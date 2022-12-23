Ежегодное послание президента Рахмона (главное)

17:15 25.12.2022

23 декабря Эмомали Рахмон выступил с традиционным обращением перед парламентариями и согражданами. В своей речи он обратил внимание на социально-экономические успехи последних пяти лет. По словам президента, с 2018 по 2022 год в Таджикистане:



- Доходы населения выросли с 41,1 млрд сомони ($4 млрд) до 87 млрд сомони ($8,5 млрд);

- Уровень бедности снизился с 27,4 % до 22,5 %;

- Создано более 900 тысяч новых рабочих мест, в том числе 190 тысяч в 2022 г.;

- Построено и сдано в эксплуатацию 842 здания для образовательных учреждений;

- Доходная часть бюджета увеличилась на 38% и достигла 33 млрд сомони ($3,23 млрд).



Глава Таджикистана также дал поручения ведомствам:



- Национальному банку, Министерству финансов, "Амонатбонку" и "Саноатсодиротбонку" - простимулировать вкладчиков и снизить кредитные проценты;

- Министерствам экономического развития и торговли, финансов, иностранных дел, Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом - привлечь "зеленые" инвестиции на промышленные и инфраструктурные проекты;

- Министерству промышленности и новых технологий - обеспечить плодотворную работу государственных предприятий, приостановивших свою деятельность или работающих не на полную мощность;

- Министерству энергетики и водных ресурсов и Акционерному обществу "Распределительные электрические сети" - снизить потери электроэнергии на сумму 2,4 млрд сомони ($235 млн), подключить более 800 тысяч электросчетчиков;

- Министерству сельского хозяйства - разработать Государственную программу по освоению новых орошаемых земель, восстановлению земель, вышедших из сельскохозяйственного оборота.



Кроме того, Рахмон потребовал создать 30 технопарков и начать строительство 4 предприятий по переработке драгоценных металлов.