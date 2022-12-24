Маск против Байдена. Самое интересное еще впереди, - Игорь Моисеев

19:29 24.12.2022

Для чего Илон Маск метит в Белый дом

Новый владелец Твиттера* непрерывно вываливает потоки компромата на Байдена и его команду

Игорь Моисеев



Маск, конечно, жжет. Сначала он довольно ретиво выхватил главный медийный рупор, Twitter *, у демократов и сделал его личной собственностью. Да, заплатил за это не один миллиард. Но лишил демократов самой раскрученной в Америке социальной сети, которая досталась им бесплатно, и которой они беспардонно пользовались. Мало того - по взмаху волшебной палочки запрещали пользоваться другим. Тому же Трампу - когда посчитали это необходимым. Теперь у них такой возможности не будет.



Первое, что сделал Маск, став владельцем Твиттера - провел грандиозную чистку всего личного состава канала. Неумолимо и жестоко. Многие из "твиттерян" до кончиков ногтей были пропитаны демократическим ядом. Это были самые настоящие Геббельсы демпартии. Переделать их было уже невозможно. Оставалось одно - выносить на улицу. Он и вынес. Оптом.



Потом пришлось указать на дверь тем, кто в Твиттере был на кормлении у спецслужб. И ФБР, и ЦРУ имели там целую когорту своих агентов. Все знают, как американское правительство в Вашингтоне и на местах работает с негативом. Хорошо работает, с огоньком. Пришлось в Твиттере этот огонек потушить. Список этой "спящей, говорящей и вопиющей" клиентелы у Маска был. С ними тоже расправились в одно касание: "Вы сгорели" (You're burned out) - сказал им Маск на прощание свою любимую фразу.



Потом эту фразу пришлось озвучить всем тем, кто не смог скрыть своей нелояльности к новому хозяину. Причем пару раз это пришлось сделать в прямом эфире - чтоб направить ход мыслей огромного коллектив в нужное русло.



Коллектив содрогнулся. И поджал хвост.



После этого Маск лично перелопатил весь имеющийся у него компромат на всех демократов. И дал понять республиканцам, что готов эти материалы публиковать безвозмездно. То есть даром. После чего оный компромат обрушился снежной лавиной.



Но тут возникла потребность в персоналии, которая могла бы этот компромат донести до американского обывателя - ярко, забористо и ядовито. Нужен был волшебник слова, гений риторики и мастер словесной интриги, способный довести американского обывателя до мелкой вибрации. Среди американских журналистов и всяких разных "голов, говорящих ртом", такого найти было непросто. Там все-таки доминируют шаблоны и стереотипы. Подлинных акул пера - в российском понимании - нет. Пришлось искать на стороне. В том числе (а может, и в первую очередь) - на российских медийных просторах.



И таковой "царь слова" нашелся. Это был "великий, ужасный и колоритный" Мэтт Тайби. Это была даже не акула, а "касатка пера". Одна его биография вызывает уважение. Родился он в 1970 году, а уже в 1990 переехал в Советский Союз. Каким-то непостижимым образом поступил в Ленинградский политех. Учиться было особо некогда - все свободное время Мэтта занимали сокурсницы, дискотеки и рок-н-ролл.



Потом он внезапно переехал жить в Узбекистан. Каким ветром его туда задуло - история умалчивает. Здесь он тут же стал третировать в прессе местную власть. Оттуда он вполне логично и ожидаемо вылетел - за обличительную статью об Исламе Каримове. После чего переехал в Монголию - играть за местную полупрофессиональную баскетбольную команду (он был неплохой спортсмен, даже какое-то время выступал за студенческую сборную питерского политеха).



Потом снова перебрался в Москву. Судя по всему, она его манила к себе с непреодолимой силой. Тем более что на страну обрушился тайфун перестройки, и авантюрный журналист рассчитывал поймать свою золотую рыбку в мутном потоке смерча перемен. Какое-то время он вместе со своим приятелем Марком Эймсом выпускал культовую для работающих в России американцев газету, которая была знаменита чудовищного качества текстами и ужасающим юмором, а также порно-рейтингом московских ресторанов.



В 2004 году Тайби объявился во вполне респектабельном издании Rolling Stone. Впрочем, и здесь зарекомендовал себя абсолютно несистемным игроком. Он при каждом удобном случае изрыгал площадную брань в адрес традиционных и уважаемых американских СМИ. По его словам, они "сливались в любовном экстазе праздника жизни с военным блоком американского либерального истеблишмента".



Так что они с Маском нашли друг друга. И Мэтт привычно и радостно взялся за старое.



Сказать, что Маск метит в президентское кресло - значит, максимально заземлить его масштабные планы на будущее. Да, он хочет использовать подаренный судьбой уникальный шанс и стать президентом страны. Но для чего? Денег-то у него и так достаточно. Не всякий президент располагает такими ресурсами. Значит, ему нужна власть. Ибо власть - это больше, чем деньги. А для чего ему нужна власть? Для трех вещей.



Первое. Принять самое активное участие в переформатировании этого мира. А он сейчас меняется каждый день. И в контурах будущего планеты просматривается и ядерный взрыв, и реки крови, и горы трупов, и чернобыли континентальных размеров. И не исключено, что Маск чувствует в себе силы поломать этот сценарий.



Второе. Найти в этом мире достойное место для Америки - как это пытался (правда, безуспешно) сделать Трамп. То есть "сделать Америку снова великой". Только не за чужой счет. И не ценой гор трупов в разных концах планеты. Возможно, концепция современной американской элиты "Наш бизнес - смерть, и бизнес идет хорошо" перестала его устраивать. Потому что рано или поздно это закончиться смертью самой Америки. Культурная смерть этой страны уже произошла. Не за горами - смерть цивилизационная. Ну а потом и физическая.



Третье. Маск хочет найти в этом бушующем мире достойное место для всей исчезающей белой расы. А он себя с ней идентифицирует стопроцентно. Сам Маск в том или ином виде много раз об этом говорил. Его удручает тот факт, что белой расы на планете осталось уже менее восьми процентов от всего человечества. Его тревожит то, что белая раса не самовоспроизводится. Демография же у белых - жуткая. Она уже сама по себе исчезает с лица планеты, как майский снег в горах (кстати, сам Маск - многодетный отец). Он вовсе не в восторге от того, что белая раса занимается самогеноцидом, уничтожая себе подобных сотнями тысяч на той же Украине. И он не хочет, чтобы белые растворились без остатка в черном и желтом расовых океанах. И он готов взвалить на свои плечи горькое "бремя белого человека" - в борьбе за его же выживание. Потому и рвется в президентское кресло.



И выбор теперь у него действительно небольшой. Либо Илон Маск действительно станет президентом. Либо его убьют. Но тогда он станет почти святым.



* Соцсеть Twitter заблокирована на территории РФ



24.12.22