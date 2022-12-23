|Ежегодное послание президента Рахмона (главное)
17:15 25.12.2022
23 декабря Эмомали Рахмон выступил с традиционным обращением перед парламентариями и согражданами. В своей речи он обратил внимание на социально-экономические успехи последних пяти лет. По словам президента, с 2018 по 2022 год в Таджикистане:
- Доходы населения выросли с 41,1 млрд сомони ($4 млрд) до 87 млрд сомони ($8,5 млрд);
- Уровень бедности снизился с 27,4 % до 22,5 %;
- Создано более 900 тысяч новых рабочих мест, в том числе 190 тысяч в 2022 г.;
- Построено и сдано в эксплуатацию 842 здания для образовательных учреждений;
- Доходная часть бюджета увеличилась на 38% и достигла 33 млрд сомони ($3,23 млрд).
Глава Таджикистана также дал поручения ведомствам:
- Национальному банку, Министерству финансов, "Амонатбонку" и "Саноатсодиротбонку" - простимулировать вкладчиков и снизить кредитные проценты;
- Министерствам экономического развития и торговли, финансов, иностранных дел, Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом - привлечь "зеленые" инвестиции на промышленные и инфраструктурные проекты;
- Министерству промышленности и новых технологий - обеспечить плодотворную работу государственных предприятий, приостановивших свою деятельность или работающих не на полную мощность;
- Министерству энергетики и водных ресурсов и Акционерному обществу "Распределительные электрические сети" - снизить потери электроэнергии на сумму 2,4 млрд сомони ($235 млн), подключить более 800 тысяч электросчетчиков;
- Министерству сельского хозяйства - разработать Государственную программу по освоению новых орошаемых земель, восстановлению земель, вышедших из сельскохозяйственного оборота.
Кроме того, Рахмон потребовал создать 30 технопарков и начать строительство 4 предприятий по переработке драгоценных металлов.