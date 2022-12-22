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Греко-турецкая война неактуальна: Турция пойдет на северо-восток
00:40 25.12.2022

Турция, будучи единственной страной НАТО, отказавшейся присоединяться к антироссийским санкциям, не может не привлекать внимание России. И уж особенно важно понять, на каких направлениях следует ожидать всплеска турецкой активности.

Как правило, Турцию при Реджепе Тайипе Эрдогане считают чуть ли не страной, приближающейся по статусу к великой державе, способной тягаться с сильными мира сего. Примером такого могущества называют возможность Анкары проводить активную экспансию в Восточном Средиземноморье и в Эгейском море, что сопряжено с хроническим конфликтом с Грецией. Тем не менее, несмотря на грозные заявления первых лиц Турции, никаких реальных действий за этим не следует, а Западная Фракия и острова в Эгейском море продолжают оставаться в составе Греции.

Более того, складывается впечатление, что выпады Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара в адрес Греции из-за положения мусульман Западной Фракии и военных провокаций вовсе не означают, что Турция вообще намерена когда-нибудь применить и протестировать новинки военно-промышленного комплекса на греческой армии. Иной раз начинаешь подозревать, что, даже если блок НАТО проиграет на Украине, а Россия сумеет выстоять и подорвать экономику европейских стран, Турция все равно не решится начать войну с Греций. Более того, поскольку Китай тоже не спешит решать вопрос с Тайванем, особенно военным путем, то у Турции вообще нет никаких шансов дождаться идеальных условий, когда можно будет расквитаться с Грецией, забрав Западную Фракию и острова в Эгейском море. И это не говоря уже о том, что пока не пройдут президентские и парламентские выборы в 2023 году, Турция вообще не будет проводить агрессивную политику на западном направлении. С учетом предвыборной обстановки и приговора мэру Стамбула от оппозиционной Республиканской народной партии Экрему Имамоглу, нынешние власти Турции точно не будут решать разногласия с Грецией силовым путем.

При этом непростая социальная ситуация еще не означает, что лично Эрдоган и его Партия справедливости и развития проиграют выборы. Отнюдь. В конце концов, за предстоящие месяцы Эрдоган может добиться экономических успехов, которые и привлекут избирателей на его сторону.

И все же на западном направлении в ближайшие месяцы не стоит ожидать от Анкары экстравагантных действий. Наоборот, 16 декабря в Брюсселе прошли переговоры между пресс-секретарем Эрдогана Ибрагимом Калыном, советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и директором дипломатического офиса премьер-министра Греции Анной-Марией Бура, посвященные активизации каналов связи между Грецией и Турцией.

Зато Анкара почему-то проявляет особую активность на закавказском направлении, где ей не грозят никакие санкции Запада. Так, 14 декабря глава МИД Чавушоглу, комментируя ситуацию в Лачинском коридоре, заявил:

"Миссия россиян - защищать мир. Вместе с тем незаконная разработка месторождений Азербайджана противоречит нормам международного права. Предотвращение мониторинга данных территорий доказывает масштабность грабежа недр. Российской стороне необходимо сотрудничать [с Баку] по данному вопросу, а проживающим там армянам - не препятствовать поездкам экспертов".

Подобно США, Азербайджану и армянским евроатлантистам возложив ответственность за функционирование Лачинского коридора на российских миротворцев, глава МИД Турции добавил:

"Россияне должны выполнить свои обязательства. Азербайджан прав в вопросе предотвращения незаконных действий на собственных территориях. Турция поддерживает Азербайджан в его справедливых шагах".

То есть на дипломатическом уровне Турция подключилась к антироссийской кампании, развязанной Азербайджаном (см. Россия, карабахская западня и англосаксонское "посредничество"). Также не стоит удивляться тому, что турецкие провластные и оппозиционные СМИ оказывают поддержку азербайджанским активистам, перекрывшим Лачинский коридор. Дело дошло до того, что 21 декабря посол Турции в Баку Джахит Багчи посетил участок Лачинского коридора, тем самым выразив поддержку азербайджанским активистам.

Активность Турции в Закавказье заметна и в военной сфере. 10 декабря стало известно, что турецкий генерал-полковник Бахтияр Эрсай является советником министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. А 22 декабря в Анкаре в Президентской национальной библиотеке состоялась презентация книги "Карабах - это Азербайджан - История отечественной войны: фактор личности", которую организовали посольство Азербайджана и мэрия Баку при содействии Министерства обороны Турции. Поясним, что в Азербайджане вторую карабахскую войну 2020 года называют Отечественной войной.

На этом мероприятии с речью выступил министр обороны Турции Акар, заявивший:

"Азербайджанские земли долгие годы были оккупированы в результате несправедливой войны. Они подверглись серьезным расправам, убийствам. Но остальной мир не хотел ни слышать, ни видеть этого. В очередной раз они подверглись притеснениям и пыткам. ЕС, НАТО, ООН, ОБСЕ закрывали на это глаза. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, США и Франция бездействовали. В результате Азербайджан сам решил этот вопрос. Турция и Азербайджан - единое целое и неразделимое. Турция всегда рядом с Азербайджаном. Мы оказываем полную поддержку ВС Азербайджана и активно участвуем в их модернизации… Мы строим современную сильную армию не для того, чтобы воевать, а, наоборот, чтобы обеспечить стабильный мир и благополучие. Азербайджан подвергся агрессии и имеет полное право освобождать свои земли. Мы за справедливую борьбу Азербайджанского народа в любых платформах, включая НАТО".

То есть Анкара и Баку не только продолжают воплощать в жизнь положения из Шушинской декларации 2021 года, но и грозить тем странам, кто теоретически может помешать им окончательно решить карабахский конфликт и прорубить "Зангезурский коридор" через Армению. Если учесть, что на презентации книги присутствовали Закир Гасанов и посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов, то слова Акара лишний раз говорят о том, что теперь все конфликты с Азербайджаном будут конфликтами и с Турцией.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже неоднократно делал воинственные заявления в адрес Армении и намекал странам, которые теоретически могут оказать военную помощь Еревану - России и Ирану. К этому же нужно добавить ухудшение отношений Баку с Тегераном, вызванное тем, что Азербайджан стал поддерживать противников аятолл и призывать к отделению так называемого Южного Азербайджана от Ирана. Аналогичной была позиция и у Турции, которая к настоящему времени пошла на нормализацию отношений с ОАЭ, Саудовской Аравией и Израилем, находящимися во враждебных отношениях с Ираном. Азербайджан тоже к настоящему времени сумел выстроить хорошие отношения с арабскими странами, что также сочетается с высоким уровнем взаимодействия с Израилем. Следовательно, с учетом нормальных отношений с Израилем и арабскими странами в долгосрочной перспективе азербайджано-турецкое военное сотрудничество направлено против Армении, Ирана и России.

При этом нужно отметить, что в выборе приоритетов Турции Азербайджан мог сыграть заметную роль. Азербайджан наращивает поставки энергоносителей в страны Европейского союза, в частности развивает энергетическое сотрудничество с Грецией. Следовательно, Баку в ближайшие годы совсем не нужна греко-турецкая война. А вот перенаправить военную активность на восток и северо-восток, ближе к границам Ирана и России - это самое подходящее не только для Турции и Азербайджана, но и для их главного союзника - Великобритании. Впрочем, если вспомнить об активизации военного сотрудничества между Вашингтоном и Баку, то станет ясно взаимопонимание между азербайджано-турецким тандемом и США в том, что касается противодействия Ирану и России.

Да и как Запад может отказать Анкаре в перенаправлении активности на восточное и северо-восточное направления, если без одобрения Турции Швеция и Финляндия не смогут вступить в НАТО? А раз так, то Запад дает добро на выдачу курдских активистов Швецией и Финляндией для того, чтобы усилить НАТО. Для Турции это будет выгодно, так как вхождение Швеции и Финляндии в НАТО многократно увеличивает военные угрозы для России со стороны Североатлантического альянса в Балтийском море. Соответственно, возможное ослабление России в Балтийском море развязывает руки Турции в Закавказье. И именно Закавказье, наряду с Сирией, будет тем регионом, где в ближайшее время стоит ожидать военной активности Турции.

Петр Македонцев

Источник - eadaily.com
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