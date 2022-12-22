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Путин назвал объединение русского народа целью Российской Федерации
13:47 25.12.2022

Президент России Владимир Путин назвал объединение русского народа целью страны. Об этом он высказался в интервью Павлу Зарубину.

Глава государства отметил, что геополитические оппоненты Москвы всегда руководствовались принципом "разделяй и властвуй", и они пытаются это сделать и сейчас. "А наша-то цель в другом - в объединении русского народа", - подчеркнул Путин.

По его словам, Москва также всегда стремилась решать все споры мирными средствами путем переговоров, и сейчас действует а правильном направлении - защищает интересы своих граждан. Президент добавил, что другого выбора у России не было.

Ранее Путин заявил, что РФ добьется своих целей в ходе специальной военной операции на Украине. "А мы, вот как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений", - сказал он на встрече с матерями военнослужащих.

Источник - лента
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