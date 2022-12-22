Укробесие. Религиозная война в "незалежной", - Владимир Василик

00:32 26.12.2022 22 декабря 2022



Начало религиозной войны в "незалежной"

Владимир Василик



Нынешние события на Украине выходят за пределы здравого смысла. Обыски в храмах и монастырях канонической Украинской церкви, особенно в Киево-Печерской лавре, поразили воображение многих. Провозглашение Украинской Православной церкви врагом, в том числе из-за невинной песни о Святой Руси, шокирует любого более-менее разумного человека. Даже крайний националист Грушевский все же говорил о Руси-Украине. Ни один разумный украинофил не будет отрицать, что некогда его страна называлась Русью.



Последовала еще более абсурдная мера – санкции в адрес собственных граждан, при этом подавляющее большинство в санкционном списке - епископы Украинской Православной церкви Московского патриархата. В нем значатся: митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Андрей Коваленко), митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон (Василий Поворознюк), настоятель Мелитопольского Свято-Саввинского мужского монастыря архимандрит Иоанн (Александр Прокопенко), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в городе Херсоне архимандрит Алексий (Александр Федоров), управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Иван Паканич), председатель отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко), викарий Горловской епархии архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев).



Санкции введены на пять лет, они включают такие меры, как замораживание активов, блокирование торговых операций, лишение госнаград Украины. Согласно решению СНБО, МИД Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять вопрос о введении ими аналогичных ограничительных мер.



"Санкции на граждан своей собственной страны – сама по себе практика, мягко говоря, вызывающая вопросы с точки зрения права, но в данном случае преследованию со стороны светских властей подвергаются духовные лица. Причем за деятельность, прямо связанную с их церковным служением. Налицо репрессии за исповедание веры", - написал 13 декабря у себя в телеграм-канале спикер Русской Православной церкви Владимир Легойда. При этом Украина еще претендует на статус демократического правового государства…



По отношению к своим епископам украинская власть проявила самую черную, свинскую неблагодарность. Вот что говорит митрополит Запорожский Лука, столь нелюбимый властями за свою принципиальность: "Оглядываясь назад с чистой совестью, не боюсь сказать, что все эти годы наша епархия служила Богу и ближним, не разделяя граждан страны на "правильных" и "неправильных". Уверен, что и дальше будем продолжать свидетельствовать миру о Христе, исполняя его заповедь Любви! Мы старались помочь всем, кто попал в беду или нуждался в помощи. Проект "Любовь милосердствует" уже собрал более восьми миллионов гривен на оборудование для детских больниц, более пяти тысяч литров донорской крови, миллионы гривен на ежедневное пропитание нуждающихся, ремонт военного госпиталя, организацию гуманитарных грузов, в марте 2022 года была организована эвакуация более тысячи людей из зоны боевых действий (жителей Мариуполя и Полог, из них более двухсот пятидесяти детей из детских приютов) – это лишь часть того, что Господь сподобил нас вместе сделать. По Его милости были и продолжают функционировать многие проекты, которые служили и служат нашему обществу – народу Украины. Служат не из-за наград (которых не было), а ради Христа! Поэтому слава Богу за все, что было, и за то, что будет! Меня не очень волнует моя судьба, кроме ответа пред Богом. Во сто крат больше переживаю и молюсь за тех, кто восстал на Церковь, ибо они восстали на Самого Бога, который поругаем не бывает".



Действительно, с момента начала спецоперации УПЦ МП проявляла по отношению к украинской власти максимум возможной лояльности. Но это ее не спасло. Мир апокалиптических зверей не знает человеческих чувств, а тем более – благодарности, по отношению к нему спасительны только твердость и неуступчивость.



Наконец, президентом Зеленским поручено внести в парламент законопроект о запрете "аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций", обеспечить проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.



И это несмотря на то, что 27 мая сего года на соборе в Феофании Украинская Православная церковь отреклась от каких-бы то ни было связей с Московским патриархатом, и патриарха Московского Кирилла как предстоятеля Украинской Православной церкви нигде уже не поминают.



На самом деле причина здесь кроется не в каких-то реальных либо же мифических связях Украинской православной церкви Московского патриархата с Россией и Москвой, а гораздо глубже. Речь идет о ее слиянии с ПЦУ и полном переформатировании по западным стандартам, в том числе и под новый стиль праздновании Рождества и ряда иных праздников вместе с католиками. По крайней мере, так все выглядит в сообщении одного высокопоставленного священника Украинской Православной церкви, по словам которого представители раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) торопят Верховную раду с принятием закона, запрещающего деятельность канонической Украинской Православной церкви (УПЦ), поскольку хотят начать уже в этом году праздновать Рождество на западный манер – 25 декабря, причем делается это по настоянию Вашингтона.



В настоящее время Верховная рада рассматривает проект закона "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", направленного на запрет деятельности Русской православной церкви, "ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение РПЦ" - фактически, речь идет о запрете канонической церкви Украины.



"Представители ПЦУ хотят принять празднование Рождества 25 декабря, а оно уже на носу. И если УПЦ не примет такого решения и не придет ПЦУ (во всех приходах, вместо УПЦ - В.В.) после запрета (канонической УПЦ - В.В.), то тогда большинство людей будет праздновать вместе с УПЦ 7 января. Так что, скорее всего, до Нового года, до 25 декабря, такой закон примут", - сказал священник.



Он также сказал, что дополнительное "бешеное давление" создается усилиями США и Константинополя.



"Торопят их оттуда, из госдепа, вся картинка идет из госдепа через Фанар, через Варфоломея, через греков - идет давление на Церковь, чтобы она подчинилась Варфоломею. А для Варфоломея - это личная месть Святейшему патриарху Кириллу за то, что он его не слушается", - сказал клирик канонической церкви Украины.



Он высказал мнение, что госдеп США торопится из политических соображений.



"Госдеп хочет – само собой – разорвать полностью все связи украинцев с Россией. И это они хотят сделать как можно быстрее", - заключил православный священник.



Действительно, учитывая высокую степень управляемости Украинского руководства со стороны США, так, наверное, и есть.



Как происходят сейчас гонения на Украинскую Православную церковь, лучше всего сказал в своем обращении митрополит Банченский Лонгин (Жар), настоятель Вознесенского Банченского монастыря в телеграм-канале движения "Сорок Сороков". "У нас нет автоматов, танков, у нас есть Господь и Пресвятая Богородица, которая плачет день и ночь за нас - столько зла происходит сегодня. Вы видели на днях, как зашли туда, куда запрещено заходить, где хранятся Антимис, святое Миро? Никто не имеет права это трогать, только я могу показать им… Монахам некоторых монастырей надели наручники. Как вы можете поднимать руку на Церковь, на Христа? Как вы можете воевать с Церковью?" - заявил Владыка, а также отметил, что украинским телевидением на Церковь вылито очень много грязи и что прошедшая неделя была очень тяжелой.



"Придите, проверяйте, да, у меня есть книги и на русском языке, и на украинском, на румынском. Это духовные, а не политические книги. Святые отцы молились за всю землю, а не только за один народ. Они не молились за одну страну, а за весь мир плакали, потому что вся земля - Божья. Позор вам, вы пришли надругаться над Богом! Пришли к нам 50 человек с автоматами, пистолетами. Вы знаете, дорогие, что наш монастырь был окружен здесь в лесу, и они ждали команды?" - вопрошает архипастырь.



То, что сейчас происходит на Украине, можно назвать настоящим нацистским укробесием. Украина воюет не с Россией, а со Святой Русью. А война со Святой Русью чревата гибелью так называемой украинской государственности. Ибо сказано: Не прикасайтеся помазанным моим и во пророцех моих не лукавнуйте (Пс. 104:14).



Кто поднимет руку на святыню – того ждет участь тех самых филистимлян, которые были поражены гнойными язвами, когда они кощунственной рукой прикасались к Ковчегу Завета.



Ну а если Зеленский хочет сделать своим врагом Украинскую православную церковь, то он этого врага получит. До сих пор священноначалие канонической Церкви вело политику соглашения с украинскими властями: сдавали кровь, посылали священников на передовую (несколько пастырей погибло), всячески проявляли знаки лояльности. И, как теперь видно, – совершенно напрасно. Им как не верили, так и не верят – их киевский режим считает за врагов. Врагов они и получат.



Что же касается надежды на то, что украинский народ поддержит гонения киевских властей на Церковь, поскольку-де изнывает без света и воды, претерпевает множество неудобств от ударов российской армии, то эта надежда наивна. Кто-то, может, и взбесится, а многие втихаря уже говорят: скорее бы русские пришли и все это закончилось.



Наконец, все разумные люди понимают, что иерархи и священники канонической церкви Украины сидят не в Москве, а в Киеве, Харькове, Луцке, Одессе и терпят ровно то, что терпит весь прочий народ.



Думаю, на Украине, в случае полного запрета Украинской Православной церкви, может начаться религиозная гражданская война. И тогда режиму Зеленского не поможет даже СБУ. Потому что армия может развернуться и в другую сторону. Ведь там много духовных чад УПЦ, которая до войны была самой многочисленной конфессией на Украине.



Еще одним безумным шагом режима Зеленского является его решение назначить главным советником президента по религиозным делам Виктора Еленского – в советское время он прославился чисто атеистическими публикациями, в том числе, как это ни забавно, обличающими сионизм. При этом сам Еленский по происхождению еврей. То есть еврей, в советское время бичевавший сионизм, теперь выслуживается, "обличая" Украинскую Православную церковь.



Возникает законный вопрос: как Запад мог Еленскому такое простить? И кто Зеленскому такое посоветовал? Ответ, думаю, прост: для них все средства хороши для достижения поставленной цели – уничтожения России и Русской Православной церкви.



Но какова цель гонений на каноническое Православие? Казалось бы, если цель Запада в этой войне – победа Украины, то во время войны надо забыть о всех разногласиях и консолидировать общество. Но, судя по всему, здесь цели иные: цель отнюдь не победа Украины, а дальнейший раскол украинского общества, дальнейшее уничтожение его духовных скреп и основ, дальнейшая депопуляция Украины и уничтожение южнорусского этноса (так называемых украинцев) как такового. И они это делают руками своих послушных марионеток, совершенно циничных и бессовестных, вроде тех же Владимира Зеленского и Виктора Еленского, принадлежащих к известному этносу и по своему происхождению весьма далеких от славянства и от так называемого украинства.



Перед солдатами и офицерами ВСУ сейчас встает вопрос: готовы ли они умирать за Зеленского и Еленского, проливать свою кровь за безбожников не украинского происхождения, готовы ли терпеть, чтобы глумились над верой их отцов и дедов. Если готовы, тогда вперед, на мины!



Как развернутся события, неведомо. Слишком многое говорит о том, что закон о запрете деятельности Украинской Православной церкви Московского патриархата будет принят. Но будет ли он проведен в жизнь?



Вопрос: что делать? Ясно одно, что обращаться в Вашингтон и в Ватикан бессмысленно. Римский Папа - один из главных бенефициаров украинской трагедии. Ватикан готовил ее с восьмидесятых годов прошлого века, если не ранее. Его роль в церковном расколе как Филаретовском, так пэцэушном, а равно - в майдане 2014 года, слишком очевидна. Поэтому идти на поклон к Папе в очередную Гавану абсолютно бесполезно, а скорее – вредно. Спасти Православную церковь на Украине может только наступление российских войск и изгнание нынешнего нацистского руководства, со всеми его западными кураторами. Источник - zavtra.ru

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