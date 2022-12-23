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Сбежавший из РФ в Казахстан бизнес-аферист Турлов открывает банк в Украине
00:04 26.12.2022

Отказавшийся от паспорта РФ миллиардер хочет открыть банк на Украине
София Киселева сегодня в 21:31
Бизнесмен Тимур ТурловВ МИРЕ
"Свободный" холдинг замаливает русские корни
Основатель Freedom Holding миллиардер Тимур Турлов планирует открыть банк на Украине. Ранее олигарх стал гражданином Казахстана, отказавшись от паспорта России: при этом олигарх все еще находится под украинскими санкциями.

Также предприниматель намерен купить банк на Кипре и расширять бизнес в Казахстане, пользуясь резким снижением конкуренции со стороны российских организаций. Так, через казахстанский Freedom Bank россияне могут открыть счет и получить банковскую карту, работающую за пределами РФ.

20 октября холдинг объявил о продаже своих российских активов – инвестиционной компании "Фридом Финанс" и банка "Фридом Финанс". Покупателем выступил замглавы российской инвесткомпании Максим Повалишин. Стоимость сделки оценивалась в 140 млн долларов, из которых 107 млн – взаимозачет за выкуп казахстанской "дочки". После выхода из состава холдинга российские инвесткомпания и банк поменяли названия на "Цифра брокер" и "Цифра Банк".

В текущей ситуации рынок Украины не кажется перспективным, особенно учитывая любовь украинских властей к национализации чужих активов. Для них "хороший русский – мертвый русский", а уж отнять имущество у "московита", прикрывающегося казахским паспортом – милое дело.

Риски явно не оправдывают возможную прибыль, так что речь скорее о декларации позиции в нынешнем конфликте. И обращена эта демонстрация не к Украине, а к США. Последние годы Турлов активно вел экспансию на ключевой фондовый рынок мира. Попадание в американские санкционные списки просто уничтожило бы его бизнес.

Мотивация бизнесмена прозрачна, но это не значит, что мы должны "понять и простить". Господин Турлов выбрал сторону – прекрасно. Теперь задача государства – удостовериться, что он не получит ни копейки от дальнейшей деятельности российских "дочек" холдинга.

Вообще контроль за выводом прибыли российских компаний за рубеж становится одной из приоритетных задач.

Источник - readovka.news
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