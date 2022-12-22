В Кыргызстане выпущены учебник по физкультуре и энциклопедия по воспитанию детей

00:16 25.12.2022

24 декабря 2022, Бишкек - Мария ОРЛОВА



В Бишкеке прошла презентация учебника "Физическая культура и спортивная педагогика" и энциклопедии по воспитанию детей "Отношения родителя и ребенка: уроки воспитания детей". Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.



Министр образования и науки Уланбек Мамбетакунов напомнил, что в соответствии с указом президента Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности" в десяти пилотных общеобразовательных организациях Бишкека открыли секции по волейболу и провели первый республиканский форум по воспитанию.



Один из авторов учебника "Физическая культура и спортивная педагогика" Канат Джанузаков сказал, что эта книга является первой, изданной на кыргызском языке, о педагогических принципах физического воспитания.



Советник министра Алмаз Ибраев перевел энциклопедию по воспитанию детей "Отношения родителя и ребенка: уроки воспитания детей" с английского на кыргызский язык. Он отметил, что процесс воспитания начинается не с ребенка, а с родителей.



"Ребенок - хороший наблюдатель и хороший зритель, но плохой аналитик. Потому что он не может анализировать услышанное и увиденное. Поэтому родители не должны забывать, что каждое их движение является образцом для подражания ребенка. Книга содержит идею, что родители, принимая роль первого учителя, первого тренера, первого мотиватора, должны заниматься самообразованием", - сказал Алмаз Ибраев.