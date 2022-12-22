Под Артемовском погиб воевавший за бандерню "отец" компьютерных игр STALKER - Ежов

09:51 25.12.2022

Российские войска ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции одного из разработчиков серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. Владимира Ежова, который воевал на стороне ВСУ.



Об этом пишет Telegram-канал телеканала RT. Информацию о гибели Ежова, у которого был позывной "Fresh", подтверждают его знакомые. По их словам, он был убит в ходе боев за Артемовск (Бахмут). О подробностях его гибели пока неизвестно.



Спецоперация на Украине: последние новости на сегодня



Ранее "Свободная пресса" сообщала, что в районе Артемовска (Бахмут) российскими войсками также был ликвидирован режиссер студии "Квартал 95" Олег Бобало, в одном из фильмов которого ранее снимался президент Украины Владимир Зеленский.