунги.



Сначала манифестация проходила мирно, но затем начались стычки. Полиция применила слезоточивый газ.



Манифестация начиналась мирно, но в какой-то момент разъяренная толпа кинулась на проезжающие машины и начала устраивать погромы. Несколько драк вспыхнуло между самими протестующими. Затем они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Позднее ситуация накалилась: протестующие стали бить остановки автобусов, переворачивать машины, поджигать мебель и мусорные баки. Они также выбивают булыжники с пешеходных дорожек, чтобы забрасывать ими полицию и разбивать остановки.

Автомобиль полиции в десятом округе Парижа, где пожилой мужчина открыл стрельбу на улице - РИА Новости, 1920, 24.12.2022

14:35

В Париже 12 полицейских пострадали в ходе стычек с курдами

По оценкам корреспондента РИА Новости, в беспорядках участвуют уже несколько тысяч курдов.

В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. Злоумышленника задержали. При стрельбе погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести.

Как сообщил РИА Новости представитель общины, все погибшие - курдские активисты. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.

Курдский демократический совет во Франции (CDK-F) назвал стрельбу в Париже гнусным терактом и призвал представителей общины выйти на манифестацию в субботу.

Накануне у места стрельбы в Париже собрались несколько десятков курдов. Они обвиняли в произошедшем Турцию. Стихийный митинг курдской общины перерос в стычки с полицией. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками.

В ответ полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, а затем и шумовые гранаты.