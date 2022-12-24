В Узбекистане количество министерств и ведомств сокращается с 61 до 28

20:10 24.12.2022

Президент Узбекистана подписал документы о сокращении количества министерств и ведомств с 61 до 28. 20 ведомств упраздняются полностью. Список новых названий министерств.

Ўзбек тилида O‘zbek tilidaСегодня, 00:28 Политика

С 1 января 2023 года в Узбекистане количество самостоятельных исполнительных органов власти, подотчетных правительству, будет сокращено с 61 до 28. При этом количество министерств уменьшится с 25 до 21, а 20 ведомств полностью упраздняются. Это предусмотрено указом и постановлением президента Шавката Мирзиеева, подписанными 21 декабря, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов. О планах оптимизации госорганов президент заявлял в недавнем послании парламенту.



В соответствии с указом, штат органов исполнительной власти, включая руководящий состав, будет сокращен максимум на 30% с внедрением "справедливой системы оплаты труда".



Средства, высвобождаемые в результате оптимизации штатных единиц согласно данному указу, будут направлены на решение социальных проблем, говорится в документе.



В рамках первого этапа "Административной реформы Нового Узбекистана" с 1 января в стране будет начато внедрение "целостной системы органов исполнительной власти республики, основанной на принципах компактности и профессионального управления и нацеленной на эффективность, состоящей из министерств, комитетов, агентств и инспекций".



Список министерств, входящих в Кабинет министров

Министерство инвестиций, промышленности и торговли;

Министерство экономики и финансов;

Министерство горно-добывающей промышленности и геологии;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Министерство занятости и сокращения бедности;

Министерство высшего образования, науки и инноваций;

Министерство дошкольного и школьного образования;

Министерство природных ресурсов;

Министерство молодежной политики и спорта;

Министерство сельского хозяйства;

Министерство водного хозяйства;

Министерство цифровых технологий;

Министерство юстиции;

Министерство транспорта;

Министерство культуры и туризма;

Министерство обороны;

Министерство энергетики;

Министерство здравоохранения;

Министерство иностранных дел;

Министерство внутренних дел;

Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, десятки госорганов меняют организационную подчиненность и упраздняются. Список.



https://www.gazeta.uz/ru/2022/12/24/new-ministries/