|В Узбекистане количество министерств и ведомств сокращается с 61 до 28
20:10 24.12.2022
Президент Узбекистана подписал документы о сокращении количества министерств и ведомств с 61 до 28. 20 ведомств упраздняются полностью. Список новых названий министерств.
Ўзбек тилида O‘zbek tilidaСегодня, 00:28 Политика
С 1 января 2023 года в Узбекистане количество самостоятельных исполнительных органов власти, подотчетных правительству, будет сокращено с 61 до 28. При этом количество министерств уменьшится с 25 до 21, а 20 ведомств полностью упраздняются. Это предусмотрено указом и постановлением президента Шавката Мирзиеева, подписанными 21 декабря, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов. О планах оптимизации госорганов президент заявлял в недавнем послании парламенту.
В соответствии с указом, штат органов исполнительной власти, включая руководящий состав, будет сокращен максимум на 30% с внедрением "справедливой системы оплаты труда".
Средства, высвобождаемые в результате оптимизации штатных единиц согласно данному указу, будут направлены на решение социальных проблем, говорится в документе.
В рамках первого этапа "Административной реформы Нового Узбекистана" с 1 января в стране будет начато внедрение "целостной системы органов исполнительной власти республики, основанной на принципах компактности и профессионального управления и нацеленной на эффективность, состоящей из министерств, комитетов, агентств и инспекций".
Список министерств, входящих в Кабинет министров
Министерство инвестиций, промышленности и торговли;
Министерство экономики и финансов;
Министерство горно-добывающей промышленности и геологии;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
Министерство занятости и сокращения бедности;
Министерство высшего образования, науки и инноваций;
Министерство дошкольного и школьного образования;
Министерство природных ресурсов;
Министерство молодежной политики и спорта;
Министерство сельского хозяйства;
Министерство водного хозяйства;
Министерство цифровых технологий;
Министерство юстиции;
Министерство транспорта;
Министерство культуры и туризма;
Министерство обороны;
Министерство энергетики;
Министерство здравоохранения;
Министерство иностранных дел;
Министерство внутренних дел;
Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, десятки госорганов меняют организационную подчиненность и упраздняются. Список.
https://www.gazeta.uz/ru/2022/12/24/new-ministries/