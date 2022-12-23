КырВласти решили переименовать несчастливую Баткенскую область

17:24 25.12.2022

21 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Манас или Раззаков. Как предлагают переименовать Баткенскую область



Баткенскую область Кыргызстана тоже переименуют. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Эльчибек Жантаев.



Депутат Тазабек Икрамов предложил назвать область именем героя эпоса "Манас".



"Мы не ошибемся, если назовем область в честь государственного деятеля Исхака Раззакова", - отметил нардеп Чынгыз Ажибаев.



Эльчибек Жантаев ответил, что вопрос обсуждается представителями местных властей и поступают разные предложения по переименованию области и одноименного города.



Напомним, торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев на курултае предложил переименовать четыре района Бишкека.