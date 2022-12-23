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Москва отказала Исламабаду в скидке на нефть на фоне его военных поставок Киеву, - С.Строкань
00:12 26.12.2022

Пакистанские снаряды попали в Украину

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Пакистан продолжает поставки оружия Киеву по воздушному мосту через Восточную Европу и планирует их существенно расширить. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщают индийские СМИ. Волна публикаций о военно-техническом сотрудничестве Исламабада и Киева появилась на фоне охлаждения российско-пакистанских отношений, проявлением которого стала неудачная попытка Исламабада договориться о скидке на российскую нефть. Трения начались после отстранения от власти посетившего Москву в феврале премьер-министра Имрана Хана и переориентации нового руководства на альянс с США и их союзниками.

В конце прошедшей недели сразу несколько ведущих индийских СМИ со ссылкой на утечки и информированные источники сообщили новые подробности неафишируемого военно-технического сотрудничества Исламабада и Киева. Оборонные связи Пакистана и Украины набирают обороты после скандального смещения в апреле этого года премьер-министра Имрана Хана и прихода к власти прозападного правительства во главе с новым премьером Шахбазом Шарифом.

В статье, озаглавленной "Пакистан планирует поставки оружия на Украину через оборонные предприятия в Восточной Европе", обозреватель газеты Economic Times Дипанджан Рой Чоудхури подробно разъясняет, как должна работать многоступенчатая схема поставок. "Пакистан планирует отправлять боеприпасы, а также минометы и ракетные установки на Украину через страны Восточной Европы. Поставки предполагается осуществлять через порт Карачи. Оборонные предприятия в ряде восточноевропейских стран будут играть роль окна, через которое на Украину будет осуществляться доставка оружия и боеприпасов, произведенных в Пакистане",- пишет Дипанджан Рой Чоудхури. По данным источников издания, поставляя оружие Украине, Исламабад рассчитывает на помощь Киева в модернизации находящихся на вооружении ВВС Пакистана вертолетов Ми-17, используя мощности предприятия "Мотор Сiч".

В свою очередь, аналитический портал Geo-politic в статье "Наносит ли Исламабад удар в спину Москве, поставляя оружие Украине?" указывает на то, что ключевым пунктом отправки пакистанских военных грузов на Украину остается база ВВС Нур-Хан в Равалпинди. Именно сюда прибывают британские военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III, перевозящие артиллерийские снаряды для украинской армии.

Пакистанский воздушный мост обеспечивает доставку грузов для Украины на авиабазы в Румынии и на Кипре.

Маршрут полета из Равалпинди позволяет долетать до Восточной Европы, огибая воздушное пространство Ирана и Афганистана. На данный момент речь идет в первую очередь о поставках производимых на предприятии ВПК Пакистана Pakistan Ordnance Factories 122-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снарядов HOW HE-D30, предназначенных для гаубиц Д-30 и подходящих для использования артиллерийскими системами, находящимися на вооружении ВСУ.

Весьма символично, что воздушный мост по отправке на Украину пакистанских снарядов, упакованных в британские контейнеры, активно заработал после того, как в августе этого года с визитом в Лондоне побывал начальник штаба пакистанских сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва, которого в Лондоне принимали с большой помпой. На приеме в пакистанском посольстве в Лондоне, устроенном по случаю приезда пакистанского главкома, присутствовал украино-британский бизнесмен пакистанского происхождения Мухаммад Захур, который после начала боевых действий на Украине переехал из Киева в Лондон и заявил о готовности вместе с другими частными донорами финансировать поставки оружия Украине.

"Москва должна учитывать то, что отношения Украины и Пакистана во многом касаются оружия. В течение последних десятилетий Пакистан был одним из самых лояльных клиентов украинской оборонной промышленности, и сейчас, возможно, настал момент, когда Пакистан платит Украине той же лояльностью",- отмечает портал Geo-politic.

Отношения Москвы и Исламабада, которые пережили непродолжительный подъем в феврале этого года, когда с "историческим визитом" Москву посетил тогдашний премьер-министр Имран Хан, стали ухудшаться после его скандального смещения в апреле. Сам Имран Хан назвал свою отставку результатом внешнего заговора, инспирированного США, при этом активную роль в раскачивании ситуации тогда сыграл теневой лидер Пакистана все тот же главком Камар Джавед Баджва.

На этом фоне одним из признаков начавшегося нового охлаждения в российско-пакистанских отношениях стала неудачная попытка Исламабада договориться о скидке на российскую нефть и нефтепродукты.

Напомним, что в начале декабря с трехдневным визитом Москву посетила пакистанская делегация во главе с министром нефти Мусадиком Маликом. Темой переговоров стала возможность импорта российской сырой нефти и нефтепродуктов по сниженной цене, а также способы оплаты, стоимость доставки и другие вопросы. Накануне переговоров министр финансов Пакистана Исхак Дар сообщил, что Исламабад попытается закупить нефть у России на условиях, аналогичных тем, которые российская сторона предоставила Индии.

Вернувшись домой, глава пакистанской делегации на пресс-конференции в Исламабаде назвал состоявшиеся переговоры об импорте российских энергоносителей "более продуктивными, чем ожидалось" и поспешил сообщить о том, что якобы Пакистан будет получать от России сырую нефть, бензин и дизельное топливо по сниженным ценам.

Кроме того, Мусадик Малик сообщил, что Россия очень заинтересована в поставках трубопроводного газа в Пакистан и уже начались переговоры с Исламабадом по двум проектам - о реализации строительства газопровода "Пакистанский поток" и строительстве еще одного крупного трубопровода для транспортировки газа.

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Однако пакистанское издание The News со ссылкой на источники сообщило, что переговоры не привели к конкретным договоренностям, так как Москва не смогла предоставить Исламабаду запрошенную им скидку в 30–40%. "Переговоры закончились безрезультатно, но российская сторона пообещала рассмотреть запрос Пакистана и высказать свое мнение позже по дипломатическим каналам",- отмечает The News.

Пакистанские снаряды долетели до Днепра
А спустя всего две недели глава МИД Пакистана Билавал Бхутто-Зардари дал интервью американской телевизионной программе PBS Newshour, в котором фактически дезавуировал заявление министра нефти об успешных переговорах в Москве. "Что касается России, то мы не добиваемся и не получаем никаких скидок на энергоносители. Вместе с тем мы находимся в крайне тяжелой экономической ситуации, сталкиваемся с инфляцией и ростом цен на бензин. У нас действительно имеются проблемы с энергетической безопасностью",- заявил глава пакистанского дипломатического ведомства. Признав, что для прибытия поставок из России в любом случае потребовалось бы много времени, он указал на то, что Исламабад рассматривает альтернативные варианты приобретения энергоресурсов.

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №240/П от 26.12.2022, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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