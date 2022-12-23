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Казахстанка Елена Рыбакина выиграла World Tennis League-2022
15:26 25.12.2022

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая входит в состав сборной звезд мира Hawks, победила на выставочном турнире Мировой теннисной лиги в Дубае, сообщает Zakon.kz.

В финале World Tennis League-2022 сборная Hawks сумела переиграть команду Kites со счетом 37:25. Первое и важное очко для своей дружины принесла наша теннисистка в "одиночке", когда была сильнее первой ракетки мира Иги Швентек.

Елена Рыбакина (Hawks) – Ига Швентек (Kites) – 6:3, 6:1

Феликс Оже-Альяссим (Kites) – Александр Зверев (Hawks) – 6:4, 6:3

Доминик Тим/ Анастасия Павлюченкова (Hawks) – Хольгер Руне/ Саня Мирза (Kites) – 7:6(4), 6:3.



Необходимо отметить, что на кортах Дубая первая ракетка страны не проиграла ни одного матча, обыграв всех топовых теннисисток. На старте Елена была сильнее пятой ракетки мира Арины Соболенко, затем признала свое поражение 4-й номер мирового рейтинга Каролин Гарсия. А в решающем матче была сломлена лидер мирового рейтинга WTA Иге Швентек.

Куандык Шынасилов

Источник - Zakon.kz
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