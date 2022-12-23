Смертельный бизнес семейки Байденов

00:40 26.12.2022

Как американцы превращали Украину в лабораторию для создания биологического оружия



Дмитрий Родионов

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Всеволод Шимов

Лариса Шеслер



Министерство обороны России назвало новых высокопоставленных участников военно-биологической программы на Украине. Их имена на брифинге озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.



В частности, он указал на причастность таких персон, как бывший директор DTRA (Агентство по сокращению угрозы оружия массового поражения) Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О’Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинс, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer Джеффри Водсворт. Эти имена фигурируют в расширенном отчете DTRA о деятельности на Украине и "являются выгодоприобретателями биологических проектов Пентагона", пояснил Кириллов.



Он добавил, что все они так или иначе получают выгоду от данного вида деятельности и связаны с демократической партией, лидеры которой "выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты".



"Ранее мы представляли материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на территории Украины. Было показано, насколько глубоко сын действующего президента США Хантер Байден вовлечен в финансирование подконтрольной Минобороны США компании Metabiota", - также отметил генерал.



При этом некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы, подчеркнул он.



Именно этим людям стоит задать вопрос, почему средства налогоплательщиков тратятся на незаконные военно-биологические исследования на Украине и в других странах по всему миру, резюмировал Кириллов.



В конце ноября Кириллов рассказал, что Пентагон проводит испытания возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на Украине. По словам главы войск РХБЗ, их тестируют на украинских военнослужащих и душевнобольных.



"Опубликованные документы подтверждают сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях путем внедрения системы ПАКС, элементы которой передавались под маркировкой "собственность правительства США", - заявил он.



Кроме того, по словам Кириллова, одной из тем, особенно интересовавших иностранных специалистов, расквартированных на Украине, являются вирус Эбола, африканская чума свиней и конго-крымская лихорадка.



- Семейный бизнес Байденов тесно связан с Украиной еще с 2014 года, так что ничего удивительного, что именно там такая концентрация этих объектов, - говорит советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



"СП": - Украинские власти в доле? Или просто возразить не могут?



- Украина - фактически колония США, от украинских властей в этом вопросе ничего не зависит.



"СП": - По словам Кириллова, лидеры Демпартии США "выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты". Почему именно демократы?



- Значит, так исторически сложилось, что на этом бизнесе сидят именно демократы. Политика в США так устроена, что разные группы бизнес-интересов завязаны на одну из двух партий.



"СП": - Почему республиканцы не используют эту тему в борьбе с оппонентами?



- Почему не используют? В свое время эту тему активно раскручивал Трамп, пытавшийся добиться от того же Зеленского необходимых показаний против Байдена. Там речь шла о делишках Хантера на Украине, и это вполне могло потянуть всю цепочку. Другой вопрос, что может быть влиятельное лобби, которое блокирует подобные разоблачения. За что, в конечном счете, тот же Трамп мог и поплатиться.



"СП": - По-вашему, после того, как американцы потеряют Украину, где они продолжат все это? Есть ли другие же благоприятные для этого страны?



- Думаю, что пока говорить о потере Украины американцами преждевременно. Однако напомню, что подобные лаборатории функционируют, к примеру, в Казахстане, и когда в январе этого года ОДКБ осуществляла там миротворческую миссию, ее представителей туда попросту не допустили.



- Я думаю, масштаб этого явления никогда не будет выяснен до конца, - говорит председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.



- Совершенно очевидно, что США воспринимают не только Украину полигоном для осуществления планов по биологическому экспериментированию. Многие уверены, что и пресловутый ковид был просто частью плана по устранению Трампа.



Современные генетические и биологические исследования обнажают серьезную уязвимость людей от биологических диверсий, и США, в нарушение всех международных соглашений, лидируют в подобных экспериментах.



"СП": - Почему именно демократы? И будут ли теперь для них последствия?



- Демократы задействованы не в силу того, что они являются частью какой-то особенно зловредной системы.



Республиканцы отличаются от них только направлением своей политики, поскольку декларируют, что главным фокусом их внимания являются внутриамериканские проблемы.



Демократы же настаивают на продолжении доминирования США во всем мире, и именно их глобальные цели влияют на участие связанных с демпартией структур в биологических экспериментах по всему миру.



Подавляющее большинство СМИ в США находятся под контролем демократов, поэтому, я полагаю, последствия этой информации не будут слишком значительны.



Американцы живут внутренней повесткой, и скандалы с биолабораториями далеко за пределами США не слишком озаботят американского обывателя.



"СП": - А миру нет дела до этого? Ведь речь идет об ОМП - это касается всех…



- Западные страны всегда стремились представить любую подобную информацию, как "кремлевскую пропаганду", поэтому, я уверена, что и в Европе это не станет информационной бомбой.



Полагаю, что этой информацией может заинтересоваться Китай, во-первых, потому что на него все время пытаются перевести стрелки, как на главного виновника эпидемии коронавируса, во-вторых, именно Китай может стать следующей целью биологических экспериментов, поскольку именно Китай провозглашается глобальным противником США.



"СП": - А украинским властям это все зачем?



- Из всех проблем, которые сегодня стоят перед Украиной, угроза биологических экспериментов кажется украинской власти самой ничтожной. Эта угроза даже в мирное время год назад выглядела не заслуживающей внимания.



Катастрофическая демография, развал промышленности, поражение инфраструктуры, потеря территорий - сегодняшняя ситуация намного сложнее, чем год назад.



Кроме того, Украина критическим образом зависит от поставок оружия из США, от дотаций и кредитов для финансирования украинского бюджета.



Именно поэтому киевская власть не осмелится даже пикнуть по поводу американских биолабораторий и биологических экспериментов на территории Украины.