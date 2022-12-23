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"Чемодан. Вокзал. Степь": Создание новой нации в Казахстане
15:30 25.12.2022

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ

"ЧЕМОДАН. ВОКЗАЛ. СТЕПЬ": СОЗДАНИЕ НОВОЙ НАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

В среднеазиатских "странах ОДКБ" полным ходом идет выращивание местных бандеровцев. Запад вливает миллиарды долларов в выращивание маленьких анти-Россий по всему периметру границы. Результаты уже видны.

Украину готовили к Майдану, "уходу на Запад" и войне с нами более 30 лет, причем – совершенно официально и при любых правительствах. С использованием образования и всех средств пропаганды. А Россия "толерантно" молчала, не вмешиваясь "во внутренние дела суверенного соседа". И в итоге получила нацистское государство под боком и нынешнюю войну. В точности то же самое происходит в целом ряде бывших постсоветских республик. Причем не только в состоящих в НАТО прибалтийских лимитрофах, но и в тех же среднеазиатских "членах ОДКБ", имеющих от России массу преференций. А мы снова на это никак не реагируем. И чувство такое, что однажды "дождемся", ибо одинаковые первопричины всегда дают одинаковый результат.

Сбежать из русских в казахи

Недавно в интернет выложили просто потрясающий ролик о "правильном" воспитании граждан Казахстана. Щуплый русский мальчик лет семи в маечке с изображением Бэтмена говорит с умной тетенькой (на русском) о своей национальной самоидентификации.

– Ты живешь в Казахстане, ты гражданин Казахстана. И ты должен обязательно…

– Я должен покрасить волосы в черный цвет…"

– Зачем в черный?

– Чтобы быть похожим на казаха!

– А-а! Вот оно что! Ну, молодец!

Блеск! Придет время, так еще и глазки удлинит, и лицевую пластику сделает. Потому как твердо усвоил (и этому его осознанно учат), что "Казахстан – для казахов", и русскому там ловить нечего. Заметим – в стране, добрая треть которой – это исконные казачьи земли Семиреченского, Сибирского и Уральского (Яицкого) казачьих войск, все крупные города которой построены русскими, а вся культура народа (за исключением родоплеменной и раннефеодальной) – наследие Российской империи и СССР!

Кстати, в Казахстане уже 4 года не празднуют "чужой" праздник – День Победы. И это у народа, давшего изрядную долю героев (дивизия Панфилова вообще формировалась в Казахстане)…

А теперь представим себе реакцию на ролик, в котором казахский малыш из семьи, живущей в России, рассказывает о своей мечте перекраситься в блондина и вставить серо-голубые линзы в расширенные "пластикой" глазки, а некая педагогиня его к этому поощряет. Сложно даже представить, какой бы была гневная реакция на это того же казахстанского посольства, да и всей "международной общественности". Это ж натуральный "русский фашизм" получается! Да, собственно, так оно и было бы, да только в России подобным пакостям детишек не учат. А в Казахстане… Там можно – там это "воспитанием национального самосознания" называется. Преисполнившись которого казахские мужчины кидаются бить русских продавщиц, осмелившихся заговорить с ними по-русски.



Как создают мечтающих "перекрасить волосы"

Когда пруссаки победили австрийцев, то это была победа прусского школьного учителя над австрийским школьным учителем,

– справедливо заметил по итогам прусско-австрийской войны XIX века профессор географии Оскар Пешель. Бисмарк потом это повторил, а фельдмаршал Мольтке уточнил:

Одно знание, однако, не доводит еще человека до той высоты, когда он готов пожертвовать жизнью ради идеи, во имя выполнения своего долга, чести и родины – эта цель достигается его воспитанием.

Так вот, о воспитании и образовании. Авторы учебника по истории Казахстана (XVIII – XIX века) для 8-го класса относятся к прошлым отношениям с Россией примерно так же, как мы к татаро-монгольскому игу. Так прямо и учат своих детей:

Действия колонизаторов в казахской степи представляли угрозу независимости страны… Казахи были изгнаны на непригодные земли, а плодородные земли были отданы под русскую казачью и крестьянскую колонизацию. Ликвидация традиционной системы управления привела к установлению колониальных порядков и к искажению своеобразия национального государственного развития.

Ну еще бы не "исказили самобытность"! Из юрт вытащили, умываться и есть ложкой научили, читать-писать заставили, промышленность и города построили, интеллигенцию национальную вырастили – разве ж такое "колониальное зверство" можно забыть и простить?! Да никогда! К "советскому" периоду своей истории они, правда, относятся несколько лучше: земель казачьих казахам кучу прирезали, целину освоили, автономию, а затем и отдельную республику подарили, которую ныне называют "ступенью на пути восстановления национального суверенитета".

Для полноты картины в учебники добавлены картиночки о том, как злые русские казаки жгут и вырезают казахский аул. А после школы детки могут посмотреть казахские "исторические" фильмы о "великом прошлом" (которое "до России"), к реальной истории имеющие примерно такое же отношение, как голливудские фильмы по произведениям Толкиена про эльфов и гоблинов.

А еще есть официальный ужастик о казахском "голодоморе", в жертвы которого записали аж 2 миллиона человек. "Позабыв" уточнить, что раскулачены были и жертвами голода стали в подавляющем большинстве русские поселенцы, занимавшиеся земледелием. А полмиллиона кочевых казахов просто откочевали за границу. Забывают и то, что, сравнивая численность населения Казакской АССР 1925 года и Казахской ССР 1936 года, не учитывают население нескольких районов, переданных соседним центральноазиатским республикам СССР. Но всех этих людей тоже записали в "жертвы голодомора". Для массовости.

Ну и кого в итоге такого воспитания можно вырастить?! Вот еще один ролик, попавший в интернет, – девушка-казашка (кстати, на безупречном русском) несет в эфир:

Твари просто, просто ничтожества, биомусор, раковые клетки, ублюдки. Ненавижу русских. Самая поганая, мерзкая нация. Ненавижу русских, Россию ненавижу.

Вот вам, собственно, и продукт воспитания. Причем – далеко не в одном только Казахстане.



Что с того?

Мы в России все никак не можем понять, что нацизм (германский, украинский, казахский – любой!) не возникает случайно и вдруг: его кто-то долго и целенаправленно выращивает. И только набрав критическую массу, эта мерзость вырывается наружу, уродуя и обращая в такую же мерзость целые страны и народы. Мы откровенно "проглядели" это на Украине, иронизируя над массовыми кричалками "кто не скачет, тот москаль" и над терроризировавшей детские сады Ириной Фарион, официально поучавшей детишек:

Ты как называешься?" "Олэнка..." "Олэнка, никогда не будь Аленой! Если ты станешь Аленой, то тогда надо паковать чемоданы и ехать в Москву!

Мы не поднимали шума в ООН по поводу "возрождения фашизма", не собирали международных антифашистских конференций для его осуждения, не требовали санкций против фашистского режима. И вообще – смотрели на все это, как на разновидность безумия, временного помешательства. А в итоге получили нацизм и войну.

Так не пора ли взяться за ум, чтобы не допустить появления новых "Украин" по нашим границам?! Как может называться нашим союзником неблагодарный Токаев, обучающий своих детей в ненависти к России и к русским? Как может получать от нас какую-то помощь? Как может присылать своих (уже таким образом обученных и воспитанных) молодых людей сюда работать? СВО однозначно показала – время "многовекторности" прошло. И сегодня ты или с нами, или с ними. А значит, и ведешь себя соответственно. Это – не "вмешательство во внутренние дела" называется, а предотвращение новой будущей войны.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671971400


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