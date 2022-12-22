Выгодна ли Москве победа Эрдогана? - Михаил Магид

10:38 25.12.2022 Турция - предвыборные баталии и судебные процессы

Михаил Магид



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Мэра Стамбула и возможного кандидата на должность президента на будущих турецких выборах, Экрема Имамоглу, судили за речь, произнесенную в 2019 г. В среду турецкий суд приговорил мэра 20-миллионного Стамбула к двум годам и семи месяцам тюремного заключения, а также к запрету на участие в выборах. Это решение может отрезать Имамоглу от президентских выборов 2023 года, на которых у него имелись неплохие шансы победить действующего президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана.



Приговор был вынесен за оскорбление государственных служащих, совершенное после выборов мэра в 2019 году. Что там произошло? Результаты выборов мэра Стамбула в 2019 году были аннулированы властями после того, как выяснилось, что кандидат от правящей партии проиграл их Имамоглу, представителю оппозиционной Республиканской народной партии (РНП).



Однако, властям это не помогло. После аннулирования первоначальных результатов выборов Имамоглу одержал уверенную победу на повторном голосовании, положив конец 25-летнему правлению в крупнейшем городе Турции правящей исламистской Партии справедливости и развития (ПСР) и ее исламистских предшественников.



Комментируя события, Имамоглу сразу после выборов сказал, что те, кто аннулировал результаты первоначального голосования, в котором он с небольшим отрывом победил кандидата от партии Эрдогана, были "дураками". За эти слова он теперь, спустя годы, получил 2,5 года тюрьмы и запрет на участие в будущих выборах президента. Сам Имамоглу говорит, что его высказывание в 2019 году стало ответом министру внутренних дел Сулейману Сойлу за то, что тот использовал те же слова в его адрес. Т.е., глава МВД назвал Имамоглу "дураком", тот ответил - "сам дурак" и поплатился за это тюремным заключением и отстранением от выборов.



Судебное решение принято всего за шесть месяцев до запланированных президентских и парламентских выборов, на которых Имамоглу рассматривается как потенциальный сильный соперник Эрдогана.



Кандидат в президенты от основных сил оппозиции еще не выбран. Власти отрицают предвзятость и политическую окраску судебного решения. Оппозиция, напротив, говорит, что тут все очевидно. За два десятилетия пребывания у власти правящая в Турции ПСР коренным образом изменила состав судебных органов, как и многих силовых структур. Особенно масштабными были чистки после неудачной попытки военного переворота в 2016 году, когда десятки тысяч чиновников были уволены или даже арестованы. Оппозиция заявляет, что суды давно стали послушным орудием Эрдогана.



Впрочем, ситуация с решением суда и возможностью для Имамоглу участвовать в выборах выглядит неопределенной. Эксперты высказывают разные точки зрения. Тюремный приговор и запрет на политическую деятельность будут оспаривать в апелляционных судах, которые могут длиться еще долго. "Постановление станет окончательным только после того, как вышестоящий суд решит, оставить его в силе или нет. В этих обстоятельствах было бы неправильно говорить, что политический запрет вступил в силу", - сказал агентству Reuters Тимучин Копрулу, профессор уголовного права в университете Атилима в Анкаре.



В любом случае, считается, что исход выборов в следующем году будет зависеть от способности РНП и других оппозиционных партий объединить усилия вокруг единого кандидата, чтобы бросить вызов Эрдогану и ПСР, которые управляют Турцией на протяжении двух десятилетий.



Однако, до сих пор единого кандидата нет. Возможно, дело в том, что РНП и другие оппозиционные партии не могут договориться между собою. Но, нельзя исключать и того, что оппозиция выжидает и что она объявит кандидата незадолго до выборов, чтобы суд просто не успел снять его с них на основе каких-нибудь высказываний, сделанных этим человеком лет 20 назад, на политическом митинге или на дружеской вечеринке. Вдруг он тоже кого-нибудь обидел неуместными словами?



Положение самого Эрдогана - весьма непрочное и шансы проиграть выборы летом 2023 года, велики.



Главной проблемой президента Турции является высокая инфляция, которая уже перевалила за 80%. Особенно сильно граждан напрягает рост цен на продукты питания, который в годовом исчислении составляет уже около 100%. Кроме того, быстро увеличивается стоимость аренды жилья. Правда, экономика растет.



В текущем 2022 году рост ВВП может составить 6%. Это само по себе является прекрасным показателем, но проблема в том, что новые рабочие места в Турции создаются на фоне быстрого падения качества жизни огромной части населения. Рост дороговизны буквально высасывает деньги у большинства людей. Обогащаются в основном крупные компании, связанные с экспортом промышленных товаров, а также те, кто получает от правительства дешевые кредиты и субсидии. Около половины турок, включая младших офицеров вооруженных сил, получают сегодня минимальную зарплату. Словом, богатые становятся богаче, а бедные - беднее. Все вместе создает реальные угрозы для Эрдогана на выборах. Многие хотят голосовать против него.



Второй по значению проблемой Эрдогана стала миграция. Число мигрантов в стране с населением 90 млн, по-видимому, превышает 4 миллиона человек, а возможно даже приближается к 5 млн. В большинстве своем это беженцы из Сирии, к которым присоединились сотни тысяч афганцев, иракцев и выходцев из Северной Африки.



Как и во многих других странах, большинство населения Турции (по разным оценкам от 60 до 80 процентов) недовольно происходящим и переносит вину за свое бедственное положение не только на мигрантов, но и на правительство. Последнее обвиняют в том, что оно не смогло вернуть сирийских беженцев домой.



Миллионы сирийцев соглашаются почти на любую оплату труда и занимают рабочие места, успешно конкурируя с местными работниками. Кроме того, арендуя жилье, они давят на рынок, что ведет к росту стоимости аренды. И наконец, в Турции быстро растет сирийский бизнес, конкурируя с местными предпринимателями.



В условиях экономического кризиса многие воспринимают эти проблемы болезненно. Уже были кровавые столкновения между местным населением и мигрантами, включая погромы сирийских лавок. Оппозиция постоянно говорит об этих вещах, настаивая на том, что она, в отличие от Эрдогана, способна решить проблему, отправив беженцев домой. Скорее всего, это не соответствует действительности: миллионы сирийцев прочно обосновались в стране, а силовая депортация такого количества людей вряд ли возможна в современной Турции. Но многие турки переносят на Эрдогана свой гнев. Антимигрантские настроения в целом пока работают на оппозиционные партии.



В то же время, в 2022 году появился новый фактор, работающий на Эрдогана. Это конфликт в Украине.



Во-первых, конфликт укрепил международное положение Турции. Она - член НАТО и передает ультрасовременное оружие Украине, включая ракетные системы и беспилотники. Кроме того, она, ссылаясь на Конвенцию Монтре, заблокировала Черное море для российских военных кораблей, которые осенью попытались туда войти через проливы. Целью Турции является укрепление своих позиций на Черном море и ослабление там России. И это очень выгодно блоку НАТО.



Но, с другой стороны, Анкара наращивает объемы экономического партнерства с Москвой, товарооборот с которой по некоторым данным уже достиг 60 млрд долларов, покупает у России большие объемы нефти и газа, заключила с ней сделку о строительстве мощной АЭС Аккую. Для России важно в условиях западных санкций сохранить экономическое партнерство с Турцией. Москве, как и Вашингтону, не желательно превращение Турции во врага в современных условиях. Все вместе позволило Эрдогану балансировать между державами, выдвигать свои политические условия как США, так и России, укрепило его позиции в мире. Турецкое население это видит, и многие скажут, что им нравится происходящее.



Во-вторых, как показывают социологические исследования, кризис в мире работает на Эрдогана внутри Турции. В условиях военно-политической нестабильности многие граждане хотят сильной руки, сурового и властного руководства, отца, способного защитить своих чад от "внешних угроз". У Эрдогана лучше получается играть в эту игру, чем у оппозиции. Вероятно, по указанной причине его рейтинги и рейтинги правящей Партии справедливости и развития стали снова расти после долгого перерыва.



Последние опросы, проведенные в конце октября компанией MetroPoll, чьи исследования считаются вызывающими доверие, демонстрируют, что если бы выборы в стране состоялись в те дни, то правящую коалицию Турции поддержали бы 46,3% избирателей по сравнению с 35,6% тех, кто готов проголосовать за оппозиционный альянс. Правда, этого все равно недостаточно для победы Эрдогана и его партии. В случае поддержки оппозиции со стороны про-курдской Демократической партии народов (ДПН), набирающей почти 12%, правящая ПСР все же проиграет. Но, впрочем, в Турции ведется судебное расследование в отношении ДПН, и возможно, ее тоже отстранят от участия в выборах, подобно тому, как отстранили Имамоглу.



Позволю себе высказать предположение - принятое решение по отстранению Имамоглу - ошибка турецкого руководства. Рейтинги Эрдогана в последнее время росли, причиной чего стали нестабильность в мире и потребность части турецких граждан в "сильном руководителе и защитнике", в отце нации. Но у турецкого электората есть важная особенность. Он нервно реагирует на попытки запрета тех или иных партий и кандидатов.



Судебное решение против Имамоглу, имеющее политический окрас, приведет к усилению оппозиции. Подобное как раз и случилось в 2019 на выборах мэра Стамбула, с которых мы начали этот разговор. Если в первый раз Имамоглу выиграл с незначительным перевесом в несколько десятков тысяч голосов, то повторные выборы (власти аннулировали результат первых выборов), принесли ему блестящий результат - победу с преимуществом около 800 тыс. голосов избирателей. Кроме того, в значительной степени, победа была обеспечена голосами курдов, сторонников ДПН. Как уже говорилось выше, ДПН может быть вскоре запрещена судебными решениями. Но не приведет ли это к тому, что число курдов, желающих прийти на выборы и отдать голоса противникам Эрдогана, только увеличится?



У оппозиции, прежде всего, у РНП, кстати, есть потенциально более сильный (или, как минимум, не менее сильный) кандидат, чем Имамоглу, это мэр Анкары турецкий националист Мансур Яваш. Можно, конечно, арестовать и Яваша. Но он пока не выдвигал свою кандидатуру. Кроме того, есть сомнения, что с турецким обществом пройдет этот номер; это было бы небезопасно в стране с политически активным населением, где оппозиция собирала многомиллионные митинги.



Далеко не факт, что ресурс власти, направленный на то, чтобы отстранять и запрещать всех популярных критиков Эрдогана, бесконечен.



Что касается армии, то в условиях, когда большинство младших офицеров получают зарплату, равную минимальной, готовность военных подавлять внутренние беспорядки может быть весьма ограниченной. Армия тоже страдает в последние годы от безудержной инфляции, вызванной политикой Эрдогана.



И к тому же, после провала попытки военного переворота в 2016 году, армию сильно потрепали чистки. Далеко не факт, что в таких условиях Эрдоган сможет использовать ее для подавления потенциальных протестов в случае, если власти отменят выборы или если их результаты будут фальсифицированы.



В России многие почему-то считают, что Кремлю выгоднее всего победа Эрдогана и его партии. Но это совершенно не очевидно. Балансирование между Вашингтоном и Москвой в конечном счете направлено на расширение и усиление турецкого влияния в мире.



Рост военно-политической мощи и ее проекция вовне, попытки укрепить влияние Анкары на Черном море, на Южном Кавказе (Шушинская декларация, обеспечившая экономический и военный союз с Азербайджаном) и в Центральной Азии (формирование ОТГ - Организации тюркских государств) - такова сегодня турецкая политика.



Расширение турецкого влияния на пространствах бывшего СССР, которые Москва традиционно считала своей сферой влияния, - целиком и полностью детище Эрдогана. Оппозиция в Турции не имеет столь ясной программы формирования независимой внешней политики.



22.12.22 Источник - svpressa.ru

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