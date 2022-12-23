Экс-президент райских Мальдив Абдулла Ямин получил новый срок в 11 лет. Торговал островами

00:01 26.12.2022

Экс-президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы по делу об аренде острова

Суд на Мальдивах приговорил бывшего президента страны Абдуллу Ямина за взяточничество и отмывание денег к 11 годам тюрьмы и обязал выплатить штраф в 5 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Суд признал Ямина виновным в получении денег за аренду острова, который принадлежит государству... Он дал ему семь лет заключения за отмывание денег и четыре года за получение взятки", - передает агентство.

Абдулла Ямин в 2019 году был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. В середине декабря 2018 года уголовный суд на Мальдивах заморозил банковские счета Ямина на сумму в 100 миллионов мальдивских руфий (около 6,5 миллиона долларов США) в связи с расследованием возможности финансовых махинаций. В ноябре 2021 года Верховный суд Мальдив отменил пятилетний тюремный срок, ранее назначенный бывшему президенту страны.



Повторный суд над бывшим президентом страны начался в январе 2022 года.