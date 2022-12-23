Снегопад в США убил 26 челов и обесточил 250 тыс. домов. Белое безмолвие...

23:16 25.12.2022

В США десятки человек погибли из-за холодов и бури

25 декабря 2022, 22:16Текст: Кристина Цыцура

Не менее 26 человек погибли и сотни тысячи остались без света в США из-за шторма, сообщает телеканал CNN.



Продолжительный зимний шторм с ветром, морозом и снегом привел к гибели 26 человек, оставив сотни граждан без света, передает РИА "Новости" со ссылкой на публикацию.



Наиболее сильно стихия ударила по городу Баффало в штате Нью-Йорк, где к воскресенью выпало более одного метра снежного покрова. Из-за бури оказались заблокированы дороги, отменены тысячи авиарейсов, парализованы электрические подстанции, прервано теплоснабжение.



Около 250 тыс. домов и компаний остались без электричества. Более 55 млн граждан находятся под угрозой столкновения со стихией.



Энергетическая компания Con Edison рекомендовала жителям Нью-Йорка экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов.