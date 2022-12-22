В боях за Артемовск погиб режиссер студии Зеленского "Квартал 95" Бобало

20:54 24.12.2022

Под Артемовском убит режиссер студии "Квартал 95"



В ходе боевых действий в районе города Артемовска (он же Бахмут) убит режиссер студии "Квартал 95" Олег Бобало. Об этом сообщает Russia Today в телеграм-канале.



Издание отмечает, что погибший ранее добровольно отправился на фронт, чтобы участвовать в боях на стороне войск киевского режима.



Как пишут украинские СМИ, информацию о смерти режиссера уже подтвердила его жена Анна Яремчук-Бобало. Также известие о гибели своего коллеги распространил в соцсетях украинский режиссер Евгений Лавренчук.



По словам вдовы режиссера-боевика, его тело еще не привезли, поэтому родственники пока не определились с датой похорон.



Студия "Квартал 95" была основана на базе одноименной команды КВН, за которую играл нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский.



Также в списке работ Бобало фильмы "Структура кофе, или „Абзац!"", "Они закончили войну", "Альпинист", "Как казаки" и "Украинское кино. Становление", а также сериал "Мамочки".



Ранее EADaily сообщало, что ВСУ в районе Артемовска несут большие потери, что сказывается на их моральном состоянии. В связи с этим украинское командование перебрасывает на этот участок спецподразделения для борьбы с дезертирством.