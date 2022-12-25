 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У ВСУ не хватает гробов для европейских наемников, - К.Ольшанский
10:42 25.12.2022

Сотни бандитов-неонацистов слетелись на Донбасс со всего "просвещенного Запада"
Константин Ольшанский

25.12.22

Западная Европа продолжает исправно поставлять ВСУ пушечное мясо. Остервенелые "дикие гуси" все так же слетаются на зов Банковой. Обратно по всей Европе разлетаются цинковые гробы. В полях Украины полегли уже десятки европейских боевиков - французов, немцев, бельгийцев…

Вербуют боевиков во всех странах среди неонацистов.

"Нормандскую бригаду" накрыли под Сватово
Минобороны РФ в начале августа насчитало на Украине почти 1,3 тысячи наемников, приехавших из западноевропейских стран. Больше всего "солдат удачи" на зов Владимира Зеленского откликнулось из Великобритании (436), Франции (187), Португалии (105) и Германии (103). В числе боевиков было даже несколько датчан, греков и австрийцев.

Больше трети западноевропейских боевиков было уничтожено, еще треть - сбежали из Украины домой. Невзирая на это, наемники из стран Евросоюза продолжают прибывать.

Франкоязычные боевики с первых дней спецоперации сколотили так называемую "Нормандскую бригаду", в которую вошли наемники из самой Франции, а заодно из Канады и даже Бельгии. Напрямую ВСУ эта группировка не подчиняется: это то ли бандформирование, то ли ЧВК. Недавно в окрестностях Сватово был тяжело ранен один из боевиков "Нормандской бригады" Максим Броншен.

30-летний Броншен ранее работал в одном из кафе в Страсбурге, и почти никакого боевого опыта не имел. Разве что сразу после окончания школы годик прослужил рядовым во французской армии.

Но вдруг захотел повоевать - и отправился в Украину, где его приписали к "Нормандской бригаде". В подразделении Броншена было несколько десятков иностранцев, в том числе пятеро французов. В конце ноября командование бросило роту в атаку на Сватово. Большинство боевиков погибли, Броншен подорвался на противопехотной мине, ему почти оторвало ногу.

Тяжелораненный боевик загремел в госпиталь. Ему грозили ампутировать ступню, тогда француз обратился к своему правительству с требованием немедленно забрать его с Украины. Броншен бойко раздавал интервью французским журналистам: рассказывал, что в украинских госпиталях нет элементарного, даже морфия для обезболивания.

Официальный Париж отреагировал на стенания Броншена особо: пообещал его эвакуировать, но "это займет время". При этом Франция запрещает своим гражданам ездить на территорию Украины. Однако сколько конкретно французских боевиков погибло на Украине, официальный Париж сообщать отказывается.

МИДы западноевропейских стран неохотно сообщают о гибели своих граждан на Украине. Скажем, Франция официально подтвердила уничтожение только двоих наемников. Оба были тяжело ранены при российском наступлении Харьковской области в июне, первый погиб сразу, а второй - спустя некоторое время, от полученных травм.

В июне МИД Испании подтвердил ликвидацию 31-летнего Анхеля Адровера Мартинеса с Майорки. Отправился он воевать, ничего не сообщив семье, да и никакой военной подготовки вообще не имел. Мартинес поначалу работал связистом во Львове, а потом поддался на денежные посулы и записался в украинский Интернациональный легион.

И европейские СМИ редко сообщают о ликвидации сограждан. В мае нидерландская ежедневная газета De Telegraaf упомянула о смерти 55-летнего голландца со ссылкой на родственников. Журналисты даже были приглашены на похороны наемника, погибшего в боях в Харьковской области.

О ликвидации европейских наемников сообщают редко, видимо, чтобы не злить местное общество. Журналисты американского издания The Vice, которые отправилось на Донбасс и пообщались с местными боевиками из Франции, выяснили: среди боевиков - только новички, не имеющие абсолютно никакой боевой подготовки. Воевать из Франции отправлялись студенты, айтишники и даже пекари.

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При этом с 2014 года на Донбасс ехали из стран Европы откровенные неонацисты. Так, журналисты французского телеканала TF1 взяли интервью у боевика Интернационального легиона, который на военной службе в Украине скрывается от уголовного преследования во Франции.

Журналисты выяснили, что боевика зовут Карел Шерель-Зальцбург, ранее во Франции его уже неоднократно арестовывали. В 2019 году он был задержан за нападение на бар в Нанте вместе с двумя другими неонацистами. Нападение было направлено против антифашистов, и одному из посетителей бара раскроили голову бейсбольной битой. Французские журналисты узнали, что другие участники этой группировки тоже отправились на Донбасс воевать на деньги ВСУ.

Карел Шерель-Зальцбург в своих аккаунтах в соцсетях популяризует неонацистскую идеологию. На фотографиях - многочисленные свастики, кельтские руны, числа 14 и 88. Причем, как установили журналисты-расследователи из проекта Profession Gendarme, Шерель-Зальцбург связан с неонацистским подпольем в Австралии, которое взяло на себя ответственность за бойню в городке Крайстчерч. Здесь в 2019 году террорист, входящий в "Правое крыло сопротивления", убил 50 человек.

Воюющий сейчас на Донбассе француз Шерель-Зальцбург симпатизирует "Правому крылу сопротивления", судя по его постам в соцсетях. Из этой группировки уже завербованы несколько наемников в "Грузинский легион" и в "Правый сектор"*.

Таким образом, вербовка в "Нормандскую бригаду" и прочие "легионы" и "батальоны", идет по всей Европе и за ее пределами именно среди неонацистов. А собакам - собачья смерть.

* Признан в России террористической организацией.

Источник - svpressa.ru
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